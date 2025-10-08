Группа крови как билет в клуб долгожителей: ученые раскрыли, кому суждено встретить столетие

Мечта дожить до ста лет волнует человечество с древности. Одни приписывают секрет долголетия диете, другие — медитациям и чистому воздуху, третьи — наследственности. Учёные же всё чаще указывают: важную роль играет то, с чем мы рождаемся, — группа крови. Этот показатель не только определяет совместимость при переливании, но и связан с предрасположенностью к болезням, а значит, и со сроком жизни.
В начале XX века австрийский врач Карл Ландштейнер доказал, что у людей существует несколько типов крови. Так появилась система АВ0:
Позже добавили резус-фактор. Учёные считают, что разные группы возникли на этапах эволюции: первая у охотников, вторая у земледельцев, третья у кочевников. Четвёртая остаётся загадкой — её объясняют либо смешением народов, либо адаптацией к новым условиям.
Медики накопили большой опыт наблюдений и выявили разные риски:
Несмотря на уязвимость к сердечно-сосудистым проблемам, именно обладатели первой группы чаще других доживают до 75+ лет. Причина — отсутствие выраженной наследственной предрасположенности к "болезням цивилизации": онкологии, диабету и ряду смертельных патологий сердца.
Исследования Гарвардской школы общественного здоровья показали: риск атеросклероза выше у обладателей четвёртой группы и ниже у первой. Европейские антропологи ещё в конце XX века отмечали "несколько большую приспособленность" фенотипа 0 к современным условиям.
В Азии к носителям группы B относятся с особым уважением. Китайские исследователи отмечают: около 80% долгожителей в сельских регионах страны имеют именно третью группу. Это связывают и с историей: в периоды эпидемий чумы и оспы носители группы B выживали чаще.
Не случайно легенды о тибетских монахах-долгожителях часто упоминают именно этот фенотип.
Из-за малой распространённости четвёртой группы данных о ней меньше. Известно лишь, что её обладатели подвержены проблемам с сосудами и костями, но при этом реже сталкиваются с гипертонией. Для долголетия это палка о двух концах.
|Группа
|Сильные стороны
|Слабые стороны
|I (0)
|Меньше риска рака и диабета
|Склонность к тромбозам и инфарктам
|II (A)
|Более устойчива к инфекциям
|Сердечно-сосудистые болезни, онкология, слабая печень
|III (B)
|Выносливость, историческая стойкость к эпидемиям
|Лёгочные болезни, диабет, усталость
|IV (AB)
|Редкость, меньше гипертонии
|Атеросклероз, суставные болезни
Даже при второй или четвёртой группе можно дожить до ста лет. Гены задают старт, но образ жизни решает многое. Факторы "голубых зон" — активность, питание и социальные связи — влияют на долголетие не меньше, чем наследственность.
|Влияние
|Плюсы
|Минусы
|Генетика
|Долгосрочные предпосылки здоровья
|Не изменяется
|Образ жизни
|Контролируется человеком
|Требует дисциплины
|Экология
|Может быть благоприятной
|Иногда усиливает слабые места
Статистически — первая. Но это не гарантия, а тенденция.
Да, в Азии именно она чаще встречается у долгожителей.
Да, правильное питание, физическая активность и регулярные обследования снижают угрозы.
Итак, группа крови может подсказать, к каким болезням есть склонность, но именно образ жизни определяет, станет ли человек долгожителем на самом деле.
