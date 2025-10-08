Группа крови как билет в клуб долгожителей: ученые раскрыли, кому суждено встретить столетие

6:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мечта дожить до ста лет волнует человечество с древности. Одни приписывают секрет долголетия диете, другие — медитациям и чистому воздуху, третьи — наследственности. Учёные же всё чаще указывают: важную роль играет то, с чем мы рождаемся, — группа крови. Этот показатель не только определяет совместимость при переливании, но и связан с предрасположенностью к болезням, а значит, и со сроком жизни.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) танцы для пенсионеров

Как открыли группы крови

В начале XX века австрийский врач Карл Ландштейнер доказал, что у людей существует несколько типов крови. Так появилась система АВ0:

0 (I): первая;

первая; A (II): вторая;

вторая; B (III): третья;

третья; AB (IV): четвёртая.

Позже добавили резус-фактор. Учёные считают, что разные группы возникли на этапах эволюции: первая у охотников, вторая у земледельцев, третья у кочевников. Четвёртая остаётся загадкой — её объясняют либо смешением народов, либо адаптацией к новым условиям.

У каждой группы — своя ахиллесова пята

Медики накопили большой опыт наблюдений и выявили разные риски:

Первая: часто встречается у долгожителей. Минусы: склонность к тромбозам и инфарктам. Плюсы: меньше вероятность диабета и онкологии.

часто встречается у долгожителей. Минусы: склонность к тромбозам и инфарктам. Плюсы: меньше вероятность диабета и онкологии. Вторая: связана с повышенными рисками рака и сердечно-сосудистых болезней, а также проблемами с печенью.

связана с повышенными рисками рака и сердечно-сосудистых болезней, а также проблемами с печенью. Третья: чаще диагностируют лёгочные болезни, инфекции и диабет. Многие отмечают синдром хронической усталости.

чаще диагностируют лёгочные болезни, инфекции и диабет. Многие отмечают синдром хронической усталости. Четвёртая: самая редкая и противоречивая. Склонна к атеросклерозу и суставным болезням, но реже даёт гипертонию и тромбозы.

Почему лидирует первая группа

Несмотря на уязвимость к сердечно-сосудистым проблемам, именно обладатели первой группы чаще других доживают до 75+ лет. Причина — отсутствие выраженной наследственной предрасположенности к "болезням цивилизации": онкологии, диабету и ряду смертельных патологий сердца.

Исследования Гарвардской школы общественного здоровья показали: риск атеросклероза выше у обладателей четвёртой группы и ниже у первой. Европейские антропологи ещё в конце XX века отмечали "несколько большую приспособленность" фенотипа 0 к современным условиям.

Восточный взгляд на третью группу

В Азии к носителям группы B относятся с особым уважением. Китайские исследователи отмечают: около 80% долгожителей в сельских регионах страны имеют именно третью группу. Это связывают и с историей: в периоды эпидемий чумы и оспы носители группы B выживали чаще.

Не случайно легенды о тибетских монахах-долгожителях часто упоминают именно этот фенотип.

Четвёртая: редкая и неоднозначная

Из-за малой распространённости четвёртой группы данных о ней меньше. Известно лишь, что её обладатели подвержены проблемам с сосудами и костями, но при этом реже сталкиваются с гипертонией. Для долголетия это палка о двух концах.

Сравнение групп крови и рисков

Группа Сильные стороны Слабые стороны I (0) Меньше риска рака и диабета Склонность к тромбозам и инфарктам II (A) Более устойчива к инфекциям Сердечно-сосудистые болезни, онкология, слабая печень III (B) Выносливость, историческая стойкость к эпидемиям Лёгочные болезни, диабет, усталость IV (AB) Редкость, меньше гипертонии Атеросклероз, суставные болезни

Советы шаг за шагом

Узнайте свою группу крови — это доступно в любой поликлинике.

Учитывайте риски: при I группе контролируйте сердце и сосуды, при II — печень и онкологию, при III — лёгкие и уровень сахара.

Стройте образ жизни с поправкой на генетику: рацион, физическая активность, профилактические обследования.

Помните: привычки могут изменить судьбу сильнее, чем наследственность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать предрасположенности → ранние болезни → профилактика и диспансеризация.

Полагаться только на "силу группы крови" → ложное чувство безопасности → здоровый образ жизни как основа.

Сравнивать себя с другими → стресс и тревожность → акцент на собственных привычках и регулярном контроле здоровья.

А что если группа крови не совпадает с идеальной

Даже при второй или четвёртой группе можно дожить до ста лет. Гены задают старт, но образ жизни решает многое. Факторы "голубых зон" — активность, питание и социальные связи — влияют на долголетие не меньше, чем наследственность.

Плюсы и минусы влияния группы крови

Влияние Плюсы Минусы Генетика Долгосрочные предпосылки здоровья Не изменяется Образ жизни Контролируется человеком Требует дисциплины Экология Может быть благоприятной Иногда усиливает слабые места

FAQ

Какая группа крови живёт дольше

Статистически — первая. Но это не гарантия, а тенденция.

Есть ли у третьей группы преимущества

Да, в Азии именно она чаще встречается у долгожителей.

Можно ли повлиять на риски, если группа неудачная

Да, правильное питание, физическая активность и регулярные обследования снижают угрозы.

Мифы и правда

Группа крови предопределяет судьбу: миф, но она влияет на риски.

миф, но она влияет на риски. У второй группы нет шансов на долгую жизнь: миф, всё решают привычки.

миф, всё решают привычки. Третья группа — секрет монашеского долголетия: частично правда, исторически это могло играть роль, но без образа жизни не работает.

Интересные факты

Первая группа — самая распространённая в мире.

Четвёртая встречается у 5-7% населения планеты.

Исторический контекст

В 1901 году Карл Ландштейнер открыл систему АВ0, за что получил Нобелевскую премию.

открыл систему АВ0, за что получил Нобелевскую премию. В 1940-х добавлен резус-фактор.

В конце XX века начались исследования связи группы крови с предрасположенностью к болезням.

Итак, группа крови может подсказать, к каким болезням есть склонность, но именно образ жизни определяет, станет ли человек долгожителем на самом деле.