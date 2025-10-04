Секрет долголетия раскрыт: вот сколько яиц на самом деле нужно есть в неделю

Яйца давно считаются одним из самых универсальных продуктов: их едят на завтрак, используют в выпечке, готовят как основное блюдо. Они питательны, богаты витаминами и аминокислотами, при этом доступны и просты в приготовлении.
Но вокруг них всегда много вопросов: сколько яиц можно есть в неделю? Не вреден ли холестерин? И как хранить продукт правильно?
В одном яйце содержатся вещества, которые делают его почти "суперфудом":
Витамины А, В1, D, Е - антиоксидантная защита и поддержка иммунитета.
Незаменимые аминокислоты - строительный материал для мышц.
Биодоступное железо - усваивается легче, чем из растительных источников.
Фосфор - прочность костей.
Цинк - поддержка иммунной системы.
Белки - и в белке, и в желтке, с высокой степенью усвоения.
Лецитин - помогает контролировать уровень холестерина.
Яйца не только питают организм, но и защищают клетки печени, способствуя их регенерации, сообщает materdomini.it.
В среднем одно яйцо содержит около 260 мг холестерина, что составляет почти 90% суточной нормы. Почти весь холестерин сконцентрирован в желтке.
При этом важно помнить:
всего в яйце около 9% жиров, и большая часть из них — ненасыщенные;
лецитин способствует контролю уровня холестерина;
организм вырабатывает холестерин сам, и умеренное потребление яиц не всегда приводит к его повышению в крови.
Здоровым людям: 2-4 яйца в неделю — оптимальная норма.
При гиперхолестеринемии, диабете или гипертонии: не более 1-2 яиц в неделю. Важно сочетать их с клетчаткой (цельнозерновыми, бобовыми, фруктами, овощами).
Полезная альтернатива: яйца, обогащённые омега-3 ("омега-ДГК").
Ошибка: есть яйца в больших количествах каждый день.
Последствие: риск повышения холестерина и нагрузки на печень.
Альтернатива: чередуйте с другими источниками белка — рыбой, бобовыми, птицей.
Ошибка: употреблять сырые яйца.
Последствие: риск заражения сальмонеллой.
Альтернатива: только варёные или жареные до полной готовности.
Ошибка: хранить яйца вне холодильника.
Последствие: ускоренный рост бактерий.
Альтернатива: держать на средней полке холодильника.
|Плюсы
|Минусы
|Источник белка и аминокислот
|Содержат много холестерина
|Витамины и минералы
|Аллергия у некоторых людей
|Универсальность в кулинарии
|Риск сальмонеллы при сыром виде
|Низкая цена и доступность
|Ограничения при болезнях сердца
Сальмонелла может находиться на скорлупе или внутри яйца. Заболевание проявляется через 12-72 часа после заражения: диарея, боли в животе, лихорадка.
Чтобы обезопасить себя:
употребляйте только хорошо проваренные или прожаренные яйца;
храните их в холодильнике;
не используйте повреждённые яйца с трещинами.
Согласно европейским нормам, супермаркеты хранят яйца при комнатной температуре. Но дома их лучше держать в холодильнике на средней полке. Срок хранения — около 28 дней после снесения.
Яйцо тонет — свежее.
Всплывает на середину — использовать только после термической обработки.
Плавает на поверхности — несвежие, лучше выбросить.
Можно ли есть яйца каждый день?
Здоровым людям — нет необходимости. Достаточно 3-4 яиц в неделю.
Какие яйца полезнее?
Обогащённые омега-3 или домашние, при условии правильного хранения.
Можно ли есть только белки?
Да, это снизит количество холестерина, но и лишит организма части витаминов из желтка.
Миф: яйца сильно повышают холестерин.
Правда: умеренное употребление не оказывает значимого влияния.
Миф: перепелиные яйца безопаснее.
Правда: риск сальмонеллы есть и у них, они тоже требуют обработки.
Первое промышленное производство яиц началось в США в XIX веке.
В Японии яйца едят чаще, чем в Европе: в среднем по 330 штук на человека в год.
Сырое яйцо в кулинарии ("гоголь-моголь") использовалось как лекарство от простуды.
Яйца всегда были важной частью рациона. В Древнем Египте и Риме их считали символом жизни и плодородия. В Средние века яйца использовали даже как платёжное средство. Сегодня же они остаются одним из самых доступных и универсальных источников белка во всём мире.
Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?