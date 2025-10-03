Ноги чешутся, ногти крошатся? Так начинается инфекция, которую подцепить проще, чем простуду

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:18
Здоровье

Правильная гигиена и своевременное обращение к врачу — ключевые условия для профилактики и лечения грибковых инфекций стоп и ногтей. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Юлия Галлямова.

Ванночка для ног
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ванночка для ног

По словам эксперта, грибковые инфекции очень распространены, и заразиться ими проще, чем кажется.

"Во-первых, грибок ногтей и стопы очень легко подцепить. Это бассейны, общественные бани и сауны, где всегда влажно и тепло, что идеально для размножения грибка. Опасность представляют и чужая обувь — например, при примерке в магазине или если обменяться обувью. Кроме того, грибок может сохраняться на песке или в земле, так что заразиться возможно даже на пляже", — пояснила Галлямова.

Она отметила, что развитию инфекции способствуют и другие факторы.

"Это тесная и некачественная обувь из ненатуральных материалов, повышенная потливость ног, отсутствие регулярной гигиены, несвоевременная обработка ногтей. Даже плоскостопие может быть предрасполагающим фактором, так как меняется форма стопы и создаются условия для развития инфекции", — уточнила врач.

Отдельное внимание, по словам специалиста, стоит уделять первым признакам заражения.

"Если изменился цвет или толщина ногтей, появилась ломкость, зуд или покраснение между пальцами — это уже повод насторожиться. Домашнее лечение недопустимо, так как грибковые инфекции бывают разными и требуют индивидуального подхода. Только врач может правильно поставить диагноз и назначить эффективное лечение", — подчеркнула Галлямова.

Эксперт добавила, что игнорировать проблему опасно, поскольку последствия могут быть серьезными.

"Без лечения грибок распространяется дальше, поражая не только стопы, но и ногти на руках. Процесс становится хроническим и осложненным, возникает риск аллергизации организма. Чем дольше откладывать визит к врачу, тем сложнее и дольше будет терапия", — предупредила специалист.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
