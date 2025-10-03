Космос бьёт по сердцу: чем опасна магнитная буря для людей и как пережить её без последствий

Магнитная буря уровня G1-G2 продолжает воздействовать на Землю уже более 30 часов. В такие периоды многие люди отмечают ухудшение самочувствия: обостряются хронические болезни сердца и сосудов, повышается давление, учащается пульс. Особенно тяжело метеочувствительным людям — у них появляются головные боли, раздражительность, бессонница, резкая усталость и перепады настроения.
По словам врача-невролога Екатерины Демьяновской, в такие дни особое внимание к состоянию здоровья требуется:
"В период магнитных бурь особенно внимательными следует быть пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, больным гипертонией, а также пожилым и беременным", — отметила Екатерина Демьяновская.
Чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь на организм, стоит соблюдать простые правила:
|Плюсы
|Минусы
|Позволяют внимательнее относиться к здоровью
|Усиливаются хронические болезни
|Сигнал к более щадящему режиму дня
|Головные боли, скачки давления
|Возможность профилактики осложнений
|Раздражительность, усталость, бессонница
Лучше отдохнуть, выпить воды и принять назначенные врачом препараты.
Нет, кофеин усиливает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Орехи, бананы, зелень и овощи, богатые магнием и калием.
Если игнорировать сигналы организма во время магнитных бурь, можно столкнуться с осложнениями хронических заболеваний — от гипертонических кризов до нарушений сна и тревожности. Но при правильном подходе такие дни можно использовать как повод замедлиться, больше отдыхать и позаботиться о себе.
Магнитные бури — естественное явление, которое может влиять на самочувствие, особенно у метеочувствительных людей. Придерживаясь рекомендаций врачей, можно снизить дискомфорт и защитить сердце и сосуды от лишней нагрузки.
