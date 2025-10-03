Незаметный убийца суставов: какую обувь нужно выбирать тем, кто весь день на ногах

Неправильный выбор обуви способен привести к серьезным проблемам со стопами и суставами. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-травматолог, ортопед и остеопат Константин Терновой.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в белых кедах

По его словам, обувь на плоской подошве, например балетки или обычные кеды, не обладает амортизирующими свойствами. Это приводит к повышенной ударной нагрузке на суставы при ходьбе, а при беге нагрузка становится еще больше. Со временем это негативно сказывается на здоровье стоп и опорно-двигательного аппарата в целом.

"Такая обувь не защищает стопу, что в долгосрочной перспективе может привести к развитию артроза — износу суставов. При постоянной ходьбе или стоянии это приводит к ускоренному изнашиванию суставов, а также к формированию продольного и поперечного плоскостопия", — пояснил Терновой.

Врач подчеркнул, что особенно важно выбирать правильную обувь тем, кто проводит большую часть дня на ногах.

"Для таких людей оптимальными являются профессиональные кроссовки или кроксы. Они обладают необходимой амортизацией и поддержкой стопы. Обычные кеды, имеющие плоскую подошву, при высоких нагрузках на ноги не обеспечивают должной защиты и могут ускорить развитие заболеваний суставов", — отметил эксперт.