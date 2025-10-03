Невидимая ловушка: как интуитивное питание становится врагом вашей фигуры

Интуитивное питание не всегда способствует снижению веса и может нанести вред организму. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог и терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на диете

По ее словам, питание исключительно по ощущению голода способно запускать защитные механизмы организма, направленные на накопление жира, и мешать полноценному поступлению необходимых веществ.

"Если человек дожидается голода, организм переключается в режим накопления. Это значит, что он начинает откладывать жир, чтобы подготовиться к дефициту пищи. Поэтому питание по режиму, а не только по желанию, более эффективно для снижения веса", — подчеркнула Белоусова.

Она также отметила, что редкий прием пищи затрудняет полноценное обеспечение организма всеми необходимыми биологически активными веществами.

"Если человек ориентируется только на ощущение голода, он зачастую питается один–два раза в день, и при таком количестве приемов пищи практически невозможно создать разнообразный рацион, который обеспечивал бы организм всеми необходимыми питательными веществами. Это может негативно сказаться на здоровье в целом", — пояснила специалист.

Кроме того, диетолог предостерегла от полной ориентации на желания организма при выборе пищи.

"Тяга к определенным продуктам часто отражает дефицит веществ в организме. Например, нехватка хрома проявляется сильным желанием сладкого — это искаженный сигнал, на который полагаться не стоит", — подчеркнула Белоусова.