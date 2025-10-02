Фокус тает, как лёд в стакане: чем опасен быстрый контент и как вернуть контроль над собой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:35
Здоровье

Социальные сети подарили нам новый формат — короткие видеоролики. Они мгновенно захватывают внимание, смешат, удивляют, а порой и мотивируют. Но всё чаще исследователи задаются вопросом: безобидная ли это форма развлечения или настоящий вызов для психики? Давайте посмотрим на проблему шире.

Поздний взгляд в смартфон
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Поздний взгляд в смартфон

Что говорят исследования

В 2022 году журнал Computers in Human Behavior опубликовал результаты опроса 197 студентов из Китая и США. Те, кто чаще зависал в коротких роликах, чаще жаловались на плохое настроение, падение успеваемости и трудности с планированием дел.

В феврале 2025 года китайские учёные представили ещё одно исследование. В нём участвовали 111 студентов, и выяснилось, что у "залипавших" на рилсы и тиктоки появлялись нарушения сна, снижение концентрации и проблемы с памятью. Более того, сканирование мозга показало изменения в зонах, отвечающих за удовольствие и принятие решений: серое вещество увеличивалось, формируя зависимость.

Учёные также отметили: чем сильнее человек склонен к зависти, тем выше риск "подсесть" на ролики, ведь он бессознательно сравнивает себя с героями видео.

Эффект петли: почему трудно остановиться

Алгоритмы соцсетей подбирают именно тот контент, который интересен пользователю. Это создаёт иллюзию бесконечного праздника, где каждое следующее видео обещает быть чуть интереснее предыдущего. Возникает "эффект петли" — человек теряет счёт времени и скроллит дольше, чем планировал.

Особенно уязвимы девушки: поток "идеальных фигур" и советов по спорту нередко становится причиной пищевых расстройств. Синдром самозванца и чувство собственной несостоятельности усиливаются, если реальная жизнь не дотягивает до глянцевых образов.

Клиповое мышление: фастфуд для мозга

Учёные называют короткие видео "информационным фастфудом". Мозг привыкает к ярким вспышкам, но утрачивает навык глубокой концентрации. В результате снижается активность префронтальной коры — области, отвечающей за удержание внимания.

Если короткие видео — перекус, то длинные форматы — полноценный ужин для мозга.

Сравнение: быстрый и длинный контент

Параметр Короткие ролики Длинные видео
Эмоции Мгновенный отклик Глубокое переживание
Концентрация Снижается Развивается
Память Поверхностная Долговременная
Польза Развлечение Знания, развитие мышления
Риски Зависимость, зависть, прокрастинация Требует времени и усилий

Советы шаг за шагом

  • Ограничьте просмотр коротких видео до 30-60 минут в день.
  • Чередуйте рилсы и тиктоки с подкастами, фильмами и лекциями.
  • Определяйте цель просмотра: вы ищете информацию или просто развлекаетесь?
  • Практикуйте "цифровой детокс" хотя бы раз в неделю.
  • Перед сном убирайте телефон подальше — это улучшит сон и снизит тревожность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: засыпать с телефоном в руках.
  • Последствие: плохой сон, утренняя усталость.
  • Альтернатива: заменить вечерний скроллинг чтением книги.
  • Ошибка: смотреть видео "для вдохновения".
  • Последствие: откладывание дел и прокрастинация.
  • Альтернатива: ставить конкретную цель и переходить к действиям.

А что если отказаться совсем

Полностью избегать коротких видео необязательно. Это удобный способ развлечения и получения новостей. Опасность начинается тогда, когда ролики вытесняют полноценные формы информации. Сбалансированный медиарацион — лучший выход.

Плюсы и минусы коротких видео

Плюсы Минусы
Быстро развлекают Формируют зависимость
Дают новые идеи Снижают концентрацию
Легко доступны Вызывают зависть и депрессию
Поднимают настроение Нарушают сон
Подходят для отдыха Ухудшают память

FAQ

Сколько коротких видео безопасно смотреть в день

Исследования рекомендуют ограничить время 30-60 минутами.

Влияют ли рилсы на сон

Да, просмотр перед сном ухудшает его качество и вызывает разбитость утром.

Можно ли использовать короткие видео для обучения

Да, если речь идёт о образовательных роликах, но их стоит чередовать с длинными форматами.

Мифы и правда

  • Миф: короткие ролики развивают креативность.
    Правда: они чаще провоцируют прокрастинацию и синдром самозванца.

  • Миф: короткие видео — это отдых для мозга.
    Правда: на самом деле они перегружают систему вознаграждения.

  • Миф: зависимость возникает только у подростков.
    Правда: она встречается и у взрослых пользователей.

3 интересных факта

  • По данным исследований 2022 года, зависимость от коротких видео схожа с игровой — задействованы те же зоны мозга.
  • В Китае некоторые университеты внедрили программы "цифрового детокса" для студентов.
  • Существует миф, что короткие видео тренируют память, но доказательств этому нет.

Исторический контекст

  • Первые короткие видеоплатформы появились в начале 2010-х с сервисом Vine.
  • Считается, что клиповое мышление зародилось из-за телевидения 80-х годов — доказательств этому нет.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
