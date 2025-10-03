Мёд вместо таблеток: когда привычное средство может обернуться неожиданной опасностью

4:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мёд традиционно считается универсальным природным средством от простуды. Его добавляют в чай, используют для смягчения боли в горле и укрепления иммунитета. Но, как оказалось, не для всех он одинаково полезен. Врач-терапевт Надежда Чернышова напомнила, что у этого продукта есть свои ограничения и риски

Фото: commons.wikimedia.org by AnnaMayak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Высокогорный мёд

Когда мёд помогает, а когда нет

В составе мёда присутствуют ферменты, антибактериальные вещества и природные антиоксиданты. Они действительно способны уменьшать воспаление и оказывать мягкий обезболивающий эффект. Однако при раздражённой слизистой он может сыграть обратную роль.

"От мёда может усиливаться першение в горле за счёт полифенолов, которые там содержатся", — пояснила терапевт Надежда Чернышова .

Это связано с тем, что при рыхлой слизистой оболочке продукт раздражает горло сильнее, чем облегчает симптомы. В результате кашель становится интенсивнее.

Сравнение: польза и риски мёда при простуде

Учёные сравнили свойства мёда для того чтобы показать, в каких случаях он помогает, а в каких может усугубить состояние.

Свойство Польза Риск Антибактериальные вещества Подавляют рост бактерий Могут усиливать раздражение слизистой Антиоксиданты Снижают воспаление При индивидуальной непереносимости провоцируют аллергию Высокое содержание сахара Быстрый источник энергии при слабости Опасность для диабетиков, риск скачка глюкозы

Советы: как правильно употреблять мёд при простуде

Проверяйте реакцию организма — начните с половины чайной ложки. Добавляйте мёд в тёплый (не горячий) чай или молоко, чтобы сохранить полезные вещества. Не превышайте 1–2 столовых ложек в день. Если есть диабет, учитывайте мёд в расчёте углеводов и согласуйте дозу с врачом. При сильном першении замените мёд на мягкие травяные настои или аптечные пастилки для горла.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: есть мёд ложками при сухом кашле.

Последствие: усиливается раздражение слизистой.

Альтернатива: использовать сиропы с алтеем или солодкой.

Ошибка: употреблять мёд при диабете без контроля сахара.

Последствие: резкий скачок глюкозы.

Альтернатива: сахарозаменители или специальные диабетические пастилки.

Ошибка: добавлять мёд в кипяток.

Последствие: разрушение ферментов и потеря пользы.

Альтернатива: растворять его в тёплом, но не горячем напитке.

Хорошая замена

Если мёд противопоказан, его можно заменить:

на отвары ромашки и шалфея для смягчения горла;

на тёплый морс из клюквы или брусники как источник витамина С;

на имбирный чай с лимоном, который обладает согревающим эффектом.

FAQ

Как выбрать мёд при простуде?

Выбирайте натуральный, не пастеризованный мёд — липовый или гречишный, они лучше помогают при воспалении.

Сколько стоит натуральный мёд?

Цена зависит от региона и сорта: от 500 до 1500 рублей за килограмм.

Что лучше при простуде — мёд или аптечные препараты?

Мёд хорош как дополнение, но не заменяет лекарства. При тяжёлых симптомах предпочтительнее использовать аптечные средства.

Мифы и правда

Миф: мёд можно есть в любых количествах, он не вредит.

Правда: переизбыток сахара и калорий навредит даже здоровому человеку.

Правда: переизбыток сахара и калорий навредит даже здоровому человеку. Миф: нагретый мёд полезнее, так как лучше растворяется.

Правда: при нагреве выше 40 °C теряются ферменты и антибактериальные свойства.

Правда: при нагреве выше 40 °C теряются ферменты и антибактериальные свойства. Миф: мёд лечит простуду.

Правда: он облегчает симптомы, но не уничтожает вирус.

Мёд может быть полезным дополнением при простуде, но только при правильном употреблении и отсутствии противопоказаний. Он облегчает симптомы за счёт антибактериальных и противовоспалительных свойств, однако при рыхлой слизистой или сахарном диабете способен усилить кашель и вызвать осложнения. Поэтому мёд стоит рассматривать не как универсальное лекарство, а как вспомогательное средство, применяемое с осторожностью.