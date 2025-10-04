Вес стоит на месте, даже при диете: как пять мелких привычек сводят похудение на нет

Даже когда питание кажется правильным, вес может стоять на месте. По словам диетолога Регины Ахуньяновой, дело часто не в основных блюдах, а в мелких пищевых привычках, которые незаметно добавляют сотни лишних калорий.
Скрытый сахар в молочных продуктах
Йогурты и творожки нередко содержат до 20-25 г сахара на порцию. Это эквивалент куска торта, который не насыщает, а лишь повышает калорийность.
"Здоровые" батончики и мюсли
Маркировки "без сахара" и "фитнес" не гарантируют низкой калорийности. Такие продукты могут быть перегружены жирами и подсластителями.
Дегустация во время готовки
Несколько ложек супа или кусочков блюда добавляют до 200 ккал ещё до того, как сядете за стол.
Фрукты без ограничений
Бананы, виноград, манго и хурма богаты витаминами, но также калориями. Горсть винограда по энергетической ценности сопоставима с половиной тарелки макарон.
Еда перед экраном
Перекусы за сериалом или ноутбуком лишают контроля над порцией — объём съеденного легко возрастает в 2-3 раза.
"Каждая привычка кажется мелочью. Но в сумме они легко сводят на нет дефицит калорий и тормозят снижение веса", — пояснила диетолог Регина Ахуньянова.
Игнорировать скрытые калории → вес стоит на месте → читать состав и учитывать КБЖУ.
Питаться "здоровыми батончиками" → переизбыток калорий → перекусывать орехами или овощами.
Есть перед экраном → переедание → выделять отдельное время и место для еды.
А что если вес не уходит даже при учёте этих факторов? Тогда стоит пересмотреть общий баланс КБЖУ, уровень физической активности и качество сна. Всё это напрямую влияет на скорость похудения.
|Плюсы
|Минусы
|Снижение калорийности рациона
|Требует дисциплины
|Улучшение контроля над питанием
|Сложнее на первых этапах
|Ускорение снижения веса
|Нужно пересматривать привычки
|Формирование осознанного питания
|Возможен психологический дискомфорт
Можно ли полностью исключить сладкие йогурты и батончики?
Лучше заменить их на натуральные продукты — творог без сахара, фрукты, орехи.
Сколько фруктов можно при похудении?
1-2 порции низкокалорийных фруктов в день, ягоды — предпочтительнее.
Как контролировать перекусы за экраном?
Есть только за столом и в тарелке, а не "из пачки".
Миф: фрукты можно есть без ограничений.
Правда: калорийность у некоторых из них сравнима с десертами.
Миф: дегустация "не считается".
Правда: несколько проб — это полноценный перекус по калориям.
Миф: фитнес-батончики всегда полезны.
Правда: многие из них содержат много жиров и сахара.
Люди недооценивают калорийность перекусов в среднем на 30-40%.
Перекусы за экраном увеличивают объём еды на 20-25% даже в следующем приёме пищи.
Виноград — один из самых калорийных фруктов: 70 ккал на 100 г.
В 1970-е годы диетологи впервые заговорили о "скрытых калориях" в перекусах.
С ростом индустрии фитнес-продуктов маркетинг стал маскировать сладости под "полезное".
Сегодня всё больше специалистов акцентируют внимание на пищевых привычках, а не только на калорийности.
Даже при правильном питании результат может тормозиться из-за незаметных пищевых привычек. Контроль состава продуктов, умеренность во фруктах и отказ от "перекусов на автомате" помогают сохранить дефицит калорий и приблизить цель похудения.
