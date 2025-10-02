Фокус тает, как лёд в стакане: чем опасен быстрый контент и как вернуть контроль над собой

Социальные сети подарили нам новый формат — короткие видеоролики. Они мгновенно захватывают внимание, смешат, удивляют, а порой и мотивируют. Но всё чаще исследователи задаются вопросом: безобидная ли это форма развлечения или настоящий вызов для психики? Давайте посмотрим на проблему шире.
В 2022 году журнал Computers in Human Behavior опубликовал результаты опроса 197 студентов из Китая и США. Те, кто чаще зависал в коротких роликах, чаще жаловались на плохое настроение, падение успеваемости и трудности с планированием дел.
В феврале 2025 года китайские учёные представили ещё одно исследование. В нём участвовали 111 студентов, и выяснилось, что у "залипавших" на рилсы и тиктоки появлялись нарушения сна, снижение концентрации и проблемы с памятью. Более того, сканирование мозга показало изменения в зонах, отвечающих за удовольствие и принятие решений: серое вещество увеличивалось, формируя зависимость.
Учёные также отметили: чем сильнее человек склонен к зависти, тем выше риск "подсесть" на ролики, ведь он бессознательно сравнивает себя с героями видео.
Алгоритмы соцсетей подбирают именно тот контент, который интересен пользователю. Это создаёт иллюзию бесконечного праздника, где каждое следующее видео обещает быть чуть интереснее предыдущего. Возникает "эффект петли" — человек теряет счёт времени и скроллит дольше, чем планировал.
Особенно уязвимы девушки: поток "идеальных фигур" и советов по спорту нередко становится причиной пищевых расстройств. Синдром самозванца и чувство собственной несостоятельности усиливаются, если реальная жизнь не дотягивает до глянцевых образов.
Учёные называют короткие видео "информационным фастфудом". Мозг привыкает к ярким вспышкам, но утрачивает навык глубокой концентрации. В результате снижается активность префронтальной коры — области, отвечающей за удержание внимания.
Если короткие видео — перекус, то длинные форматы — полноценный ужин для мозга.
|Параметр
|Короткие ролики
|Длинные видео
|Эмоции
|Мгновенный отклик
|Глубокое переживание
|Концентрация
|Снижается
|Развивается
|Память
|Поверхностная
|Долговременная
|Польза
|Развлечение
|Знания, развитие мышления
|Риски
|Зависимость, зависть, прокрастинация
|Требует времени и усилий
Полностью избегать коротких видео необязательно. Это удобный способ развлечения и получения новостей. Опасность начинается тогда, когда ролики вытесняют полноценные формы информации. Сбалансированный медиарацион — лучший выход.
|Плюсы
|Минусы
|Быстро развлекают
|Формируют зависимость
|Дают новые идеи
|Снижают концентрацию
|Легко доступны
|Вызывают зависть и депрессию
|Поднимают настроение
|Нарушают сон
|Подходят для отдыха
|Ухудшают память
Исследования рекомендуют ограничить время 30-60 минутами.
Да, просмотр перед сном ухудшает его качество и вызывает разбитость утром.
Да, если речь идёт о образовательных роликах, но их стоит чередовать с длинными форматами.
Миф: короткие ролики развивают креативность.
Правда: они чаще провоцируют прокрастинацию и синдром самозванца.
Миф: короткие видео — это отдых для мозга.
Правда: на самом деле они перегружают систему вознаграждения.
Миф: зависимость возникает только у подростков.
Правда: она встречается и у взрослых пользователей.
Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.