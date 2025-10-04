Не вся корица одинаково полезна: дешёвая специя из магазина превращает кофе в яд

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Кофе с корицей уже давно перестал быть просто модным сочетанием. Сегодня этот дуэт упоминают не только в кулинарии, но и в разговорах о здоровье и долголетии. Всё чаще можно услышать, что привычка добавлять пряность в чашку ароматного напитка способна приносить пользу организму. Но действительно ли это так, и в чём кроется секрет популярности?

Кофе с корицей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кофе с корицей

Почему именно кофе и корица

Каждый из этих продуктов активно изучается учёными отдельно. Кофе известен высоким содержанием антиоксидантов и кофеина, которые влияют на энергичность, настроение и метаболизм. Корица, в свою очередь, богата полифенолами, способными поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Когда их объединяют, появляется синергия: свойства усиливаются и могут работать комплексно.

Именно этот возможный эффект и вызывает интерес у специалистов в области питания. Сочетание кофе и корицы рассматривают как потенциальный инструмент профилактики возрастных изменений и поддержки здоровья сосудов.

Антиоксиданты как основа пользы

И кофе, и корица содержат большое количество антиоксидантов. Эти вещества борются с окислительным стрессом — процессом повреждения клеток, который связан со старением организма. Чем выше уровень антиоксидантов в рационе, тем лучше организм справляется с негативным воздействием свободных радикалов.

В этом смысле чашка кофе с щепоткой корицы может стать не только вкусным утренним ритуалом, но и дополнительной поддержкой для клеток и тканей.

Корица против побочных эффектов кофеина

Несмотря на многочисленные плюсы кофе, некоторым людям он даётся нелегко: повышает давление, учащает сердцебиение или вызывает тревожность. Исследования in vitro показывают, что корица способна частично смягчать подобные эффекты кофеина.

Эти данные пока предварительные и требуют проверки на более крупных исследованиях с участием добровольцев. Тем не менее сам факт интересен: возможно, именно поэтому сочетание стало так популярно среди людей, которые ценят вкус кофе, но не хотят испытывать его негативное воздействие.

Какой вид корицы выбрать

Не вся корица одинаково полезна. На прилавках чаще всего встречаются два основных вида — цейлонская и кассия. Последняя дешевле, но содержит больше кумарина — вещества, которое при частом употреблении может оказывать нагрузку на печень.

Поэтому для регулярного добавления в кофе специалисты рекомендуют именно цейлонскую корицу: её вкус мягче, аромат нежнее, а уровень кумарина значительно ниже.

Умеренность и индивидуальный подход

Даже самые полезные продукты не стоит употреблять без меры. Оптимальным количеством считается 1-2 чашки кофе в день, приправленные щепоткой корицы. Этого достаточно, чтобы получить удовольствие и возможный оздоровительный эффект, не перегружая организм.

Важно помнить и об индивидуальных особенностях. Людям с непереносимостью кофеина, склонностью к аллергии или хроническими заболеваниями стоит относиться к экспериментам осторожнее и вводить новые привычки постепенно.

Кофе с корицей как часть образа жизни

Добавлять корицу в кофе — это не магический способ продлить жизнь. Но это может стать приятным элементом более общего подхода к заботе о здоровье. Правильное питание, движение, полноценный сон и снижение стресса играют куда большую роль.

Тем не менее такой простой ритуал может стать маленьким, но ценным вкладом в копилку полезных привычек. Он помогает разнообразить повседневное меню, привносит аромат и создаёт ощущение заботы о себе.

Кофе с корицей — это не панацея и не универсальный рецепт долголетия. Но сочетание двух богатых антиоксидантами продуктов действительно может оказаться полезным дополнением к рациону. При разумном подходе оно сочетает удовольствие, вкус и потенциальную пользу для здоровья.

Главное — не строить завышенных ожиданий и помнить, что настоящая основа долгой и качественной жизни формируется не из одного напитка, а из системы привычек.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
