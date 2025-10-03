Как перестать бояться мнения окружающих: путь к уверенности и внутренней опоре

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Подтвержденная экспертность и поддержка окружающих — ключ к уверенности и умению отстаивать свое мнение. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал психолог, доктор культурологии, профессор Андрей Зберовский.

Критика
Фото: https://www.freepik.com by mdjaff
Критика

По словам специалиста, способность спокойно воспринимать критику и аргументированно отстаивать свою позицию напрямую зависит от внутренней уверенности и подтверждения собственной правоты.

"Для того чтобы быть уверенным в своей позиции, необходимо, чтобы ваши слова и действия имели обоснование и смысл. Это формируется через создание микрогруппы поддержки — людей, которые подтверждают ценность ваших идей и признают результат ваших действий", — пояснил Зберовский.

Он подчеркнул, что ключевым условием формирования авторитета является наличие доказанных примеров успешности.

"Если человек стремится быть авторитетом в семье, ему важно сначала заслужить признание в коллективе, и наоборот. Это достигается путем системных, эффективных действий, которые подтверждают вашу компетентность. Несколько таких примеров создают фундамент уверенности", — добавил психолог.

Зберовский также отметил, что самооценка формируется комплексно, как пазл, состоящий из ряда последовательных успехов.

"Самооценка — это результат продуманного набора действий и объективных подтверждений своей правоты. Это и есть основа для уверенного отстаивания своих взглядов в обществе", — заключил эксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
