Обычный ужин меняет судьбу: как питание помогает держать диабет под контролем без уколов

Здоровье

Диабет сегодня называют "болезнью цивилизации". Его распространённость растёт, а питание играет ключевую роль как в развитии, так и в контроле заболевания. Правильно выстроенная диета позволяет держать уровень сахара под контролем, снизить риск осложнений и даже добиться ремиссии при диабете второго типа.

Девушка на белковой диете
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка на белковой диете

Что происходит при диабете

Сахарный диабет — это нарушение работы инсулина, гормона, который переносит глюкозу из крови в клетки.

  • Диабет 1 типа: инсулин не вырабатывается вовсе. Пациенту необходимы регулярные инъекции. Диета играет вспомогательную роль, а ключевой фактор — точный подбор доз инсулина.

  • Диабет 2 типа: инсулина мало или клетки теряют к нему чувствительность. Заболевание часто связано с лишним весом, низкой активностью и наследственностью. Здесь питание становится основным методом лечения.

Цели диеты при диабете 2 типа

  • снизить вес;

  • уменьшить количество быстрых углеводов;

  • контролировать уровень сахара в крови;

  • поддерживать работу сердца и сосудов;

  • повысить чувствительность к инсулину.

"В основе лечения диабета второго типа лежит диетотерапия. Но в большинстве случаев её дополняют лекарствами", — поясняет эндокринолог Даниил Бобков.

Метод "диабетической тарелки"

Простой способ визуально контролировать рацион:

  • 0.5 тарелки — некрохмалистые овощи (капуста, брокколи, кабачки, огурцы, зелень);

  • 0.25 тарелки — белок (курица, рыба, бобовые, тофу);

  • 0.25 тарелки — сложные углеводы (гречка, бурый рис, цельнозерновой хлеб).

Дополнительно можно добавить немного полезных жиров — орехи, авокадо, растительные масла.

Что можно есть

  • Овощи: все виды капусты, кабачки, морковь, грибы, перец, баклажаны (лучше тушёные или запечённые).

  • Фрукты и ягоды: яблоки, цитрусы, сливы, дыня — умеренно.

  • Углеводы: цельнозерновые крупы, макароны из твёрдых сортов, хлеб с отрубями.

  • Белок: нежирное мясо, птица без кожи, рыба, яйца, бобовые, творог, йогурт без сахара.

  • Жиры: оливковое и льняное масло, орехи, семена, жирная рыба.

  • Напитки: вода, травяной чай, несладкий зелёный чай.

Что ограничить

  • быстрые углеводы: сахар, сладости, белый хлеб, картофель;

  • жареное и переработанное мясо (сосиски, колбасы);

  • продукты с трансжирами и избытком соли;

  • сладкие напитки и соки.

Алкоголь при диабете

  • Не более 1 условной единицы для женщин (140 мл вина) и 2 — для мужчин (до 300 мл пива или 40 г крепкого алкоголя).

  • Только с едой и при отсутствии противопоказаний.

  • Опасность: алкоголь может вызвать гипогликемию, так как печень переключается на переработку спирта и временно не поддерживает уровень глюкозы.

"Алкоголь сам по себе калориен и может привести к скачкам сахара, поэтому употреблять его стоит крайне осторожно", — предупреждает врач Даниил Бобков.

Стол № 9 по Певзнеру

Эта диета разработана ещё в XX веке и до сих пор применяется. Её суть: меньше быстрых углеводов, больше овощей и белка. По сути, это база, на которой строятся современные схемы питания при диабете.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Много быстрых углеводов → скачки сахара, набор веса → сложные углеводы и клетчатка.

  • Полный отказ от углеводов → упадок сил → умеренные порции цельнозерновых продуктов.

  • Игнорирование калорийности → ожирение и осложнения → контроль калорий и дневник питания.

А что если…

А что если потерять вес на 10-15%? У многих пациентов с диабетом 2 типа это приводит к стойкой ремиссии: уровень сахара нормализуется без лекарств, а качество жизни улучшается.

Плюсы и минусы диеты при диабете

Плюсы Минусы
Снижение веса и сахара Требует дисциплины
Улучшение работы сердца и сосудов Нельзя злоупотреблять привычными продуктами
Возможна ремиссия диабета 2 типа Не заменяет полностью лекарства
Улучшение самочувствия и энергии Постепенные изменения, результат не мгновенный

FAQ

Можно ли есть сладкое при диабете?
Да, но в минимальных количествах и с учётом углеводной нагрузки. Лучше использовать подсластители.

Нужен ли полный отказ от хлеба и картофеля?
Нет. Их можно есть в малых порциях и в сочетании с клетчаткой и белком.

Обязательно ли считать калории?
На старте полезно вести дневник питания. Затем можно перейти к "диабетической тарелке".

Мифы и правда

  • Миф: диета помогает только при диабете 2 типа.
    Правда: при диабете 1 типа питание тоже важно, хотя и не заменяет инсулин.

  • Миф: достаточно отказаться от сахара.
    Правда: нужно контролировать и жиры, и калорийность.

  • Миф: диабет неизлечим в любом случае.
    Правда: при 2 типе возможна ремиссия при похудении и правильной диете.

3 интересных факта

  1. В древней Индии диабет считали "болезнью богатых" из-за переедания и малоподвижности.

  2. Первые диеты для диабета появились задолго до инсулина — пациенты лечились строгим режимом питания.

  3. Современные исследования показывают: потеря даже 5-7 кг способна улучшить показатели сахара у пациентов с диабетом 2 типа.

Исторический контекст

  • 1920-е: Мануил Певзнер создал систему лечебных столов, включая № 9 для диабета.

  • В середине XX века акцент делался на строгие ограничения.

  • Сегодня подход гибче: больше овощей, меньше быстрых углеводов и трансжиров.

Диета при диабете — не временная мера, а образ жизни. Она не только контролирует уровень сахара, но и помогает чувствовать себя лучше каждый день.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
