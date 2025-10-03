Что действительно нужно вашей коже: простые шаги для сохранения молодости

Правильное питание и регулярный уход — главные условия для поддержания молодости кожи лица. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дерматолог и косметолог Лариса Сафонова.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина

По словам эксперта, для здоровья кожи важны не только внешние процедуры, но и внутренняя забота о теле.

"Во‑первых, рациональное питание с достаточным количеством белка, витаминов и микроэлементов — это важно, чтобы у клеток кожи было из чего строиться. Кроме того, регулярный уход должен состоять минимум из четырех этапов: очищение, увлажнение, питание и защита. В зависимости от возраста к этому добавляются физиотерапевтические процедуры, которые подбираются индивидуально", — пояснила Сафонова.

Выбор средств для очищения кожи напрямую зависит от ее типа и потребностей.

"Для очищения используют пенки или гели по типу кожи. Сухая кожа требует дополнительного увлажнения и питания, жирная — увлажнения, даже если она выделяет больше себума, а нормальная — периодического увлажнения и питания", — уточнила дерматолог.

Она отметила, что этап защиты заключается в использовании кремов или гелей с солнцезащитными фильтрами.

"Солнцезащитные средства нужны в любое время года. Зимой степень защиты может быть ниже — SPF 15–30, летом — 30–50, но их применение обязательно", — подчеркнула Сафонова.

Эксперт добавила, что правильный уход за кожей должен быть индивидуальным, с учетом возраста и типа кожи, и начинаться как можно раньше.