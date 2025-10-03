Космос бьёт по сердцу: чем опасна магнитная буря для людей и как пережить её без последствий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Магнитная буря уровня G1-G2 продолжает воздействовать на Землю уже более 30 часов. В такие периоды многие люди отмечают ухудшение самочувствия: обостряются хронические болезни сердца и сосудов, повышается давление, учащается пульс. Особенно тяжело метеочувствительным людям — у них появляются головные боли, раздражительность, бессонница, резкая усталость и перепады настроения.

Магнитные бури
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Магнитные бури

Кто в группе риска

По словам врача-невролога Екатерины Демьяновской, в такие дни особое внимание к состоянию здоровья требуется:

  • людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
  • пациентам с гипертонией;
  • пожилым людям;
  • беременным женщинам.

"В период магнитных бурь особенно внимательными следует быть пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, больным гипертонией, а также пожилым и беременным", — отметила Екатерина Демьяновская.

Советы врача

Чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь на организм, стоит соблюдать простые правила:

  • отдыхать больше и спать не менее 7 часов в сутки;
  • избегать физических и эмоциональных перегрузок;
  • пить достаточно чистой воды для нормализации давления и снижения головной боли;
  • отказаться от кофеина, который повышает нагрузку на сердце и сосуды;
  • исключить тяжёлую пищу, отдавая предпочтение овощам, орехам, зелени и фруктам, богатым магнием и калием (например, бананам).

Плюсы и минусы реакций на магнитные бури

Плюсы Минусы
Позволяют внимательнее относиться к здоровью Усиливаются хронические болезни
Сигнал к более щадящему режиму дня Головные боли, скачки давления
Возможность профилактики осложнений Раздражительность, усталость, бессонница

FAQ

Что делать, если во время бури поднялось давление?

Лучше отдохнуть, выпить воды и принять назначенные врачом препараты.

Можно ли пить кофе в такие дни?

Нет, кофеин усиливает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Какие продукты помогут?

Орехи, бананы, зелень и овощи, богатые магнием и калием.

А что если игнорировать магнитные бури

Если игнорировать сигналы организма во время магнитных бурь, можно столкнуться с осложнениями хронических заболеваний — от гипертонических кризов до нарушений сна и тревожности. Но при правильном подходе такие дни можно использовать как повод замедлиться, больше отдыхать и позаботиться о себе.

Магнитные бури — естественное явление, которое может влиять на самочувствие, особенно у метеочувствительных людей. Придерживаясь рекомендаций врачей, можно снизить дискомфорт и защитить сердце и сосуды от лишней нагрузки.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
