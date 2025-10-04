Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тревожный звонок для рубля? Россияне в сентябре активно продавали доллары и евро
АвтоВАЗ строит будущее такси: массовый выпуск впереди
Чёрная королева сада: ягода, которая побеждает морозы и лечит болезни
Анджелина скажет нет: Виктория Боня раскрыла секрет дочери, о котором не знали даже фанаты
Фарш блоком сковороды не спасает: как привычка готовить замороженное ведёт к отравлению
Рёбрышки делают суп волшебным: как косточки превращают бульон в густой и ароматный
Клад, который не хотел быть найденным: тысяча монет из испанского Флота сокровищ всплыла спустя три века
Дом с батарейкой внутри: революция в строительстве уже началась, и стены превращаются в источники энергии
Волосы предают, как только закрываешь дверь салона: один жест рушит блеск быстрее фена

Вес стоит на месте, даже при диете: как пять мелких привычек сводят похудение на нет

4:14
Здоровье

Даже когда питание кажется правильным, вес может стоять на месте. По словам диетолога Регины Ахуньяновой, дело часто не в основных блюдах, а в мелких пищевых привычках, которые незаметно добавляют сотни лишних калорий.

ребенок готовит с мамой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ребенок готовит с мамой

5 кулинарных ловушек

  1. Скрытый сахар в молочных продуктах
    Йогурты и творожки нередко содержат до 20-25 г сахара на порцию. Это эквивалент куска торта, который не насыщает, а лишь повышает калорийность.

  2. "Здоровые" батончики и мюсли
    Маркировки "без сахара" и "фитнес" не гарантируют низкой калорийности. Такие продукты могут быть перегружены жирами и подсластителями.

  3. Дегустация во время готовки
    Несколько ложек супа или кусочков блюда добавляют до 200 ккал ещё до того, как сядете за стол.

  4. Фрукты без ограничений
    Бананы, виноград, манго и хурма богаты витаминами, но также калориями. Горсть винограда по энергетической ценности сопоставима с половиной тарелки макарон.

  5. Еда перед экраном
    Перекусы за сериалом или ноутбуком лишают контроля над порцией — объём съеденного легко возрастает в 2-3 раза.

"Каждая привычка кажется мелочью. Но в сумме они легко сводят на нет дефицит калорий и тормозят снижение веса", — пояснила диетолог Регина Ахуньянова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать скрытые калории → вес стоит на месте → читать состав и учитывать КБЖУ.

  • Питаться "здоровыми батончиками" → переизбыток калорий → перекусывать орехами или овощами.

  • Есть перед экраном → переедание → выделять отдельное время и место для еды.

А что если…

А что если вес не уходит даже при учёте этих факторов? Тогда стоит пересмотреть общий баланс КБЖУ, уровень физической активности и качество сна. Всё это напрямую влияет на скорость похудения.

Плюсы и минусы отказа от "ловушек"

Плюсы Минусы
Снижение калорийности рациона Требует дисциплины
Улучшение контроля над питанием Сложнее на первых этапах
Ускорение снижения веса Нужно пересматривать привычки
Формирование осознанного питания Возможен психологический дискомфорт

FAQ

Можно ли полностью исключить сладкие йогурты и батончики?
Лучше заменить их на натуральные продукты — творог без сахара, фрукты, орехи.

Сколько фруктов можно при похудении?
1-2 порции низкокалорийных фруктов в день, ягоды — предпочтительнее.

Как контролировать перекусы за экраном?
Есть только за столом и в тарелке, а не "из пачки".

Мифы и правда

  • Миф: фрукты можно есть без ограничений.
    Правда: калорийность у некоторых из них сравнима с десертами.

  • Миф: дегустация "не считается".
    Правда: несколько проб — это полноценный перекус по калориям.

  • Миф: фитнес-батончики всегда полезны.
    Правда: многие из них содержат много жиров и сахара.

3 интересных факта

  1. Люди недооценивают калорийность перекусов в среднем на 30-40%.

  2. Перекусы за экраном увеличивают объём еды на 20-25% даже в следующем приёме пищи.

  3. Виноград — один из самых калорийных фруктов: 70 ккал на 100 г.

Исторический контекст

  • В 1970-е годы диетологи впервые заговорили о "скрытых калориях" в перекусах.

  • С ростом индустрии фитнес-продуктов маркетинг стал маскировать сладости под "полезное".

  • Сегодня всё больше специалистов акцентируют внимание на пищевых привычках, а не только на калорийности.

Даже при правильном питании результат может тормозиться из-за незаметных пищевых привычек. Контроль состава продуктов, умеренность во фруктах и отказ от "перекусов на автомате" помогают сохранить дефицит калорий и приблизить цель похудения.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Новости спорта
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Крылья в три метра, зубы длиной с палец и челюсти на две тонны: монстры, живущие рядом с нами
Домашние животные
Крылья в три метра, зубы длиной с палец и челюсти на две тонны: монстры, живущие рядом с нами
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Домашние животные
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Последние материалы
Один бассейн, четыре результата: как стиль плавания решает, что будет с вашим телом
Волосы предают, как только закрываешь дверь салона: один жест рушит блеск быстрее фена
Рыба с кризисом среднего возраста: самки внезапно меняют пол и судьбу
Красота тает, как дым: почему пышные розы внезапно превращаются в жалкие кустики
От танка до игрушки миллионеров: внедорожники, которые превратились в спорткары
Закончилось моющее? 4 простых рецепта вернут посудомойке силу и спасут вас прямо сейчас
Налоговая бомба замедленного действия: как просрочка платежа может обернуться серьёзными проблемами
Секреты опытных путешественников: дешёвые билеты, жильё и еда по-русски без переплат и лишних хлопот
Вес стоит на месте, даже при диете: как пять мелких привычек сводят похудение на нет
5 фруктовых бомб по цене шоколадки: вот что нужно есть каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.