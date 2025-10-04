Секрет долголетия раскрыт: вот сколько яиц на самом деле нужно есть в неделю

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:25
Здоровье

Яйца давно считаются одним из самых универсальных продуктов: их едят на завтрак, используют в выпечке, готовят как основное блюдо. Они питательны, богаты витаминами и аминокислотами, при этом доступны и просты в приготовлении.

Корзина с яйцами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Корзина с яйцами

Но вокруг них всегда много вопросов: сколько яиц можно есть в неделю? Не вреден ли холестерин? И как хранить продукт правильно?

Пищевая ценность яиц

В одном яйце содержатся вещества, которые делают его почти "суперфудом":

  • Витамины А, В1, D, Е - антиоксидантная защита и поддержка иммунитета.

  • Незаменимые аминокислоты - строительный материал для мышц.

  • Биодоступное железо - усваивается легче, чем из растительных источников.

  • Фосфор - прочность костей.

  • Цинк - поддержка иммунной системы.

  • Белки - и в белке, и в желтке, с высокой степенью усвоения.

  • Лецитин - помогает контролировать уровень холестерина.

Яйца не только питают организм, но и защищают клетки печени, способствуя их регенерации, сообщает materdomini.it.

Яйца и холестерин

В среднем одно яйцо содержит около 260 мг холестерина, что составляет почти 90% суточной нормы. Почти весь холестерин сконцентрирован в желтке.

При этом важно помнить:

  • всего в яйце около 9% жиров, и большая часть из них — ненасыщенные;

  • лецитин способствует контролю уровня холестерина;

  • организм вырабатывает холестерин сам, и умеренное потребление яиц не всегда приводит к его повышению в крови.

Сколько яиц можно есть в неделю

  • Здоровым людям: 2-4 яйца в неделю — оптимальная норма.

  • При гиперхолестеринемии, диабете или гипертонии: не более 1-2 яиц в неделю. Важно сочетать их с клетчаткой (цельнозерновыми, бобовыми, фруктами, овощами).

  • Полезная альтернатива: яйца, обогащённые омега-3 ("омега-ДГК").

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: есть яйца в больших количествах каждый день.

  • Последствие: риск повышения холестерина и нагрузки на печень.

  • Альтернатива: чередуйте с другими источниками белка — рыбой, бобовыми, птицей.

  • Ошибка: употреблять сырые яйца.

  • Последствие: риск заражения сальмонеллой.

  • Альтернатива: только варёные или жареные до полной готовности.

  • Ошибка: хранить яйца вне холодильника.

  • Последствие: ускоренный рост бактерий.

  • Альтернатива: держать на средней полке холодильника.

Плюсы и минусы яиц

Плюсы Минусы
Источник белка и аминокислот Содержат много холестерина
Витамины и минералы Аллергия у некоторых людей
Универсальность в кулинарии Риск сальмонеллы при сыром виде
Низкая цена и доступность Ограничения при болезнях сердца

Как избежать риска сальмонеллёза

Сальмонелла может находиться на скорлупе или внутри яйца. Заболевание проявляется через 12-72 часа после заражения: диарея, боли в животе, лихорадка.

Чтобы обезопасить себя:

  • употребляйте только хорошо проваренные или прожаренные яйца;

  • храните их в холодильнике;

  • не используйте повреждённые яйца с трещинами.

Как хранить яйца правильно

Согласно европейским нормам, супермаркеты хранят яйца при комнатной температуре. Но дома их лучше держать в холодильнике на средней полке. Срок хранения — около 28 дней после снесения.

Проверка свежести: тест с водой

  • Яйцо тонет — свежее.

  • Всплывает на середину — использовать только после термической обработки.

  • Плавает на поверхности — несвежие, лучше выбросить.

FAQ

Можно ли есть яйца каждый день?
Здоровым людям — нет необходимости. Достаточно 3-4 яиц в неделю.

Какие яйца полезнее?
Обогащённые омега-3 или домашние, при условии правильного хранения.

Можно ли есть только белки?
Да, это снизит количество холестерина, но и лишит организма части витаминов из желтка.

Мифы и правда

  • Миф: яйца сильно повышают холестерин.

  • Правда: умеренное употребление не оказывает значимого влияния.

  • Миф: перепелиные яйца безопаснее.

  • Правда: риск сальмонеллы есть и у них, они тоже требуют обработки.

Интересные факты

  1. Первое промышленное производство яиц началось в США в XIX веке.

  2. В Японии яйца едят чаще, чем в Европе: в среднем по 330 штук на человека в год.

  3. Сырое яйцо в кулинарии ("гоголь-моголь") использовалось как лекарство от простуды.

Исторический контекст

Яйца всегда были важной частью рациона. В Древнем Египте и Риме их считали символом жизни и плодородия. В Средние века яйца использовали даже как платёжное средство. Сегодня же они остаются одним из самых доступных и универсальных источников белка во всём мире.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
