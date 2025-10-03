Мёд вместо таблеток: когда привычное средство может обернуться неожиданной опасностью

Мёд традиционно считается универсальным природным средством от простуды. Его добавляют в чай, используют для смягчения боли в горле и укрепления иммунитета. Но, как оказалось, не для всех он одинаково полезен. Врач-терапевт Надежда Чернышова напомнила, что у этого продукта есть свои ограничения и риски
В составе мёда присутствуют ферменты, антибактериальные вещества и природные антиоксиданты. Они действительно способны уменьшать воспаление и оказывать мягкий обезболивающий эффект. Однако при раздражённой слизистой он может сыграть обратную роль.
"От мёда может усиливаться першение в горле за счёт полифенолов, которые там содержатся", — пояснила терапевт Надежда Чернышова .
Это связано с тем, что при рыхлой слизистой оболочке продукт раздражает горло сильнее, чем облегчает симптомы. В результате кашель становится интенсивнее.
Учёные сравнили свойства мёда для того чтобы показать, в каких случаях он помогает, а в каких может усугубить состояние.
|Свойство
|Польза
|Риск
|Антибактериальные вещества
|Подавляют рост бактерий
|Могут усиливать раздражение слизистой
|Антиоксиданты
|Снижают воспаление
|При индивидуальной непереносимости провоцируют аллергию
|Высокое содержание сахара
|Быстрый источник энергии при слабости
|Опасность для диабетиков, риск скачка глюкозы
Если мёд противопоказан, его можно заменить:
Как выбрать мёд при простуде?
Выбирайте натуральный, не пастеризованный мёд — липовый или гречишный, они лучше помогают при воспалении.
Сколько стоит натуральный мёд?
Цена зависит от региона и сорта: от 500 до 1500 рублей за килограмм.
Что лучше при простуде — мёд или аптечные препараты?
Мёд хорош как дополнение, но не заменяет лекарства. При тяжёлых симптомах предпочтительнее использовать аптечные средства.
Мёд может быть полезным дополнением при простуде, но только при правильном употреблении и отсутствии противопоказаний. Он облегчает симптомы за счёт антибактериальных и противовоспалительных свойств, однако при рыхлой слизистой или сахарном диабете способен усилить кашель и вызвать осложнения. Поэтому мёд стоит рассматривать не как универсальное лекарство, а как вспомогательное средство, применяемое с осторожностью.
