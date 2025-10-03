Пять минут в телефоне превращаются в часы: как ночное залипание ворует жизнь

Феномен "прокрастинации в ущерб сну" знаком многим. После тяжёлого рабочего дня мы откладываем отдых, чтобы "урвать" немного личного времени: посмотреть сериал, полистать соцсети или почитать книгу. Кажется, что это компенсация за перегруженный день, но на деле мы обманываем себя — жертвуем сном, а вместе с ним и здоровьем.
Термин появился в Китае в конце 2010-х, а затем распространился по миру. Его смысл прост: сознательное откладывание сна ради личных удовольствий.
"Прокрастинация по ночам даёт нам быстрый дофамин. Но однажды его может стать недостаточно, чтобы справляться с тревогой", — сказала психотерапевт Юлия Романенко,
Причины у этого поведения разные:
загруженный график без времени на себя,
стресс и ощущение потери контроля,
усталость, ослабляющая самоконтроль,
привычка "залипать" в гаджетах,
особенности психики и биоритмов.
специалисты с высоким уровнем стресса,
студенты,
женщины, совмещающие карьеру и семью,
"совы", поздно засыпающие по природе,
люди с СДВГ,
личности с избыточной ответственностью или, наоборот, творческие и свободные.
84% людей, склонных к ночной прокрастинации, хотя бы раз в неделю ощущают сильную усталость. Более 40% — несколько раз в неделю.
По словам клинического психолога Агаты Сивириной, хронический недосып приводит к:
усталости и проблемам с концентрацией,
тревожным расстройствам и депрессии,
ослаблению иммунитета,
диабету и болезням сердца.
Кроме того, снижается производительность, возникают конфликты и раздражительность. Недосып отражается не только на теле, но и на отношениях, и на работе.
Если вы могли бы лечь спать раньше, но намеренно откладываете сон и проводите время за развлечениями, несмотря на ранний подъём — это прокрастинация. Если же сон длится 7-8 часов, а позднее засыпание связано с биоритмами или обстоятельствами, это не считается проблемой.
Установите режим сна. Ложитесь и вставайте в одно время, включая выходные.
Вводите ритуалы. Чтение, тёплый душ, дыхательные практики помогут настроиться на сон.
Ограничьте экраны. За час до сна — никаких телефонов и ноутбуков.
Выделяйте время для себя днём. Даже 20-30 минут удовольствия снижают желание "отвоёвывать" ночные часы.
Планируйте от отдыха. Сначала выделите время на сон и личное, а потом распределяйте дела.
Избегайте дневного сна и кофеина после 14:00.
Будьте активны. Умеренная физическая нагрузка днём помогает уснуть вечером.
Работайте с убеждениями. Меняйте установку "это моё единственное время" на "сон сделает меня эффективнее завтра".
Используйте технику "5 минут". Лягте в кровать без гаджетов хотя бы на несколько минут.
• Ложиться спать в разное время → Сбивается биоритм → Чёткий график сна.
• Лежать в телефоне до полуночи → Снижение мелатонина → Чтение или релаксация без экрана.
• Игнорировать усталость → Хронический недосып → Планирование личного времени днём.
А что если привычка никак не уходит? Тогда стоит обратиться к специалисту. Ночная прокрастинация может быть симптомом тревожных расстройств или депрессии.
|Плюсы
|Минусы
|Иллюзия свободы и контроля
|Хронический недосып
|Временное снижение тревоги
|Снижение концентрации и памяти
|Кратковременные положительные эмоции
|Риск заболеваний сердца и психических расстройств
Как понять, что у меня ночная прокрастинация?
Если вы откладываете сон ради развлечений, зная, что завтра придётся рано вставать.
Сколько нужно спать для здоровья?
7-8 часов — золотой стандарт для взрослого.
Сколько времени займёт отказ от привычки?
Обычно 3-4 недели регулярной работы над собой.
• Миф: можно "доспать" на выходных.
Правда: хронический недосып нельзя компенсировать разово.
• Миф: ночное "залипание" помогает расслабиться.
Правда: оно только усугубляет тревогу и лишает восстановления.
• Миф: проблема касается только молодых.
Правда: страдать от прокрастинации может любой, независимо от возраста.
Термин revenge bedtime procrastination появился в Китае, где рабочие дни нередко превышали 12 часов.
Женщины чаще сталкиваются с этим феноменом из-за совмещения работы и заботы о семье.
Исследования показывают: люди с СДВГ особенно подвержены ночной прокрастинации из-за особенностей внимания.
• В древности сон считался священным временем восстановления, а его лишение — наказанием.
• В XX веке с ростом технологий и 24-часового ритма городов недосып стал массовым явлением.
• Сегодня Всемирная организация здравоохранения относит хронический недосып к глобальным рискам для здоровья.
Ночная прокрастинация даёт иллюзию свободы, но лишает нас реальной энергии. Победить её можно только осознанностью, планированием и заботой о себе.
