Природные батарейки: 6 веществ, которые снимают усталость, возвращают энергию и продлевают молодость

Осень и зима — время, когда многим не хватает энергии: сокращённый световой день, непогода и холод влияют на настроение и продуктивность. Но природа уже создала всё необходимое, чтобы помочь нам сохранить бодрость и здоровье.
Современные smart-продукты на основе натуральных компонентов позволяют поддерживать организм на клеточном уровне. Один из таких решений — Mineral Complex, формула, разработка которой заняла семь лет. В её основе — природные вещества, усиливающие действие друг друга. Главный элемент комплекса — цеолит, минерал из Забайкалья, польза которого подтверждена исследованиями российских НИИ.
Это базовый компонент комплекса. Он действует как энтеросорбент, выводит токсины и насыщает организм микроэлементами и кислородом.
Известен как природный антибиотик и иммуномодулятор. Содержит витамины A, B, C, железо, бета-глюканы и полисахариды.
Тонизирующее растение, богатое витамином C, каротином и инулином.
Пчелиный "антибиотик", насыщенный микроэлементами и витаминами.
Природный адаптоген с богатым набором минералов и аминокислот.
Сильный антиоксидант из группы витамина Р, в 11 раз эффективнее привычных антиоксидантов.
Mineral Complex выпускается в форме концентрата, который разводят водой. Одного флакона хватает на полный курс. Продукт сертифицирован, технология обработки цеолита запатентована, а его эффективность подтверждена клиническими исследованиями.
|Плюсы
|Минусы
|Натуральный состав
|Требует регулярного применения курсами
|Комплексное воздействие на организм
|Не заменяет полноценное питание
|Подтвержденная эффективность цеолита
|Может быть противопоказан при аллергии на отдельные компоненты
|Простая форма приёма (раствор)
|Стоимость выше, чем у отдельных витаминов
В межсезонье и зимой, когда снижается энергия и иммунитет.
Да, курс рассчитан на регулярное использование.
Нет, это скорее дополнение к рациону, направленное на комплексную поддержку организма.
Если в сезон упадка сил не поддерживать организм, последствия заметят все: усталость, снижение работоспособности, частые простуды. Но с помощью природных адаптогенов можно смягчить стресс для организма и пережить холодное время бодро и без потерь.
Mineral Complex объединяет шесть природных веществ, которые вместе усиливают действие друг друга: от выведения токсинов до укрепления иммунитета и защиты сердца. Это пример того, как на основе природных ресурсов создаются современные smart-продукты для здоровья и энергии.
