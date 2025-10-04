Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самоплодность как суперсила: красная смородина щедро плодоносит без соседей-опылителей
Фильм На посошок рушит миф о Венеции: за открыточными видами скрываются бары и тоска
Когда бизнес-седан становится цифровым: что изменилось в комплектациях Sonata
Возвращение, которого не ждали: в Россию приехал кроссовер, дешевле китайцев и умнее конкурентов
Кишечник в панике: почему у кошки диарея и как ей помочь
Осенний детокс: эти 5 фруктов очистят кишечник и избавят от живота — попробуйте сейчас
Африка манит без визы: новые страны открывают двери на 90 дней приключений
Обычный сэндвич уже не впечатляет? Попробуйте японский вариант без грамма теста
Травы размножаются быстрее кроликов: лайфхак, после которого кухня станет зелёной оранжереей

Утренний секрет долголетия: вот когда нужно завтракать, чтобы годы шли вспять

5:06
Здоровье

Утро во многом определяет, каким будет весь день. Правильный завтрак не только даёт энергию, но и влияет на обмен веществ, настроение и даже продолжительность жизни. Современные исследования показывают, что важно не только то, что мы едим, но и когда. Время завтрака может стать ключевым фактором здоровья.

Мюсли с миндальным молоком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мюсли с миндальным молоком

Почему важно завтракать вовремя

Учёные из журнала Communications Medicine установили: чем позже человек завтракает, тем выше риск преждевременной смерти. Каждый час задержки повышает этот показатель на 8-11%.

Другие исследования, опубликованные в Clocks Sleep, подтверждают: ранний завтрак стимулирует выработку гормона ГПП-1 (глюкагоноподобный пептид-1). Он регулирует аппетит, помогает переваривать пищу и поддерживает нормальный уровень сахара в крови.

Завтрак в течение 1-2 часов после пробуждения помогает:

  • устранить ночной голод;

  • стабилизировать уровень глюкозы;

  • "разбудить" метаболизм;

  • синхронизировать внутренние биоритмы.

Сравнение: завтрак вовремя и поздний завтрак

Время завтрака Влияние на организм Последствия
В течение 1-2 часов после сна Запуск обмена веществ, стабилизация сахара, энергия Повышение продуктивности, лучшее настроение
Позже 2-3 часов Долгий ночной голод, скачки сахара Риск ожирения, усталость, более высокий риск болезней

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пропуск завтрака.

  • Последствие: падение концентрации, переедание в течение дня.

  • Альтернатива: лёгкий завтрак (йогурт без сахара, яйца, овсянка).

  • Ошибка: начинать день с круассана или пончика.

  • Последствие: быстрый скачок сахара и резкое чувство голода.

  • Альтернатива: цельнозерновой хлеб или несладкие каши.

  • Ошибка: пить пакетированные соки вместо еды.

  • Последствие: быстрый подъём сахара и чувство голода.

  • Альтернатива: свежевыжатый сок с мякотью или фрукт целиком.

Чего стоит избегать на завтрак

  • Торты, пончики, круассаны - много трансжиров и сахара, мало клетчатки.

  • Сладкие хлопья - быстрый скачок глюкозы, сонливость и голод.

  • Обработанное мясо (бекон, сосиски) - избыток натрия, жиров и холестерина.

  • Пакетированные соки - много сахара, минимум пользы.

  • Сладкие йогурты с ароматизаторами - скрытый сахар и добавки.

Советы шаг за шагом

  1. Планируйте завтрак с вечера: заранее подготовьте продукты.

  2. Старайтесь завтракать в одно и то же время — это поддерживает внутренние часы.

  3. Делайте завтрак сбалансированным: белки + сложные углеводы + клетчатка.

  4. Из напитков лучше выбрать воду или несладкий чай, а кофе пить после еды.

А что если…

А что если завтракать слишком рано, почти сразу после пробуждения? Организм ещё не готов к активному пищеварению, поэтому лучше подождать хотя бы 20-30 минут, выпить стакан воды и только потом есть.

Плюсы и минусы раннего завтрака

Плюсы Минусы
Запускает метаболизм Требует режима сна
Снижает риск переедания Не всем удобно при ранних подъёмах
Улучшает настроение и концентрацию Нужно готовить заранее
Укрепляет здоровье сердца и сосудов Требует отказа от быстрых углеводов

FAQ

Какое лучше время для завтрака?
В течение 1-2 часов после пробуждения.

Что должно быть в полезном завтраке?
Белки (яйца, творог), сложные углеводы (овсянка, цельнозерновой хлеб), клетчатка (фрукты, овощи).

Можно ли обойтись только кофе?
Нет, это приводит к скачкам сахара и стрессу для организма.

Мифы и правда

  • Миф: завтракать необязательно, главное — ужин.

  • Правда: утренний приём пищи запускает метаболизм и влияет на работу сердца.

  • Миф: лучше всего для завтрака сладкая булочка.

  • Правда: быстрые углеводы вызывают сонливость и вредят здоровью.

Интересные факты

  1. В Японии традиционный завтрак включает рис, рыбу и суп мисо.

  2. В средневековой Европе завтрак считался "слабостью" и долгое время не был привычкой.

  3. Первые хлопья для завтрака появились в США в XIX веке — их придумал Джон Келлогг.

Исторический контекст

Привычка завтракать оформилась относительно недавно. В Европе до XVIII века утро обходилось без еды, первый приём пищи был ближе к полудню. Только с развитием фабричного производства и фиксированного рабочего дня завтрак стал обязательным. Сегодня исследования подтверждают: регулярный ранний завтрак действительно продлевает жизнь.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Развалится через три года, но спасёт кошелёк: секрет китайских машин в цифрах
Авто
Развалится через три года, но спасёт кошелёк: секрет китайских машин в цифрах
Крылья в три метра, зубы длиной с палец и челюсти на две тонны: монстры, живущие рядом с нами
Домашние животные
Крылья в три метра, зубы длиной с палец и челюсти на две тонны: монстры, живущие рядом с нами
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Домашние животные
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Последние материалы
Биология против Толкина: почему природа не способна вырастить ни одного настоящего бессмертного эльфа
Луна раскрыла секреты: новые породы показали температурный контраст между сторонами
15 лет ада: что на самом деле покупают люди, очарованные внешностью хаски и их улыбкой
Молчаливый убийца бытовой техники живёт в вашем кране: как вода уничтожает стиралку и чайник
Легенда off-road снова в строю: Toyota оживляет внедорожник без гибридов и дизелей
Блондинка на грани: 5 правил, без которых светлые волосы превращаются в солому
Туристы рушат рынок: почему аренда в мегаполисах становится золотой клеткой
Марокко протестует: страна готовится к ЧМ-2030, а народ требует реформ в социальной сфере
Артур Смольянинов* неожиданно высказался о Лие Ахеджаковой — пост вызвал бурю комментариев
Полёт через континенты: рекордные маршруты, которые делают журавлей бессмертными в небесах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.