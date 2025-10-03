Природные батарейки: 6 веществ, которые снимают усталость, возвращают энергию и продлевают молодость

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:16
Здоровье

Осень и зима — время, когда многим не хватает энергии: сокращённый световой день, непогода и холод влияют на настроение и продуктивность. Но природа уже создала всё необходимое, чтобы помочь нам сохранить бодрость и здоровье.

Биоактивные компоненты природы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Биоактивные компоненты природы

Биохакинг из природы

Современные smart-продукты на основе натуральных компонентов позволяют поддерживать организм на клеточном уровне. Один из таких решений — Mineral Complex, формула, разработка которой заняла семь лет. В её основе — природные вещества, усиливающие действие друг друга. Главный элемент комплекса — цеолит, минерал из Забайкалья, польза которого подтверждена исследованиями российских НИИ.

6 природных веществ для энергии и здоровья

Жидкий цеолит

Это базовый компонент комплекса. Он действует как энтеросорбент, выводит токсины и насыщает организм микроэлементами и кислородом.

Полезные свойства:

  • уменьшает проявления усталости и кислородного голодания;
  • укрепляет иммунитет;
  • повышает физическую выносливость;
  • улучшает состояние кожи, замедляет старение.

Ягель

Известен как природный антибиотик и иммуномодулятор. Содержит витамины A, B, C, железо, бета-глюканы и полисахариды.

Свойства:

  • поддерживает иммунитет;
  • снижает холестерин и сахар в крови;
  • обладает антиоксидантным действием;
  • улучшает пищеварение.

Левзея

Тонизирующее растение, богатое витамином C, каротином и инулином.

Свойства:

  • укрепляет сосуды;
  • снимает раздражительность, повышает концентрацию;
  • помогает при хронической усталости;
  • повышает стрессоустойчивость.

Прополис

Пчелиный "антибиотик", насыщенный микроэлементами и витаминами.

Свойства:

  • активен против грибков и бактерий;
  • снижает уровень холестерина;
  • заживляет ткани и уменьшает воспаление.

Гуминовые кислоты

Природный адаптоген с богатым набором минералов и аминокислот.

Свойства:

  • выводят свободные радикалы и тяжёлые металлы;
  • укрепляют иммунную систему;
  • защищают печень и слизистую;
  • улучшают состояние кожи.

Дигидрокверцетин

Сильный антиоксидант из группы витамина Р, в 11 раз эффективнее привычных антиоксидантов.

Свойства:

  • замедляет старение клеток;
  • стимулирует выработку коллагена;
  • поддерживает сердце и сосуды;
  • нормализует сон и биоритмы.

Как это работает

Mineral Complex выпускается в форме концентрата, который разводят водой. Одного флакона хватает на полный курс. Продукт сертифицирован, технология обработки цеолита запатентована, а его эффективность подтверждена клиническими исследованиями.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Натуральный состав Требует регулярного применения курсами
Комплексное воздействие на организм Не заменяет полноценное питание
Подтвержденная эффективность цеолита Может быть противопоказан при аллергии на отдельные компоненты
Простая форма приёма (раствор) Стоимость выше, чем у отдельных витаминов

FAQ

Когда лучше принимать комплекс?

В межсезонье и зимой, когда снижается энергия и иммунитет.

Подходит ли он для ежедневного приёма?

Да, курс рассчитан на регулярное использование.

Может ли заменить аптечные витамины?

Нет, это скорее дополнение к рациону, направленное на комплексную поддержку организма.

А что если объединить

Если в сезон упадка сил не поддерживать организм, последствия заметят все: усталость, снижение работоспособности, частые простуды. Но с помощью природных адаптогенов можно смягчить стресс для организма и пережить холодное время бодро и без потерь.

Mineral Complex объединяет шесть природных веществ, которые вместе усиливают действие друг друга: от выведения токсинов до укрепления иммунитета и защиты сердца. Это пример того, как на основе природных ресурсов создаются современные smart-продукты для здоровья и энергии.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
