Чем усерднее вы исправляете осанку, тем хуже она становится: вот в чём подвох

В современном мире, где многие проводят часы за компьютером или смартфоном, тема правильной осанки приобретает особую актуальность. Ослабленные мышцы спины, сидячий образ жизни и постоянное напряжение нередко приводят к сутулости, боли и нарушению работы всего организма. Однако, как отмечают специалисты, красивая и здоровая осанка формируется не только за счёт упражнений — во многом это вопрос привычки и даже психологического состояния.

Что такое правильная осанка

Под осанкой врачи понимают естественное вертикальное положение позвоночника, когда тело сохраняет баланс и симметрию. В её формировании участвуют не только кости и мышцы, но и связки, суставы, а также нервные волокна. Если хотя бы один из этих компонентов работает неправильно, равновесие нарушается, и со временем возникает склонность к сутулости или перекосам.

При этом важно понимать, что даже при развитой мускулатуре и нормальном состоянии позвоночника человек может продолжать сутулиться. Причина кроется в привычке: организм привыкает к определённому положению тела, и постепенно это закрепляется как норма, сообщает "Вести Подмосковья".

Почему одних упражнений мало

Многие считают, что исправить осанку можно только с помощью лечебной физкультуры или регулярных тренировок. Но врачи обращают внимание: упражнения не всегда дают желаемый результат. В ряде случаев нарушение связано с психоэмоциональным состоянием человека. Стресс, тревога или внутренние зажимы буквально отражаются на теле, вынуждая человека сутулиться или напрягать определённые мышцы.

"Прежде всего осанка — это привычка", — пояснила врач-невролог и остеопат Юлия Варламова.

По этой причине коррекция осанки иногда требует не только работы с телом, но и консультации психолога. Совместная терапия помогает устранить глубинные причины, которые мешают держать спину прямо.

Дополнительные методы коррекции

Специалисты нередко назначают ортопедические стельки, чтобы компенсировать плоскостопие или неправильную постановку стопы. В некоторых случаях применяются поддерживающие корсеты, которые помогают закрепить правильное положение спины и уменьшить нагрузку на позвоночник.

Стоит отметить, что использовать такие приспособления без рекомендации врача не стоит. Неправильно подобранный корсет может привести к ещё большему ослаблению мышц и усугубить проблему. Поэтому любые меры должны приниматься только под контролем специалистов.

Роль психолога в формировании осанки

Психологическая составляющая играет ключевую роль в привычке держать спину. Например, при низкой самооценке или хронической усталости человек часто склонен к закрытой позе — опущенным плечам, сгорбленной спине, опущенному подбородку. Эти движения становятся бессознательными, и в результате осанка постепенно нарушается.

Работа с психологом может помочь выявить и устранить такие привычки. Техники осознанности, дыхательные практики и даже простые упражнения на внимание к собственному телу позволяют изменить внутреннее состояние и, как следствие, внешнюю осанку.

Как самостоятельно заботиться о спине

Для поддержания здоровой осанки врачи рекомендуют:

Следить за рабочим местом — стул должен быть удобным, а монитор находиться на уровне глаз. Делать регулярные перерывы при работе за компьютером, чтобы размяться и пройтись. Выполнять простые упражнения: планку, растяжку грудного отдела, круговые движения плечами. Следить за обувью — каблуки и слишком мягкие кроссовки могут негативно влиять на позвоночник. Контролировать осанку в течение дня: при ходьбе, сидении и даже во сне.

Эти привычки кажутся простыми, но именно они помогают закрепить правильное положение тела и уменьшить нагрузку на позвоночник.

Правильная осанка формируется не только благодаря мышечной силе или тренировкам. Это привычка, которая складывается из множества факторов: от психологического состояния до удобства рабочего места. Здоровая спина требует комплексного подхода — сочетания упражнений, внимания к образу жизни и, при необходимости, профессиональной помощи специалистов. Осознанное отношение к собственному телу помогает не только сохранить ровную спину, но и улучшить качество жизни в целом.