Маленькие привычки ломают большие планы: эти ошибки тормозят похудение

5:28
Здоровье

Многие уверены: если соблюдать режим питания и ограничивать калории, лишний вес уйдёт сам собой. Но на практике ситуация часто оказывается сложнее. Даже при правильном рационе вес может "застыть" на месте. Причина кроется в скрытых привычках, которые мы не замечаем, но которые сводят на нет все старания.

Девушка готовит рис с овощами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка готовит рис с овощами

"Даже при правильном питании вес может не снижаться. Причина часто кроется в мелких, но коварных пищевых привычках, которые незаметно сводят на нет все усилия", — пояснила врач-диетолог Регина Ахуньянова.

Эксперт выделила пять главных кулинарных ловушек, из-за которых вес перестаёт уходить.

Сравнение: привычки и их последствия

Ловушка Как воспринимается В чём подвох
Скрытый сахар в йогуртах Полезный продукт для завтрака До 25 г сахара в порции, сравнимо с тортом
"ЗОЖ"-батончики и мюсли Лёгкий перекус без вреда Высокая калорийность и много подсластителей
Дегустация при готовке Незаметная мелочь +100-200 ккал за раз
Фрукты без ограничений Полезная альтернатива сладкому Бананы и виноград очень калорийны
Еда перед экраном Отдых и расслабление Потеря контроля над порциями

5 кулинарных ловушек подробно

  1. Скрытый сахар в молочных продуктах
    Даже "натуральные" йогурты могут содержать до 20-25 граммов сахара на порцию. Это сопоставимо с куском торта и не обеспечивает длительного насыщения.

  2. "Здоровые" батончики и мюсли
    Яркие упаковки с пометкой "без сахара" или "фитнес" часто маскируют скрытые калории. В составе много подсластителей и жиров.

  3. Дегустация при готовке
    Несколько ложек супа или кусочков блюда в процессе приготовления незаметно добавляют до 200 лишних калорий.

  4. Фрукты без ограничений
    Хотя они полезны, их калорийность высока. Пара горстей винограда может быть эквивалентна половине тарелки макарон.

  5. Еда перед экраном
    Телевизор и гаджеты отвлекают от процесса, и порции увеличиваются в 2-3 раза.

Советы шаг за шагом

  1. Читайте состав продуктов, особенно молочных и "фитнес-снэков".

  2. Ограничьте количество сладких фруктов — ешьте их в первой половине дня.

  3. Используйте маленькие тарелки, чтобы не переедать перед телевизором.

  4. Отмеряйте порции фруктов и батончиков заранее.

  5. Во время готовки держите под рукой стакан воды или жвачку без сахара, чтобы избежать лишних дегустаций.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Выбирать мюсли с добавками.

  • Последствие: Лишние калории и быстрые углеводы.

  • Альтернатива: Готовить мюсли дома из овсянки и орехов.

  • Ошибка: Есть фрукты без меры.

  • Последствие: Невозможность удержать дефицит калорий.

  • Альтернатива: Контролировать порции — не более 150-200 г за раз.

  • Ошибка: Есть перед телевизором.

  • Последствие: Потеря контроля над количеством.

  • Альтернатива: Сосредоточиться на еде, убрать гаджеты.

А что если совсем отказаться от сладкого?

Полный отказ может привести к срывам. Диетологи советуют не исключать сладкое полностью, а выбирать более полезные варианты — сухофрукты, ягоды или кусочек чёрного шоколада.

Плюсы и минусы "ЗОЖ"-батончиков

Плюсы Минусы
Удобный перекус Высокая калорийность
Быстро утоляют голод Содержат много подсластителей
Компактные, легко носить с собой Мало клетчатки и белка
Разнообразие вкусов Маскируют реальный состав

FAQ

Можно ли полностью отказаться от молочных продуктов с добавками?
Да, лучше выбирать натуральный йогурт и добавлять фрукты самостоятельно.

Какие фрукты лучше есть при похудении?
Ягоды, цитрусовые и яблоки — они менее калорийные и богаты клетчаткой.

Как избежать переедания перед экраном?
Есть только за столом и заранее отмерять порцию.

Мифы и правда

  • Миф: Фрукты можно есть без ограничений.
    Правда: Их калорийность может мешать снижению веса.

  • Миф: Продукты с маркировкой "ПП" всегда полезны.
    Правда: В составе может быть много сахара и жиров.

  • Миф: Маленькие перекусы не влияют на вес.
    Правда: Даже мелкие "пробы" могут добавлять сотни калорий.

3 интересных факта

  1. В 100 г винограда около 70 ккал — почти как в половине булочки.

  2. Люди, которые едят перед экраном, съедают в среднем на 25% больше.

  3. В некоторых странах фитнес-батончики классифицируются как кондитерские изделия.

Исторический контекст

Ещё в начале XX века сладкие йогурты и мюсли стали популярны в Европе как "здоровый завтрак". Однако со временем рецептуры изменились, и современные варианты часто содержат избыток сахара. В 1970-е годы в США начался бум на "фитнес-продукты", что привело к росту продаж протеиновых батончиков и гранолы. Сегодня диетологи всё чаще призывают возвращаться к простым и цельным продуктам.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
