Холодный душ вместо таблеток? Болезни теряют шансы еще на старте

Здоровье

Закаливание — это эффективный способ повысить устойчивость организма к простудным заболеваниям. Об этом Pravda.Ru сообщил врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок.

ледяная ванна
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ледяная ванна

По его словам, главная цель закаливания — создать умеренный температурный стресс, который активирует защитные механизмы организма.

"Контраст температур при закаливании вызывает выброс адреналина и стероидных гормонов, что положительно влияет на иммунитет. Но экстремальные методы, такие как моржевание, подходят не всем и требуют осторожности", — пояснил эксперт.

Болибок подчеркнул важность постепенности в закаливании, чтобы организм успевал адаптироваться к изменениям температуры.

"Лучше начинать с теплого душа (34–36 °C) и постепенно снижать температуру до 28 °C, а затем — до 18–20 °C. Регулярные процедуры значительно повышают вероятность переносить болезни бессимптомно или в легкой форме", — отметил врач.

Он обратил внимание на важность своевременного начала закаливания и предупредил о рисках резкого охлаждения организма.

"Если в организме уже присутствует инфекция, резкое охлаждение может спровоцировать заболевание. Именно поэтому закаливание следует начинать заранее — как минимум с начала сезона ОРВИ. При этом, даже начав сейчас, за 2–4 недели вы не получите такого эффекта, как при регулярной практике", — заключил Болибок.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
