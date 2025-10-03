Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вино вытягивает вкус из еды — и делает блюда опасно вкусными
Путин наступает на хвост США: Куба станет российской военной базой
Устали от 10 баночек косметики? Скинимализм — лёгкий путь к чистой и спокойной коже
Сирена смерти: Волгоград пережил ночную атаку БПЛА
Автокатастрофа без аварий: рынок сжался на пятую часть
Миллиардный контракт на самолёты без окон: кто и зачем покупает такие бизнес-джеты
Мышцы расслабляются, мысли успокаиваются: метод, который обходит лекарства и медитацию
Поразительное сходство: 10 совпадений в поведении женщин и кошек, которые заставят задуматься
Жарим шашлыки на природе: где в Кургане устроить пикник, как в кино

Чем усерднее вы исправляете осанку, тем хуже она становится: вот в чём подвох

Здоровье

В современном мире, где многие проводят часы за компьютером или смартфоном, тема правильной осанки приобретает особую актуальность. Ослабленные мышцы спины, сидячий образ жизни и постоянное напряжение нередко приводят к сутулости, боли и нарушению работы всего организма. Однако, как отмечают специалисты, красивая и здоровая осанка формируется не только за счёт упражнений — во многом это вопрос привычки и даже психологического состояния.

Спортивная девушка с прямой осанкой в спортзале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спортивная девушка с прямой осанкой в спортзале

Что такое правильная осанка

Под осанкой врачи понимают естественное вертикальное положение позвоночника, когда тело сохраняет баланс и симметрию. В её формировании участвуют не только кости и мышцы, но и связки, суставы, а также нервные волокна. Если хотя бы один из этих компонентов работает неправильно, равновесие нарушается, и со временем возникает склонность к сутулости или перекосам.

При этом важно понимать, что даже при развитой мускулатуре и нормальном состоянии позвоночника человек может продолжать сутулиться. Причина кроется в привычке: организм привыкает к определённому положению тела, и постепенно это закрепляется как норма, сообщает "Вести Подмосковья".

Почему одних упражнений мало

Многие считают, что исправить осанку можно только с помощью лечебной физкультуры или регулярных тренировок. Но врачи обращают внимание: упражнения не всегда дают желаемый результат. В ряде случаев нарушение связано с психоэмоциональным состоянием человека. Стресс, тревога или внутренние зажимы буквально отражаются на теле, вынуждая человека сутулиться или напрягать определённые мышцы.

"Прежде всего осанка — это привычка", — пояснила врач-невролог и остеопат Юлия Варламова.

По этой причине коррекция осанки иногда требует не только работы с телом, но и консультации психолога. Совместная терапия помогает устранить глубинные причины, которые мешают держать спину прямо.

Дополнительные методы коррекции

Специалисты нередко назначают ортопедические стельки, чтобы компенсировать плоскостопие или неправильную постановку стопы. В некоторых случаях применяются поддерживающие корсеты, которые помогают закрепить правильное положение спины и уменьшить нагрузку на позвоночник.

Стоит отметить, что использовать такие приспособления без рекомендации врача не стоит. Неправильно подобранный корсет может привести к ещё большему ослаблению мышц и усугубить проблему. Поэтому любые меры должны приниматься только под контролем специалистов.

Роль психолога в формировании осанки

Психологическая составляющая играет ключевую роль в привычке держать спину. Например, при низкой самооценке или хронической усталости человек часто склонен к закрытой позе — опущенным плечам, сгорбленной спине, опущенному подбородку. Эти движения становятся бессознательными, и в результате осанка постепенно нарушается.

Работа с психологом может помочь выявить и устранить такие привычки. Техники осознанности, дыхательные практики и даже простые упражнения на внимание к собственному телу позволяют изменить внутреннее состояние и, как следствие, внешнюю осанку.

Как самостоятельно заботиться о спине

Для поддержания здоровой осанки врачи рекомендуют:

  1. Следить за рабочим местом — стул должен быть удобным, а монитор находиться на уровне глаз.

  2. Делать регулярные перерывы при работе за компьютером, чтобы размяться и пройтись.

  3. Выполнять простые упражнения: планку, растяжку грудного отдела, круговые движения плечами.

  4. Следить за обувью — каблуки и слишком мягкие кроссовки могут негативно влиять на позвоночник.

  5. Контролировать осанку в течение дня: при ходьбе, сидении и даже во сне.

Эти привычки кажутся простыми, но именно они помогают закрепить правильное положение тела и уменьшить нагрузку на позвоночник.

Правильная осанка формируется не только благодаря мышечной силе или тренировкам. Это привычка, которая складывается из множества факторов: от психологического состояния до удобства рабочего места. Здоровая спина требует комплексного подхода — сочетания упражнений, внимания к образу жизни и, при необходимости, профессиональной помощи специалистов. Осознанное отношение к собственному телу помогает не только сохранить ровную спину, но и улучшить качество жизни в целом.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Садоводство, цветоводство
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Эти лепёшки съедают быстрее, чем они остывают: попробуйте — и забудете про пиццу
Еда и рецепты
Эти лепёшки съедают быстрее, чем они остывают: попробуйте — и забудете про пиццу
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Скрытые хитрости гибридного салона: как экран и кнопки создают идеальный баланс Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Последние материалы
Более 500 звёзд Голливуда возрождают Комитет по свободе слова: что стоит за их решением
Кролик дарит больше, чем мех: нежное мясо оказалось диетическим сокровищем XXI века
Самая игнорируемая зона тела: чем обернётся отказ от упражнений на шею
Карелия снова удивляет: как маленький мыс стал символом умиротворения и силы
Кристаллы вместо химикатов: унитаз чище, воздух свежее, а расходы минимальны
Ацетаминофен и беременность: новое исследование ставит под сомнение его безопасность
Парикмахер — лучше пластического хирурга: стрижки забирают лишние сантиметры с лица
Тысячи мутаций в день — и один ответ: ядерная медицина в России становится оружием против онкологии
Солнце пробивается сквозь землю: 15 культур окрасят участок в золото раньше всех
Неожиданное признание Киркорова: что пугает короля эстрады и почему он засыпает под ужастики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.