Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Газовый счёт худеет на глазах: три настройки котла экономят больше, чем новая изоляция
Отпуск в рассрочку: как россияне массово уходят от кредитов и находят новые способы оплатить туры
В Пермь приехал зверь из Красной книги: новый сосед уже крутит роман с зоокиперами
Тюбик против серых будней: одна помада заменяет макияж глаз и создаёт французский шик
У него всё очень осознанно: коллега раскрыл, какой позывной носит Владимир Соловьёв
Забудьте о банальных котлетах: готовим жареную рыбу, которую полюбят все
Дачники недооценивали это десятилетиями — а теперь выращивают её вместо редиса и картошки
Невидимый враг зимы: вот почему через 3 года ключ перестанет подходить к вашим колёсам
20% семейного бюджета съедают именно эти привычки: вот как можно избавиться от них

Тихая угроза скрыта в еде и крови: почему прионы остаются самой страшной загадкой медицины

7:21
Здоровье

Прионы — одна из самых загадочных тайн современной биологии и медицины. Эти белковые частицы не содержат генетического материала, но способны размножаться, мутировать и вызывать смертельные болезни. Их открытие в 1980-х годах перевернуло представления о том, что считать "живым".

молекулы
Фото: https://noirlab.edu/public/images/noao1005a by Pete Marenfeld (NOAO), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
молекулы

Что такое прионы

Прион — это особая форма белка, которая изменила свою структуру. В нормальном состоянии белок PrP участвует в работе нервной системы, регуляции кальция и меди, формировании памяти и сна. Но в патологической форме он превращается в "инфекционный агент", запускающий цепную реакцию: здоровые молекулы начинают перестраиваться в прионы. В итоге в мозге образуются амилоидные фибриллы, которые разрушают нейроны, превращая ткань в губку.

Уникальность прионов в том, что они нарушают все привычные законы жизни: у них нет ДНК или РНК, но они передаются по наследству, адаптируются и, возможно, подчиняются естественному отбору.

Эпидемия коровьего бешенства

Мир узнал о прионах в конце 1980-х, когда в Великобритании началась эпидемия губчатой энцефалопатии коров. Животные становились пугливыми, теряли координацию, впадали в агрессию. Виновата оказалась костная мука, приготовленная с нарушением технологии: слишком низкая температура позволила прионам выжить. За 10 лет погибло около 200 000 животных. Позже появились и человеческие жертвы: новый вариант болезни Крейтцфельдта — Якоба.

Прионные болезни у человека

Сегодня известно несколько заболеваний, связанных с прионами, и все они смертельны:

  • Болезнь Крейтцфельдта — Якоба (классическая и новая формы) — приводит к деменции, нарушению зрения, речи и координации.

  • Куру - описана у племени Форе в Папуа Новой Гвинее и передавалась через ритуальный каннибализм.

  • Синдром Герстманна — Штраусслера — Шейнкера - наследственная патология, разрушающая мозг.

  • Фатальная семейная бессонница - редкое наследственное заболевание, при котором человек постепенно теряет способность спать и погибает в течение нескольких лет.

Особая опасность в том, что прионы не разрушаются в желудке, устойчивы к дезинфекции, радиации, высоким температурам и ультрафиолету. Известны случаи заражения через пищу, кровь, медицинские процедуры и даже воздушно-капельным путём.

Загадка происхождения

Есть гипотеза, что амилоидные структуры могли быть самой первой формой жизни на Земле. Их простота и устойчивость позволяли выживать в суровых условиях ранней планеты. Некоторые учёные считают, что именно прионы могли сыграть роль в вымирании неандертальцев: эпидемия, вызванная каннибализмом, уничтожила популяцию.

Попытки лечения

Пока прионные болезни остаются неизлечимыми. Испытаны десятки подходов — от противовирусных препаратов до стволовых клеток, но успеха они не принесли. Сегодня надежды связывают с:

  • Генной терапией. Использование антисмысловых олигонуклеотидов и технологий РНК-интерференции для блокировки синтеза патологических белков.

  • Деградацией белков. Поиск молекул, которые избирательно разрушают прионы, не повреждая здоровые белки.

  • Природными средствами. Исследования показали, что некоторые виды лишайников способны разрушать прионные белки у животных. Возможно, именно природа подскажет путь к лекарству.

История Сони Валлаб, исследовательницы и носителя гена фатальной семейной бессонницы, показывает, насколько драматична борьба с этими болезнями. Она оставила карьеру юриста, чтобы посвятить жизнь поиску терапии, которая могла бы спасти миллионы.

Сравнение: вирусы, бактерии и прионы

Характеристика Вирусы Бактерии Прионы
Нуклеиновые кислоты Есть Есть Нет
Размножение Внутри клетки Самостоятельно Превращают нормальные белки в прионы
Лечение Вакцины, противовирусные Антибиотики Эффективных методов нет
Устойчивость Умеренная Разная Очень высокая

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Игнорировать первые симптомы (бессонница, нарушения координации) → Быстрое прогрессирование болезни → Немедленное обследование.
• Полагаться только на традиционные методы лечения → Потеря времени → Участие в клинических исследованиях новых подходов.
• Недооценивать устойчивость прионов → Риск эпидемий → Строгий контроль в животноводстве и медицине.

А что если…

А что если прионы действительно были первой формой жизни? Тогда привычные критерии "живого" требуют пересмотра: возможно, жизнь может существовать и без генов.

Плюсы и минусы прионной гипотезы

Плюсы Минусы
Объясняет устойчивость и древность форм жизни Нет прямых доказательств
Подтверждается экспериментами с аминокислотами Прионы вызывают болезни, а не развитие
Уникальное объяснение гибели неандертальцев Сложность проверки гипотезы

FAQ

Можно ли уничтожить прионы кипячением?
Нет, они выдерживают температуру свыше 110 °С.

Передаются ли прионные болезни по воздуху?
Есть данные об экспериментальном подтверждении такого пути заражения.

Есть ли лекарства?
Пока нет. Идут исследования генной терапии и молекул, разрушающих прионы.

Мифы и правда

• Миф: прионы — это вирус.
Правда: у прионов нет ДНК или РНК, они состоят только из белка.

• Миф: прионные болезни встречаются редко и не опасны.
Правда: все они смертельны, а потенциальный риск высок.

• Миф: прионы можно убить любым дезинфектором.
Правда: они устойчивы к большинству средств, включая формальдегид.

3 интересных факта

  1. За открытие прионов Стэнли Прузинер получил Нобелевскую премию в 1997 году.

  2. В некоторых экспериментах достаточно всего нескольких молекул приона для заражения.

  3. Прионные белки устойчивы даже к радиации и ультрафиолету.

Исторический контекст

• 1920-е — описана болезнь Крейтцфельдта — Якоба.
• 1950-е — зафиксировано заболевание куру в Новой Гвинее.
• 1980-е — открытие прионов и эпидемия коровьего бешенства.
• XXI век — исследования генной терапии и РНК-интерференции.

Прионы — напоминание о том, что границы между живым и неживым могут быть размыты. Эти агенты, возможно, открывали эру жизни на Земле, и они же до сих пор представляют смертельную угрозу человечеству.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Домашние животные
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Сказка или реальность: вот почему персик из косточки может стать крепче сортового
Садоводство, цветоводство
Сказка или реальность: вот почему персик из косточки может стать крепче сортового
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Еда и рецепты
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Скрытые хитрости гибридного салона: как экран и кнопки создают идеальный баланс Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Последние материалы
Тюбик против серых будней: одна помада заменяет макияж глаз и создаёт французский шик
В Пермь приехал зверь из Красной книги: новый сосед уже крутит роман с зоокиперами
Отпуск в рассрочку: как россияне массово уходят от кредитов и находят новые способы оплатить туры
Тихая угроза скрыта в еде и крови: почему прионы остаются самой страшной загадкой медицины
У него всё очень осознанно: коллега раскрыл, какой позывной носит Владимир Соловьёв
Забудьте о банальных котлетах: готовим жареную рыбу, которую полюбят все
Дачники недооценивали это десятилетиями — а теперь выращивают её вместо редиса и картошки
Невидимый враг зимы: вот почему через 3 года ключ перестанет подходить к вашим колёсам
20% семейного бюджета съедают именно эти привычки: вот как можно избавиться от них
Почему Америка запуталась в непредсказуемости? Шон Пенн объяснил, в какую ловушку попали США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.