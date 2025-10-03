Пять минут в телефоне превращаются в часы: как ночное залипание ворует жизнь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Феномен "прокрастинации в ущерб сну" знаком многим. После тяжёлого рабочего дня мы откладываем отдых, чтобы "урвать" немного личного времени: посмотреть сериал, полистать соцсети или почитать книгу. Кажется, что это компенсация за перегруженный день, но на деле мы обманываем себя — жертвуем сном, а вместе с ним и здоровьем.

Утреннее пробуждение
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Утреннее пробуждение

Что такое "месть сну"

Термин появился в Китае в конце 2010-х, а затем распространился по миру. Его смысл прост: сознательное откладывание сна ради личных удовольствий.

"Прокрастинация по ночам даёт нам быстрый дофамин. Но однажды его может стать недостаточно, чтобы справляться с тревогой", — сказала психотерапевт Юлия Романенко,

Причины у этого поведения разные:

  • загруженный график без времени на себя,

  • стресс и ощущение потери контроля,

  • усталость, ослабляющая самоконтроль,

  • привычка "залипать" в гаджетах,

  • особенности психики и биоритмов.

Кто в группе риска

  • специалисты с высоким уровнем стресса,

  • студенты,

  • женщины, совмещающие карьеру и семью,

  • "совы", поздно засыпающие по природе,

  • люди с СДВГ,

  • личности с избыточной ответственностью или, наоборот, творческие и свободные.

Последствия для здоровья

84% людей, склонных к ночной прокрастинации, хотя бы раз в неделю ощущают сильную усталость. Более 40% — несколько раз в неделю.

По словам клинического психолога Агаты Сивириной, хронический недосып приводит к:

  • усталости и проблемам с концентрацией,

  • тревожным расстройствам и депрессии,

  • ослаблению иммунитета,

  • диабету и болезням сердца.

Кроме того, снижается производительность, возникают конфликты и раздражительность. Недосып отражается не только на теле, но и на отношениях, и на работе.

Как отличить привычку от прокрастинации

Если вы могли бы лечь спать раньше, но намеренно откладываете сон и проводите время за развлечениями, несмотря на ранний подъём — это прокрастинация. Если же сон длится 7-8 часов, а позднее засыпание связано с биоритмами или обстоятельствами, это не считается проблемой.

Советы шаг за шагом

  1. Установите режим сна. Ложитесь и вставайте в одно время, включая выходные.

  2. Вводите ритуалы. Чтение, тёплый душ, дыхательные практики помогут настроиться на сон.

  3. Ограничьте экраны. За час до сна — никаких телефонов и ноутбуков.

  4. Выделяйте время для себя днём. Даже 20-30 минут удовольствия снижают желание "отвоёвывать" ночные часы.

  5. Планируйте от отдыха. Сначала выделите время на сон и личное, а потом распределяйте дела.

  6. Избегайте дневного сна и кофеина после 14:00.

  7. Будьте активны. Умеренная физическая нагрузка днём помогает уснуть вечером.

  8. Работайте с убеждениями. Меняйте установку "это моё единственное время" на "сон сделает меня эффективнее завтра".

  9. Используйте технику "5 минут". Лягте в кровать без гаджетов хотя бы на несколько минут.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ложиться спать в разное время → Сбивается биоритм → Чёткий график сна.
• Лежать в телефоне до полуночи → Снижение мелатонина → Чтение или релаксация без экрана.
• Игнорировать усталость → Хронический недосып → Планирование личного времени днём.

А что если…

А что если привычка никак не уходит? Тогда стоит обратиться к специалисту. Ночная прокрастинация может быть симптомом тревожных расстройств или депрессии.

Плюсы и минусы "мести сну"

Плюсы Минусы
Иллюзия свободы и контроля Хронический недосып
Временное снижение тревоги Снижение концентрации и памяти
Кратковременные положительные эмоции Риск заболеваний сердца и психических расстройств

FAQ

Как понять, что у меня ночная прокрастинация?
Если вы откладываете сон ради развлечений, зная, что завтра придётся рано вставать.

Сколько нужно спать для здоровья?
7-8 часов — золотой стандарт для взрослого.

Сколько времени займёт отказ от привычки?
Обычно 3-4 недели регулярной работы над собой.

Мифы и правда

• Миф: можно "доспать" на выходных.
Правда: хронический недосып нельзя компенсировать разово.

• Миф: ночное "залипание" помогает расслабиться.
Правда: оно только усугубляет тревогу и лишает восстановления.

• Миф: проблема касается только молодых.
Правда: страдать от прокрастинации может любой, независимо от возраста.

3 интересных факта

  1. Термин revenge bedtime procrastination появился в Китае, где рабочие дни нередко превышали 12 часов.

  2. Женщины чаще сталкиваются с этим феноменом из-за совмещения работы и заботы о семье.

  3. Исследования показывают: люди с СДВГ особенно подвержены ночной прокрастинации из-за особенностей внимания.

Исторический контекст

• В древности сон считался священным временем восстановления, а его лишение — наказанием.
• В XX веке с ростом технологий и 24-часового ритма городов недосып стал массовым явлением.
• Сегодня Всемирная организация здравоохранения относит хронический недосып к глобальным рискам для здоровья.

Ночная прокрастинация даёт иллюзию свободы, но лишает нас реальной энергии. Победить её можно только осознанностью, планированием и заботой о себе.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
