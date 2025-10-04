Секрет долголетия раскрыт: вот сколько яиц на самом деле нужно есть в неделю

5:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Яйца давно считаются одним из самых универсальных продуктов: их едят на завтрак, используют в выпечке, готовят как основное блюдо. Они питательны, богаты витаминами и аминокислотами, при этом доступны и просты в приготовлении.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Корзина с яйцами

Но вокруг них всегда много вопросов: сколько яиц можно есть в неделю? Не вреден ли холестерин? И как хранить продукт правильно?

Пищевая ценность яиц

В одном яйце содержатся вещества, которые делают его почти "суперфудом":

Витамины А, В1, D, Е - антиоксидантная защита и поддержка иммунитета.

Незаменимые аминокислоты - строительный материал для мышц.

Биодоступное железо - усваивается легче, чем из растительных источников.

Фосфор - прочность костей.

Цинк - поддержка иммунной системы.

Белки - и в белке, и в желтке, с высокой степенью усвоения.

Лецитин - помогает контролировать уровень холестерина.

Яйца не только питают организм, но и защищают клетки печени, способствуя их регенерации, сообщает materdomini.it.

Яйца и холестерин

В среднем одно яйцо содержит около 260 мг холестерина, что составляет почти 90% суточной нормы. Почти весь холестерин сконцентрирован в желтке.

При этом важно помнить:

всего в яйце около 9% жиров , и большая часть из них — ненасыщенные;

лецитин способствует контролю уровня холестерина;

организм вырабатывает холестерин сам, и умеренное потребление яиц не всегда приводит к его повышению в крови.

Сколько яиц можно есть в неделю

Здоровым людям : 2-4 яйца в неделю — оптимальная норма.

При гиперхолестеринемии, диабете или гипертонии : не более 1-2 яиц в неделю. Важно сочетать их с клетчаткой (цельнозерновыми, бобовыми, фруктами, овощами).

Полезная альтернатива: яйца, обогащённые омега-3 ("омега-ДГК").

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: есть яйца в больших количествах каждый день.

Последствие: риск повышения холестерина и нагрузки на печень.

Альтернатива: чередуйте с другими источниками белка — рыбой, бобовыми, птицей.

Ошибка: употреблять сырые яйца.

Последствие: риск заражения сальмонеллой.

Альтернатива: только варёные или жареные до полной готовности.

Ошибка: хранить яйца вне холодильника.

Последствие: ускоренный рост бактерий.

Альтернатива: держать на средней полке холодильника.

Плюсы и минусы яиц

Плюсы Минусы Источник белка и аминокислот Содержат много холестерина Витамины и минералы Аллергия у некоторых людей Универсальность в кулинарии Риск сальмонеллы при сыром виде Низкая цена и доступность Ограничения при болезнях сердца

Как избежать риска сальмонеллёза

Сальмонелла может находиться на скорлупе или внутри яйца. Заболевание проявляется через 12-72 часа после заражения: диарея, боли в животе, лихорадка.

Чтобы обезопасить себя:

употребляйте только хорошо проваренные или прожаренные яйца;

храните их в холодильнике;

не используйте повреждённые яйца с трещинами.

Как хранить яйца правильно

Согласно европейским нормам, супермаркеты хранят яйца при комнатной температуре. Но дома их лучше держать в холодильнике на средней полке. Срок хранения — около 28 дней после снесения.

Проверка свежести: тест с водой

Яйцо тонет — свежее.

Всплывает на середину — использовать только после термической обработки.

Плавает на поверхности — несвежие, лучше выбросить.

FAQ

Можно ли есть яйца каждый день?

Здоровым людям — нет необходимости. Достаточно 3-4 яиц в неделю.

Какие яйца полезнее?

Обогащённые омега-3 или домашние, при условии правильного хранения.

Можно ли есть только белки?

Да, это снизит количество холестерина, но и лишит организма части витаминов из желтка.

Мифы и правда

Миф: яйца сильно повышают холестерин.

Правда: умеренное употребление не оказывает значимого влияния.

Миф: перепелиные яйца безопаснее.

Правда: риск сальмонеллы есть и у них, они тоже требуют обработки.

Интересные факты

Первое промышленное производство яиц началось в США в XIX веке. В Японии яйца едят чаще, чем в Европе: в среднем по 330 штук на человека в год. Сырое яйцо в кулинарии ("гоголь-моголь") использовалось как лекарство от простуды.

Исторический контекст

Яйца всегда были важной частью рациона. В Древнем Египте и Риме их считали символом жизни и плодородия. В Средние века яйца использовали даже как платёжное средство. Сегодня же они остаются одним из самых доступных и универсальных источников белка во всём мире.