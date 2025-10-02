Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Два пути: Валуев разделил судьбу паралимпийцев и олимпийской сборной России
Рапопорт раскрыл правду о Глушенкове: сможет ли звезда Зенита заблистать в Европе
Каркас, мешковина или ничего: простой тест, нужен ли вашей туе зимний плащ
Пасмурный плен: Москва готовится к затяжным дождям
Простая замена в рационе и организм начнёт молодеть: еда, которая работает лучше кремов и таблеток
Культ немецкого автогиганта под угрозой: Kia K4 уже называют «корейским убийцей легенд»
Когда любовь убивает: почему самая полезная для нас еда становится отравой для кошек и собак
Стирка превратилась в испытание? Вот как 2 копеечных средства, которые есть у всех на кухне, вернут свежесть
Почему сахар в России скоро станет роскошью: главные факторы роста цен

Боль в коленях и пальцах: настоящая причина скрыта на кухне — тихий враг здоровья из холодильника

Здоровье

Резкая боль в коленях или пальцах нередко воспринимается как неизбежный спутник возраста. Однако врачи всё чаще говорят о том, что причиной страданий становятся вовсе не прожитые годы, а питание. Определённые продукты способны повышать уровень мочевой кислоты в организме, и именно она постепенно разрушает суставы.

Вредные продукты для суставов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вредные продукты для суставов

Когда почки не справляются с её выведением, в тканях откладываются микрокристаллы, похожие на крошечные иголки. Они провоцируют воспаление, отёки и болезненные ощущения. Если игнорировать проблему, можно столкнуться с хронической подагрой, требующей длительного лечения.

Три привычных врага суставов

Учёные и диетологи выделяют три продукта, которые чаще всего становятся источником проблем для суставов. Они популярны и встречаются практически в каждом доме.

  1. Солёные огурцы и помидоры. Они содержат чрезмерное количество соли, из-за чего жидкость задерживается в организме. Это усиливает воспаление и провоцирует отёки.
  2. Манная каша с маслом и сахаром. Манка имеет высокий гликемический индекс, что приводит к резкому скачку уровня сахара в крови и поддерживает воспалительные процессы.
  3. Пельмени из жирного мяса и белой муки. Такое сочетание богато пуринами, которые напрямую стимулируют накопление мочевой кислоты.

Сравнение продуктов

Учёные сравнили привычные блюда для того чтобы показать, чем они опасны для суставов и какие замены могут помочь.

Продукт Опасность Альтернатива
Солёные овощи Задержка жидкости, отёки Свежие огурцы, маринование без соли
Манка с сахаром Высокий гликемический индекс Овсянка с фруктами
Пельмени из жирного мяса Избыток пуринов Вареники из цельнозерновой муки с овощами

Советы

  1. Уменьшите количество соли в рационе: выбирайте продукты с маркировкой "без соли" или используйте специи и травы.
  2. Замените быстрые углеводы на медленные: вместо манной каши сварите овсянку или гречку.
  3. Выбирайте постные сорта мяса или бобовые: из них можно приготовить полезные котлеты или диетические пельмени.
  4. Пейте больше воды — это помогает почкам быстрее выводить мочевую кислоту.
  5. Полностью исключите алкоголь, так как он замедляет работу почек и усиливает накопление токсинов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: злоупотребление солёными овощами.
    Последствие: хронические отёки и воспаление суставов.
    Альтернатива: овощи домашнего посола без избытка соли или ферментированные продукты.
  • Ошибка: манная каша с сахаром на завтрак.
    Последствие: резкий скачок сахара, поддержка воспаления.
    Альтернатива: овсянка с ягодами или несладкий йогурт.
  • Ошибка: пельмени из жирной свинины.
    Последствие: накопление мочевой кислоты и боль.
    Альтернатива: вареники из цельнозерновой муки с овощами.

Полный отказ

А что если полностью отказаться от привычных "вредных" продуктов? Практика показывает, что уже через месяц снижается частота болей и исчезают отёки. Качественное питание становится естественным способом профилактики артрита и подагры, а витамины и полезные минералы помогают укрепить хрящи и связки.

FAQ

Как выбрать продукты, безопасные для суставов?
Смотрите на состав: меньше соли, сахара и белой муки. Отдавайте предпочтение овощам, цельнозерновым крупам и постному мясу.

Сколько стоит перейти на правильное питание?
На практике это не дороже обычного рациона. Дорогие мясные полуфабрикаты можно заменить бобовыми, овощами и злаками.

Что лучше для завтрака: овсянка или гречка?
Оба варианта полезны. Овсянка мягко регулирует уровень сахара, гречка богата магнием и железом.

Мифы и правда

  • Миф: боль в суставах — это всегда возраст.
    Правда: она часто связана с питанием и образом жизни.
  • Миф: манка — лучший вариант для детей.
    Правда: она бедна витаминами и может вызывать скачки сахара.
  • Миф: солёные огурцы безопасны, ведь это овощи.
    Правда: избыток соли делает их вредными для суставов.

Здоровье суставов напрямую связано с нашим рационом. Даже привычные продукты вроде солёных огурцов, манной каши или пельменей могут незаметно ускорять воспалительные процессы и провоцировать накопление мочевой кислоты.

Но изменить ситуацию реально — достаточно сократить соль и быстрые углеводы, выбирать цельнозерновые продукты, пить больше воды и отказаться от алкоголя. Такой подход не только снизит риск подагры, но и поможет сохранить подвижность и лёгкость движений на долгие годы.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Домашние животные
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Садоводство, цветоводство
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Домашние животные
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Популярное
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути

Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.

MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Война на морских просторах: сколько танкеров окажется в ловушке Макрона в ближайшие дни? Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Последние материалы
ВС РФ получила машины апокалипсиса: в США восхитились мощью новой версии БМПТ
Рапопорт раскрыл правду о Глушенкове: сможет ли звезда Зенита заблистать в Европе
Каркас, мешковина или ничего: простой тест, нужен ли вашей туе зимний плащ
Пасмурный плен: Москва готовится к затяжным дождям
Боль в коленях и пальцах: настоящая причина скрыта на кухне — тихий враг здоровья из холодильника
Простая замена в рационе и организм начнёт молодеть: еда, которая работает лучше кремов и таблеток
Культ немецкого автогиганта под угрозой: Kia K4 уже называют «корейским убийцей легенд»
Когда любовь убивает: почему самая полезная для нас еда становится отравой для кошек и собак
Стирка превратилась в испытание? Вот как 2 копеечных средства, которые есть у всех на кухне, вернут свежесть
Почему сахар в России скоро станет роскошью: главные факторы роста цен
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.