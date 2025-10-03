Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Парикмахер — лучше пластического хирурга: стрижки забирают лишние сантиметры с лица
Солнце пробивается сквозь землю: 15 культур окрасят участок в золото раньше всех
Неожиданное признание Киркорова: что пугает короля эстрады и почему он засыпает под ужастики
Тикающая бомба в вашей гостиной: аквариум превратится в ядовитое болото, если нарушить эти правила
10% — это предел? Ждать существенного снижения не стоит — будущее ключевой ставки
Зачем печь банановый хлеб, если можно намазать его на тост — новый гастрономический тренд
Агрессивные фары, нежные нервы: купе и хэтчбеки, что выглядят быстро, а едут пресно
К 90-летию Армена Джигарханяна: какие ранние роли актёра были почти забыты зрителями
Рига вместо мировых столиц: почему Чулпан Хаматова сознательно отказалась от гонки за славой

Тысячи мутаций в день — и один ответ: ядерная медицина в России становится оружием против онкологии

6:14
Здоровье

В последние годы ядерная медицина перестала быть узкой нишей и превратилась в один из ключевых инструментов борьбы с онкологическими заболеваниями. На пресс-площадке ТАСС эту тему обсудили ведущие учёные и врачи — члены Научного совета РАН "Науки о жизни" во главе с академиком Владимиром Чехониным.

Молекула и радиация
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Молекула и радиация

Почему возросла роль ядерной медицины

Россия, как и многие страны, сталкивается с серьёзной статистикой: смертность от онкологии занимает второе место после сердечно-сосудистых болезней. Рост продолжительности жизни, который является безусловным благом, одновременно приводит к увеличению числа пациентов старшего возраста, более уязвимых к мутациям клеток и снижению иммунного контроля.

"В организме любого человека — и в молодом возрасте, и в преклонные годы — происходит до двух тысяч мутаций в день: и пока организм молодой, он справляется. С возрастом иммунная система слабеет", — подчеркнул академик НИЦ "Курчатовский институт" Сергей Деев.

Рынок и мировые тренды

Мировой рынок радиофармпрепаратов стремительно растёт. По прогнозам, в ближайшие 3-4 года он увеличится с нынешних $10 млрд до $13 млрд и выше. Основным драйвером станет Азиатско-Тихоокеанский регион, крупнейшим рынком останется Северная Америка.

Россия, по словам экспертов, должна активно участвовать в формировании этой отрасли, учитывая высокий уровень смертности от онкологии и потребность в новых методах лечения.

Новые подходы в терапии

Среди инноваций особое внимание уделялось бор-нейтронозахватной терапии. Академик Борис Долгушин, директор НИИ клинической и экспериментальной радиологии, назвал её "новой бинарной технологией в клинической онкологии".

Суть метода заключается в накоплении в опухолевых клетках соединений бора, которые затем разрушаются при облучении нейтронами. Такой подход позволяет точечно поражать раковые клетки, минимально затрагивая здоровые ткани.

Российский опыт и сложности

Директор Российского научного центра радиологии и хирургических технологий Дмитрий Майстренко указал на проблему ценообразования. Он выразил недоумение по поводу того, что стоимость изотопа лютеция-177 "подскочила" сразу втрое, что осложняет клинические программы.

Другие участники заседания предпочли сосредоточиться на перспективах. Руководители ведущих центров радиологии — Сергей Иванов и Юрий Удалов — обсуждали развитие таргетной терапии, протонного и лучевого лечения, а также создание тераностических препаратов, сочетающих диагностику и терапию.

Итог дискуссии

"Тут мы технологически суверенны. По многим направлениям: здесь и таргетная терапия, и бор-нейтронозахватная терапия, передовые тераностические препараты, протонная и лучевая терапия", — сказал академик Владимир Чехонин.

По его словам, это создаёт прочную базу для дальнейшего развития индустрии радиофармпрепаратов и ядерной медицины в России.

Таблица: направления ядерной медицины

Метод Суть Преимущества Где применяется
Радиофармпрепараты Введение изотопов для диагностики/лечения Высокая точность визуализации Диагностика онкологии, ПЭТ/КТ
Таргетная терапия Прицельное воздействие на опухоль Минимум побочных эффектов Рак молочной железы, лимфомы
Бор-нейтронозахватная терапия Разрушение опухоли с помощью бора и нейтронов Щадящий метод Экспериментальные программы в РФ
Протонная терапия Использование пучков протонов Точность и безопасность Центры протонной терапии
Тераностика Совмещение диагностики и терапии Экономия времени, персонализированный подход Лечение сложных опухолей

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Высокая эффективность при лечении онкологии Высокая стоимость препаратов и оборудования
Точность воздействия, меньше побочных эффектов Дефицит радиофармпрепаратов на рынке
Потенциал для персонализированной медицины Неравномерное развитие технологий в регионах

FAQ

Почему именно сейчас возросла роль ядерной медицины?

Рост продолжительности жизни приводит к увеличению числа пациентов старшего возраста, нуждающихся в эффективном лечении.

Какие страны лидируют в производстве радиофармпрепаратов?

Северная Америка и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Где в России уже применяют новые методы?

В центрах радиологии в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Обнинске.

А что если…

Если новые методы будут масштабированы, то ядерная медицина может стать ключевым направлением в лечении рака. Это позволит снизить смертность, увеличить продолжительность жизни и развить в России собственную индустрию радиофармпрепаратов.

3 интересных факта о ядерной медицине

  1. Первый радиофармпрепарат для диагностики опухолей был создан ещё в 1940-х годах, но широкое применение такие методы получили лишь в XXI веке.
  2. Сегодня в мире используется более 10 000 различных медицинских радиоизотопов, и половина всех процедур связана именно с онкологией.
  3. В ряде стран (например, в Германии и Японии) ядерная медицина считается отдельной врачебной специальностью, а не частью радиологии.

Ядерная медицина становится стратегической отраслью, где соединяются наука, технологии и медицина. Россия обладает значительным потенциалом в этой сфере: от радиофармпрепаратов до инновационных видов терапии. В ближайшие годы именно эти методы могут задать новый стандарт в лечении онкологических больных.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Наука и техника
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Садоводство, цветоводство
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Скрытые хитрости гибридного салона: как экран и кнопки создают идеальный баланс Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Последние материалы
Рига вместо мировых столиц: почему Чулпан Хаматова сознательно отказалась от гонки за славой
Россия возвращает забытые перелёты: новый маршрут соединит Сибирь и юг страны
Москва глазами Оливера Стоуна: чем российская столица покорила голливудского обладателя Оскара
Геологи нашли космический сигнал: осадки сохранили след древней космической катастрофы
Хотели роскошную гриву, а получили сосульки: способы перестать утяжелять тонкие волосы
Трагедия и любовь Армена Джигарханяна: Виталина Цымбалюк-Романовская делится воспоминаниями в 90-летний юбилей актёра
Прыгнул утром — и организм ожил: секрет бодрости без кофе, гимнастики и злых понедельников
Октябрь — не отдых, а экзамен: ошибки этого месяца обернутся пустыми грядками весной
Летающий монстр с челюстями-хватками дважды исчезал и дважды воскресал в джунглях
Лючок бензобака как загадка автопрома: мелочь, из-за которой весь автопром не смог договориться
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.