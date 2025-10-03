Тысячи мутаций в день — и один ответ: ядерная медицина в России становится оружием против онкологии

В последние годы ядерная медицина перестала быть узкой нишей и превратилась в один из ключевых инструментов борьбы с онкологическими заболеваниями. На пресс-площадке ТАСС эту тему обсудили ведущие учёные и врачи — члены Научного совета РАН "Науки о жизни" во главе с академиком Владимиром Чехониным.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Молекула и радиация

Почему возросла роль ядерной медицины

Россия, как и многие страны, сталкивается с серьёзной статистикой: смертность от онкологии занимает второе место после сердечно-сосудистых болезней. Рост продолжительности жизни, который является безусловным благом, одновременно приводит к увеличению числа пациентов старшего возраста, более уязвимых к мутациям клеток и снижению иммунного контроля.

"В организме любого человека — и в молодом возрасте, и в преклонные годы — происходит до двух тысяч мутаций в день: и пока организм молодой, он справляется. С возрастом иммунная система слабеет", — подчеркнул академик НИЦ "Курчатовский институт" Сергей Деев.

Рынок и мировые тренды

Мировой рынок радиофармпрепаратов стремительно растёт. По прогнозам, в ближайшие 3-4 года он увеличится с нынешних $10 млрд до $13 млрд и выше. Основным драйвером станет Азиатско-Тихоокеанский регион, крупнейшим рынком останется Северная Америка.

Россия, по словам экспертов, должна активно участвовать в формировании этой отрасли, учитывая высокий уровень смертности от онкологии и потребность в новых методах лечения.

Новые подходы в терапии

Среди инноваций особое внимание уделялось бор-нейтронозахватной терапии. Академик Борис Долгушин, директор НИИ клинической и экспериментальной радиологии, назвал её "новой бинарной технологией в клинической онкологии".

Суть метода заключается в накоплении в опухолевых клетках соединений бора, которые затем разрушаются при облучении нейтронами. Такой подход позволяет точечно поражать раковые клетки, минимально затрагивая здоровые ткани.

Российский опыт и сложности

Директор Российского научного центра радиологии и хирургических технологий Дмитрий Майстренко указал на проблему ценообразования. Он выразил недоумение по поводу того, что стоимость изотопа лютеция-177 "подскочила" сразу втрое, что осложняет клинические программы.

Другие участники заседания предпочли сосредоточиться на перспективах. Руководители ведущих центров радиологии — Сергей Иванов и Юрий Удалов — обсуждали развитие таргетной терапии, протонного и лучевого лечения, а также создание тераностических препаратов, сочетающих диагностику и терапию.

Итог дискуссии

"Тут мы технологически суверенны. По многим направлениям: здесь и таргетная терапия, и бор-нейтронозахватная терапия, передовые тераностические препараты, протонная и лучевая терапия", — сказал академик Владимир Чехонин.

По его словам, это создаёт прочную базу для дальнейшего развития индустрии радиофармпрепаратов и ядерной медицины в России.

Таблица: направления ядерной медицины

Метод Суть Преимущества Где применяется Радиофармпрепараты Введение изотопов для диагностики/лечения Высокая точность визуализации Диагностика онкологии, ПЭТ/КТ Таргетная терапия Прицельное воздействие на опухоль Минимум побочных эффектов Рак молочной железы, лимфомы Бор-нейтронозахватная терапия Разрушение опухоли с помощью бора и нейтронов Щадящий метод Экспериментальные программы в РФ Протонная терапия Использование пучков протонов Точность и безопасность Центры протонной терапии Тераностика Совмещение диагностики и терапии Экономия времени, персонализированный подход Лечение сложных опухолей

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Высокая эффективность при лечении онкологии Высокая стоимость препаратов и оборудования Точность воздействия, меньше побочных эффектов Дефицит радиофармпрепаратов на рынке Потенциал для персонализированной медицины Неравномерное развитие технологий в регионах

FAQ

Почему именно сейчас возросла роль ядерной медицины?

Рост продолжительности жизни приводит к увеличению числа пациентов старшего возраста, нуждающихся в эффективном лечении.

Какие страны лидируют в производстве радиофармпрепаратов?

Северная Америка и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Где в России уже применяют новые методы?

В центрах радиологии в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Обнинске.

А что если…

Если новые методы будут масштабированы, то ядерная медицина может стать ключевым направлением в лечении рака. Это позволит снизить смертность, увеличить продолжительность жизни и развить в России собственную индустрию радиофармпрепаратов.

3 интересных факта о ядерной медицине

Первый радиофармпрепарат для диагностики опухолей был создан ещё в 1940-х годах, но широкое применение такие методы получили лишь в XXI веке. Сегодня в мире используется более 10 000 различных медицинских радиоизотопов, и половина всех процедур связана именно с онкологией. В ряде стран (например, в Германии и Японии) ядерная медицина считается отдельной врачебной специальностью, а не частью радиологии.

Ядерная медицина становится стратегической отраслью, где соединяются наука, технологии и медицина. Россия обладает значительным потенциалом в этой сфере: от радиофармпрепаратов до инновационных видов терапии. В ближайшие годы именно эти методы могут задать новый стандарт в лечении онкологических больных.