Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поколение Z переписывает правила труда: работа остаётся ценностью, но на их условиях
Балкон превращается в ферму: почему соседи уже жалеют, что не сделали так раньше
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Мёд вместо таблеток: когда привычное средство может обернуться неожиданной опасностью
Уютное гнёздышко и молоко по часам: как вырастить щенка или котёнка, оставшихся без мамы
Иллюзия, которая заставляет тело поверить в обман: только 80% людей видит то, чего нет
Секрет хрустящих драников оказался не в картошке: одна простая хитрость меняет всё
От пушистых гигантов до строгих коробочек: эти сумки станут символом зимы 2025-2026
Автовладельцы вышли на цифровую баррикаду: закон об утильсборе встретил рекордный протест

Скромный витамин бросил вызов опухолям: неожиданное оружие против болезни века

Здоровье

Исследования часто открывают неожиданные свойства привычных веществ. Одним из таких открытий стал витамин С, который в высоких дозах проявил себя как потенциальный помощник в терапии онкологических заболеваний. Учёные из Технологического института Джорджии заметили, что аскорбиновая кислота способна замедлять рост раковых клеток и при этом почти не повреждает здоровые ткани.

витамин д
Фото: pxhere
витамин д

Витамин С оказался под подозрением

До недавнего времени проверка жизнеспособности клеток в лабораторных экспериментах строилась на тестах МТТ/МТС. В них используется краситель, который меняет цвет при активности клеток. Однако витамин С напрямую вступал в реакцию с красителем, создавая иллюзию повышенной жизнеспособности опухолевых клеток.

Чтобы исключить ошибку, команда учёных применила другой метод — PI/Triton X-100. В нём используется краситель пропидий йодид, который проникает исключительно в мёртвые клетки и связывается с их ДНК. Благодаря этому удалось получить более точные данные и подтвердить: витамин С действительно уничтожает часть опухолевых клеток, особенно зависимых от гормональных рецепторов.

Как работают разные методы оценки клеток

Учёные сравнили тесты МТТ/МТС и PI/Triton X-100 для того чтобы показать, насколько важен выбор метода при изучении воздействия витамина С.

Методика Принцип действия Ограничения Результат при добавлении витамина С
МТТ/МТС Краситель окрашивает живые клетки Витамин С вступает в реакцию, искажая данные Ложное ощущение высокой выживаемости
PI/Triton X-100 Краситель связывается с ДНК погибших клеток Требует точного контроля Подтверждена гибель опухолевых клеток

Как подойти к теме безопасно

  1. Не пытаться самостоятельно принимать высокие дозы витамина С — это чревато побочными эффектами.

  2. Обсуждать любые добавки и биологически активные вещества только с лечащим врачом.

  3. Следить за качеством витаминных препаратов, выбирая сертифицированные аптечные продукты.

  4. Использовать витамин С в рационе из естественных источников — цитрусовых, ягод, свежих овощей.

  5. Ожидать официальных клинических исследований, прежде чем воспринимать открытие как готовый метод лечения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Самовольный приём ударных доз аскорбиновой кислоты.

  • Последствие: Нарушение работы почек, риск камнеобразования, сбой в обмене веществ.

  • Альтернатива: Консультация с врачом-онкологом, подбор витаминных комплексов под контролем.

  • Ошибка: Использование дешёвых или сомнительных добавок.

  • Последствие: Отсутствие ожидаемого эффекта и вред организму.

  • Альтернатива: Сертифицированные аптечные витамины и продукты с высоким содержанием аскорбиновой кислоты.

Часть терапии

Если дальнейшие исследования подтвердят безопасность и эффективность высоких доз витамина С, медицина получит новый вспомогательный инструмент в борьбе с онкологией. Это не заменит химиотерапию, лучевое лечение или современные таргетные препараты, но может повысить результативность комплексного подхода.

Плюсы и минусы применения витамина С в онкотерапии

Учёные сравнили ожидаемые преимущества и риски для того чтобы показать, насколько важно соблюдать осторожность.

Плюсы Минусы
Способен замедлять рост опухолевых клеток Данные пока ограничены лабораторными экспериментами
Почти не повреждает здоровые клетки Неизвестны долгосрочные эффекты высоких доз
Доступен и недорог Высокая доза может вызвать побочные реакции
Может стать дополнением к лечению Не подходит для самостоятельного применения

FAQ

Как выбрать витамин С для приёма?
Лучше отдавать предпочтение аптечным формам с подтверждённым качеством и дозировкой.

Сколько стоит курс витамина С?
Обычные препараты доступны по цене от 200 рублей, но речь в исследованиях идёт о дозах, превышающих бытовое потребление.

Что лучше: витамин из продуктов или таблетки?
Для профилактики и общего здоровья — продукты. Для медицинских целей — только препараты под контролем врача.

Мифы и правда

  • Миф: витамин С сам по себе лечит рак.
  • Правда: исследования показали эффект только в лабораторных условиях, клинических данных пока нет.
  • Миф: чем больше доза, тем лучше результат.
  • Правда: избыток витамина может повредить почкам и сосудам.
  • Миф: достаточно есть апельсины, чтобы победить болезнь.
  • Правда: концентрация витамина в фруктах несопоставима с дозами, используемыми в экспериментах.

Витамин С, привычный всем как средство для укрепления иммунитета, неожиданно показал потенциал в онкотерапии. Пока речь идёт лишь об экспериментах в лаборатории, но результаты дают основания для дальнейших клинических исследований. Если они подтвердят эффективность и безопасность, аскорбиновая кислота может занять место среди вспомогательных средств против рака. Однако до этого момента важно помнить: самостоятельный приём высоких доз без контроля врача опасен и способен причинить больше вреда, чем пользы.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Домашние животные
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Война на морских просторах: сколько танкеров окажется в ловушке Макрона в ближайшие дни? Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Пять растений для октябрьского чуда: весной сад взорвётся цветами без вашей помощи
Пять растений для октябрьского чуда: весной сад взорвётся цветами без вашей помощи
Последние материалы
Балкон превращается в ферму: почему соседи уже жалеют, что не сделали так раньше
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Уютное гнёздышко и молоко по часам: как вырастить щенка или котёнка, оставшихся без мамы
Мёд вместо таблеток: когда привычное средство может обернуться неожиданной опасностью
Иллюзия, которая заставляет тело поверить в обман: только 80% людей видит то, чего нет
Секрет хрустящих драников оказался не в картошке: одна простая хитрость меняет всё
От пушистых гигантов до строгих коробочек: эти сумки станут символом зимы 2025-2026
Автовладельцы вышли на цифровую баррикаду: закон об утильсборе встретил рекордный протест
Дыхательные трюки рушат надежды: как секунды обмана превращаются в годы без прав
Детям бесплатно, родителям — скидки: где отдохнуть всей семьёй и сэкономить там, где это было бы невозможно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.