Тайный союзник здоровья меняет сторону: после пятидесяти он может ударить первым

Йод — один из тех микроэлементов, о которых большинство людей вспоминают только тогда, когда врач говорит о проблемах со щитовидной железой. Но стоит человеку переступить пятидесятилетний рубеж, вопрос звучит острее: стоит ли дополнительно принимать йод? Одни уверяют, что его нехватка — настоящая эпидемия, другие предупреждают, что избыток не менее опасен. Давайте разберёмся, где правда.
Йод — это строительный материал для гормонов щитовидной железы: тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). Они управляют:
При нехватке йода развивается гипотиреоз: появляются хроническая усталость, отёчность, набор веса, ухудшение памяти и даже сердечно-сосудистые осложнения.
ВОЗ рекомендует взрослым независимо от возраста около 150 мкг йода в сутки. Потребность не увеличивается с годами, но после 50 лет возрастает риск ошибок в его приёме. Щитовидная железа становится более уязвимой, чаще формируются узлы и новообразования, а лишний йод может ускорить их рост.
Проблема и в том, что многие пожилые люди принимают лекарства, содержащие йод (например, аммиодарон при аритмии). Добавки в таких случаях могут привести к передозировке.
Именно поэтому акцент делается не на повышении дозы, а на поиске баланса.
Важно помнить: эти проявления неспецифичны, они могут быть следствием старения или других болезней. Поэтому полагаться только на симптомы нельзя.
Только комплекс этих данных позволяет врачу решить, нужна ли коррекция.
|Источник
|Содержание йода
|Особенности
|Морская рыба (треска, камбала)
|100-150 мкг на порцию
|Самый полезный источник
|Морская капуста
|до 200 мкг на 100 г
|Может быть избыток при регулярном употреблении
|Креветки и мидии
|30-40 мкг на порцию
|Дополняют рацион
|Молочные продукты
|10-15 мкг в стакане молока
|Зависит от региона
|Яйца
|10-20 мкг в желтке
|Доступный вариант
|Йодированная соль
|30-40 мкг на грамм
|Добавлять в готовую пищу
Передозировка йода тоже опасна: она может спровоцировать тиреотоксикоз, тахикардию, бессонницу и снижение веса. Особенно это касается людей с узлами или аутоиммунными заболеваниями щитовидки.
Баланс между дефицитом и избытком здесь критичен.
|Плюсы
|Минусы
|Простое восполнение дефицита
|Риск передозировки
|Удобство в приёме
|Нельзя принимать без анализов
|Подходит для регионов с низким содержанием йода в почве
|Может обострять аутоиммунные болезни
Обратите внимание на маркировку "йодированная" или "йодированная калия йодатом". Храните её в закрытой упаковке и используйте в течение полугода.
Анализ крови на гормоны обойдётся в среднем 1,5-2,5 тыс. рублей, УЗИ — около 1 тыс. рублей, анализ мочи на йод — 500-700 рублей.
Капуста — полезный продукт, но её йод плохо усваивается, а содержание сильно колеблется. Добавки эффективнее, но только по назначению врача.
Миф: после 50 всем обязательно нужны йодные таблетки.
Правда: потребность остаётся прежней — 150 мкг в день, а избыток опасен.
Миф: йодированная соль не работает.
Правда: это основной способ профилактики дефицита в большинстве стран.
Миф: йод в морской капусте полностью покрывает норму.
Правда: содержание колеблется от 10 до 200 мкг, поэтому гарантии нет.
Главный вывод прост: после 50 лет йод нужен каждому, но в правильном количестве и только под контролем врача.
Узнайте о потрясающих способностях птиц, которые живут на высоте, где человек не может дышать без кислородной маски. Кто летает выше Эвереста и спит в небе?