Забота или контроль? Где проходит граница родительской опеки

Здоровье

Вмешательство родителей в личную жизнь взрослых детей допустимо только по просьбе самих детей, иначе это может привести к конфликту и отдалению в отношениях. Об этом Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

Вина перед родителями
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вина перед родителями

По ее словам, если совет не запрашивается, его давать не следует. При этом, если у родителей есть серьезные опасения по поводу жизни ребенка, можно аккуратно уточнить ситуацию, задав корректный вопрос, а не давить указаниями.

"Важно помнить, что взрослый человек несет ответственность за свою жизнь самостоятельно. Прямые указания в духе "ты должен сделать так" являются недопустимыми — это проявление несостоявшейся сепарации, когда родитель продолжает считать себя ответственным за взрослого ребенка. Советы должны быть лишь по запросу и выражены в корректной форме", — подчеркнула психолог.

Леонова добавила, что категоричное и авторитарное вмешательство часто вызывает конфликты и отдаление в отношениях.

"Если мнение родителей высказывается категорично, с моральным давлением или в форме шантажа, это способно вызвать желание сократить общение. Каждый взрослый человек стремится жить своей жизнью без осуждения и конфликтов, а постоянное вмешательство может привести к серьезному ухудшению отношений", — отметила эксперт.

