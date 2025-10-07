Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Япония предупреждает: 3 вещи, которые туристы делают неправильно
Тело под тканью: одежда становится частью ухода и влияет на здоровье кожи сильнее, чем крем
Словесная дуэль: Бородин потребовал изгнать Шаляпина, но певец дал резкий отпор
Тренировки перестали работать? Не спешите всё менять — вот в чем настоящая причина
Банановый пирог: добавьте секретный ингредиент из холодильника — вкус просто космос
ДНК Древнего Египта: геном мужчины из Нувайрата рассказал о миграциях и торговле
Копия или случайность? Певица требует объяснений из-за ИИ-актрисы
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Простое блюдо, которое пахнет уютом: картошка с мясом и кабачками без капли лишнего жира

Вечерний голод не случаен: шесть причин, из-за которых ужин превращается в катастрофу

5:57
Здоровье

Вечером особенно часто тянет к холодильнику. Это не слабость, а закономерный результат того, как устроены наши биологические ритмы и привычки питания. Ошибки в распорядке дня приводят к тому, что ужин становится главным приёмом пищи, а тело испытывает стресс. Но исправить ситуацию можно, если понять, где именно происходят сбои.

Девушка ест ночью
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Девушка ест ночью

Почему организм требует еду вечером

Когда-то инстинкты помогали человеку выжить: после охоты или собирательства нужно было съесть максимум, чтобы переждать голодные дни. Сегодня еда доступна круглосуточно, и мозг, "запрограммированный" на древние условия, продолжает реагировать так же.

К вечеру, после стресса, пропусков приёмов пищи и усталости, организм требует компенсации. Он не различает, что перед ним — салат или бургер, а реагирует на уровень глюкозы, кортизола и инсулина. Поэтому вечернее переедание — это чаще всего результат не голода, а сбитых ритмов.

Шесть ошибок, которые толкают к перееданию

  • Сдвиг активности на вечер: поздний завтрак и работа до ночи мешают телу получить утренний сигнал восстановления. В итоге стресс и усталость "глушатся" едой.
  • Неправильное распределение калорий: инсулин лучше работает утром и днём, а вечером лишние калории уходят в жир.
  • Недостаток белка в рационе: каша и фрукты на завтрак не насыщают надолго. Белок снижает гормон голода грелин и помогает держать аппетит под контролем.
  • Недосып: меньше 6-7 часов сна — и мозг включает режим выживания: растёт кортизол, хочется сладкого и жирного.
  • Отсутствие способов снять стресс без еды: когда нет альтернативных ритуалов, пища становится "лекарством" от эмоций.
  • Нерегулярное питание: хаотичные перекусы и пропуски не дают организму выстроить ритм, а вечером включается режим "догнать".

Что происходит при правильном и нарушенном режиме

Режим Энергия днём Аппетит вечером Качество сна
Регулярное питание Стабильная Лёгкий голод, нет переедания Глубокий
Пропуски приёмов пищи Усталость Сильный вечерний аппетит Поверхностный
Недостаток белка Кратковременное насыщение Резкие всплески голода Беспокойный
Недосып Вялость, раздражительность Тяга к сладкому и жирному Нарушенный

Советы шаг за шагом

  • Завтракайте в одно и то же время, включайте в рацион яйца, творог или рыбу.
  • Обедайте полноценно — с белком и овощами, не заменяйте еду перекусами.
  • Ужин планируйте до 20:00, отдавая предпочтение лёгким блюдам: овощам, курице, рыбе.
  • Ложитесь спать до 23:00, чтобы восстановить циркадные ритмы.
  • При вечернем стрессе используйте альтернативы: дыхание, прогулку, воду или лёгкую растяжку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Пропуск завтрака → вечерное переедание → завтрак с белком.
  • Недосып → лишние 500-800 ккал вечером → регулярный сон 7-8 часов.
  • Еда для снятия стресса → формирование привычки переедать → дыхательные техники или дневник благодарности.

А что если позволить себе есть вечером

Иногда ужин поздно вечером неизбежен. В этом случае важно выбирать лёгкие продукты: овощи, кефир, нежирный творог. Такой ужин не перегрузит поджелудочную железу и не нарушит сон. Главное — не превращать это в привычку.

Плюсы и минусы вечернего ужина

Вечерний приём пищи Плюсы Минусы
Лёгкий (овощи, белок) Успокаивает, помогает уснуть Требует самоконтроля
Тяжёлый (жирное, сладкое) Быстрое чувство удовлетворения Нарушение сна, набор веса
Отсутствие ужина Снижение калорийности Риск ночных перекусов

FAQ

Почему вечером особенно хочется сладкого

Недостаток сна и стресс усиливают гормон грелин, вызывающий тягу к быстрым углеводам.

Можно ли ужинать после 20:00

Да, если это лёгкий приём пищи. Но лучше придерживаться режима — до восьми вечера.

Что есть на ужин, чтобы не переесть

Белковые продукты с овощами: курица, рыба, яйца, салаты.

Мифы и правда

  • Чтобы похудеть, надо отказаться от ужина: миф, это только усилит голод и приведёт к срывам.
  • Вечером всё съеденное превращается в жир: миф, но усвоение действительно хуже.
  • Сладкое помогает снять стресс: миф, оно лишь кратковременно активирует дофамин.

Сон и психология

Сон напрямую связан с гормонами голода и насыщения. Если ложиться после полуночи, уровень лептина падает, а грелина растёт. Поэтому чувство голода усиливается именно вечером. Восстановив режим сна, можно заметно снизить вечерный аппетит.

3 интересных факта

  • Недосып в среднем добавляет человеку 300-500 лишних калорий в день.
  • Люди, которые ужинают поздно, чаще страдают от бессонницы.

Исторический контекст

  • В традиционном укладе крестьяне ели основной приём пищи днём, а вечером — лёгкий ужин.
  • В XX веке с ростом рабочего дня в городах ужин стал главным приёмом пищи.
  • Сегодня диетологи возвращают внимание к "золотому правилу": завтрак съешь сам, ужин отдай врагу.

Чтобы вечер перестал быть временем срывов и лишних калорий, стоит восстановить режим дня, и тогда ужин станет лёгким и спокойным завершением суток.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Метро под боком, но не всё так удобно: вот какие мелочи играют против жильцов
Недвижимость
Метро под боком, но не всё так удобно: вот какие мелочи играют против жильцов
Тренажёр, который есть у всех: как стул помогает стать стройнее и сильнее без абонемента в зал
Новости спорта
Тренажёр, который есть у всех: как стул помогает стать стройнее и сильнее без абонемента в зал
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Последние материалы
Копия или случайность? Певица требует объяснений из-за ИИ-актрисы
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Простое блюдо, которое пахнет уютом: картошка с мясом и кабачками без капли лишнего жира
Не топят и клопы: русская актриса в Париже столкнулась с суровой реальностью эмигрантской жизни
Вечерний голод не случаен: шесть причин, из-за которых ужин превращается в катастрофу
Steam рухнул по всему миру — игроки в панике: что происходит с главной игровой площадкой планеты
Идеальный макияж при тёплом свете исчезает в дневном: отражения решают больше, чем кисти и хайлайтеры
Авто намекает, что пора в сервис: руль дрожит — и это первый звоночек перед серьёзными тратами
Им не страшен мороз, а вам — зависть соседей: волшебные кактусы цветут даже зимой
Коралловый блеск и аромат орхидей: дом Аниты Цой утонул в подарках и цветах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.