Фарш блоком сковороды не спасает: как привычка готовить замороженное ведёт к отравлению

4:04
Здоровье

Экономия времени на кухне часто оборачивается риском для здоровья. Не все продукты можно готовить прямо из морозилки. Заморозка сама по себе безопасна, но неправильное обращение с едой приводит к неравномерному прогреву и размножению опасных бактерий.

Морозильная камера с продуктами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Морозильная камера с продуктами

Почему важно размораживать

  • При быстром нагреве крупные куски остаются сырыми внутри.

  • Центр продукта может не достичь безопасной температуры.

  • Бактерии (сальмонелла, кампилобактер) сохраняются и вызывают отравления.

5 продуктов, которые нельзя готовить замороженными

  1. Сырая курица
    Крылья, бёдра или целая тушка прогреваются неравномерно, внутри остаётся сырое мясо. Это прямой риск заражения сальмонеллой.

  2. Сосиски
    Промышленные варианты часто можно готовить из морозилки, но домашние замороженные — только после полной разморозки.

  3. Мясной фарш
    Плотный блок фарша плохо прожаривается, особенно в блюдах вроде лазаньи или чили. Внутри могут остаться опасные бактерии.

  4. Креветки и моллюски
    Термическая обработка без разморозки повышает риск выживания вредных микроорганизмов.

  5. Домашние замороженные блюда
    Запеканки, лазанья и другие объёмные заготовки часто не прогреваются в центре, особенно если содержат мясо или молочные продукты.

Как правильно размораживать

  • В холодильнике: самый безопасный способ (занимает до 24 часов).

  • В микроволновке (режим "defrost"): подходит только если готовить сразу после разморозки.

  • Никогда не размораживать при комнатной температуре: в тёплой среде бактерии размножаются особенно быстро.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Жарить курицу из морозилки → сырое мясо внутри, сальмонелла → размораживание в холодильнике.

  • Готовить фарш блоком → отравление → заранее разделить на порции для удобства.

  • Размораживать на столе → размножение бактерий → использовать холодильник или микроволновку.

А что если…

А что если нет времени ждать сутки? Тогда безопаснее выбирать продукты промышленной заморозки с маркировкой "можно готовить без разморозки" — они подготовлены технологически иначе, чем домашние заготовки.

Плюсы и минусы размораживания

Плюсы Минусы
Снижение риска отравлений Требует времени
Равномерное приготовление Нужно планировать наперёд
Сохранение текстуры и вкуса Не всегда удобно

FAQ

Можно ли жарить котлеты прямо из морозилки?
Домашние — нет, промышленные с маркировкой "готовить без разморозки" — можно.

Сколько хранить продукты после разморозки?
Мясо и рыбу — не более 24 часов в холодильнике.

Опасно ли размораживать в воде?
Холодная вода допустима, но при условии, что продукт герметично упакован и готовка будет сразу.

Мифы и правда

  • Миф: морозилка убивает все бактерии.
    Правда: холод только замедляет их развитие, но не уничтожает.

  • Миф: если продукт прожарился снаружи, значит, он безопасен.
    Правда: центр может оставаться сырым и заражённым.

  • Миф: повторная заморозка всегда безопасна.
    Правда: она допустима только после полноценной тепловой обработки.

3 интересных факта

  1. В замороженном мясе бактерии "засыпают", но оживают при +5 °C и выше.

  2. Неправильное размораживание — одна из частых причин пищевых инфекций в быту.

  3. Промышленная "шоковая заморозка" отличается от домашней: продукты замораживаются быстрее и готовятся безопаснее.

Не все продукты безопасно готовить из морозилки — мясо, фарш, морепродукты и домашние заготовки требуют предварительной разморозки. Это снижает риск отравлений, обеспечивает равномерное приготовление и помогает сохранить вкус еды.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
