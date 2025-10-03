Тысячи мутаций в день — и один ответ: ядерная медицина в России становится оружием против онкологии

В последние годы ядерная медицина перестала быть узкой нишей и превратилась в один из ключевых инструментов борьбы с онкологическими заболеваниями. На пресс-площадке ТАСС эту тему обсудили ведущие учёные и врачи — члены Научного совета РАН "Науки о жизни" во главе с академиком Владимиром Чехониным.
Россия, как и многие страны, сталкивается с серьёзной статистикой: смертность от онкологии занимает второе место после сердечно-сосудистых болезней. Рост продолжительности жизни, который является безусловным благом, одновременно приводит к увеличению числа пациентов старшего возраста, более уязвимых к мутациям клеток и снижению иммунного контроля.
"В организме любого человека — и в молодом возрасте, и в преклонные годы — происходит до двух тысяч мутаций в день: и пока организм молодой, он справляется. С возрастом иммунная система слабеет", — подчеркнул академик НИЦ "Курчатовский институт" Сергей Деев.
Мировой рынок радиофармпрепаратов стремительно растёт. По прогнозам, в ближайшие 3-4 года он увеличится с нынешних $10 млрд до $13 млрд и выше. Основным драйвером станет Азиатско-Тихоокеанский регион, крупнейшим рынком останется Северная Америка.
Россия, по словам экспертов, должна активно участвовать в формировании этой отрасли, учитывая высокий уровень смертности от онкологии и потребность в новых методах лечения.
Среди инноваций особое внимание уделялось бор-нейтронозахватной терапии. Академик Борис Долгушин, директор НИИ клинической и экспериментальной радиологии, назвал её "новой бинарной технологией в клинической онкологии".
Суть метода заключается в накоплении в опухолевых клетках соединений бора, которые затем разрушаются при облучении нейтронами. Такой подход позволяет точечно поражать раковые клетки, минимально затрагивая здоровые ткани.
Директор Российского научного центра радиологии и хирургических технологий Дмитрий Майстренко указал на проблему ценообразования. Он выразил недоумение по поводу того, что стоимость изотопа лютеция-177 "подскочила" сразу втрое, что осложняет клинические программы.
Другие участники заседания предпочли сосредоточиться на перспективах. Руководители ведущих центров радиологии — Сергей Иванов и Юрий Удалов — обсуждали развитие таргетной терапии, протонного и лучевого лечения, а также создание тераностических препаратов, сочетающих диагностику и терапию.
"Тут мы технологически суверенны. По многим направлениям: здесь и таргетная терапия, и бор-нейтронозахватная терапия, передовые тераностические препараты, протонная и лучевая терапия", — сказал академик Владимир Чехонин.
По его словам, это создаёт прочную базу для дальнейшего развития индустрии радиофармпрепаратов и ядерной медицины в России.
|Метод
|Суть
|Преимущества
|Где применяется
|Радиофармпрепараты
|Введение изотопов для диагностики/лечения
|Высокая точность визуализации
|Диагностика онкологии, ПЭТ/КТ
|Таргетная терапия
|Прицельное воздействие на опухоль
|Минимум побочных эффектов
|Рак молочной железы, лимфомы
|Бор-нейтронозахватная терапия
|Разрушение опухоли с помощью бора и нейтронов
|Щадящий метод
|Экспериментальные программы в РФ
|Протонная терапия
|Использование пучков протонов
|Точность и безопасность
|Центры протонной терапии
|Тераностика
|Совмещение диагностики и терапии
|Экономия времени, персонализированный подход
|Лечение сложных опухолей
|Плюсы
|Минусы
|Высокая эффективность при лечении онкологии
|Высокая стоимость препаратов и оборудования
|Точность воздействия, меньше побочных эффектов
|Дефицит радиофармпрепаратов на рынке
|Потенциал для персонализированной медицины
|Неравномерное развитие технологий в регионах
Рост продолжительности жизни приводит к увеличению числа пациентов старшего возраста, нуждающихся в эффективном лечении.
Северная Америка и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
В центрах радиологии в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Обнинске.
Если новые методы будут масштабированы, то ядерная медицина может стать ключевым направлением в лечении рака. Это позволит снизить смертность, увеличить продолжительность жизни и развить в России собственную индустрию радиофармпрепаратов.
Ядерная медицина становится стратегической отраслью, где соединяются наука, технологии и медицина. Россия обладает значительным потенциалом в этой сфере: от радиофармпрепаратов до инновационных видов терапии. В ближайшие годы именно эти методы могут задать новый стандарт в лечении онкологических больных.
