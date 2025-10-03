Тыква хранит осенний секрет: 8 причин есть её каждый день

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Тыква — один из самых ярких символов осени и одновременно один из самых полезных овощей. Её мякоть и семечки насыщены витаминами, минералами и антиоксидантами, которые оказывают благотворное воздействие на весь организм.

Тыквенно-яблочный суп-пюре
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тыквенно-яблочный суп-пюре

"Тыква является источником витаминов, клетчатки и антиоксидантов", — отметил диетолог Джонатан Пёртелл.

Эксперт перечислил восемь ключевых причин включить этот овощ в ежедневный рацион.

Сравнение пользы тыквы и других овощей

Овощ Калории (на 100 г) Клетчатка (г) Витамины Особенности
Тыква 26 2 A, C, E Много бета-каротина
Морковь 35 2,8 A, K Улучшает зрение
Картофель 77 2 C, B6 Богат крахмалом
Кабачок 24 1 C, B9 Лёгкий и диетический
Брокколи 34 2,6 C, K, фолат Сильный антиоксидант

8 причин есть тыкву каждый день

  1. Здоровье глаз. Бета-каротин преобразуется в витамин А, укрепляет сетчатку и снижает риск катаракты.

  2. Крепкий иммунитет. Витамины A, C и E в сочетании с клетчаткой поддерживают защиту организма.

  3. Поддержка сердца. Калий, кальций и магний нормализуют давление и уменьшают риск инфаркта.

  4. Хорошее пищеварение. Клетчатка регулирует работу кишечника.

  5. Контроль веса. Сытный овощ с низкой калорийностью помогает похудению.

  6. Красивая кожа. Антиоксиданты защищают от ультрафиолета, улучшают текстуру кожи.

  7. Профилактика онкологии. Исследования показывают, что бета-каротин может снижать риск некоторых видов рака.

  8. Регуляция сахара. Тыква и её семечки помогают контролировать уровень глюкозы.

Советы шаг за шагом: как включить тыкву в рацион

  1. Добавляйте тыкву в каши или смузи.

  2. Запекайте кусочками в духовке с пряностями.

  3. Используйте в супах-пюре для сытности.

  4. Пробуйте делать тыквенные котлеты или оладьи.

  5. Ешьте семечки как перекус — они полезны для сосудов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Употреблять только очищенную мякоть.

  • Последствие: Потеря клетчатки и антиоксидантов из кожицы.

  • Альтернатива: Готовить кусочки с кожурой.

  • Ошибка: Подслащивать тыкву сахаром или сгущёнкой.

  • Последствие: Повышение калорийности и скачки глюкозы.

  • Альтернатива: Использовать мёд или специи (корица, мускатный орех).

  • Ошибка: Жарить на масле.

  • Последствие: Потеря витаминов и лишние калории.

  • Альтернатива: Запекание или тушение.

А что если тыква не нравится на вкус?

Её можно "спрятать" в привычных блюдах: добавить в овощные котлеты, крем-супы или смешать с картофелем в пюре. Тыква легко принимает вкус специй и соусов, поэтому даже те, кто не любит сладковатый оттенок, могут найти вариант приготовления по душе.

Плюсы и минусы тыквы

Плюсы Минусы
Низкокалорийная и сытная Может вызывать аллергию
Богата витаминами и минералами У некоторых — вздутие или дискомфорт
Универсальна в кулинарии Требует термообработки для мягкости
Подходит для диетического питания Не всем нравится сладковатый вкус

FAQ

Можно ли есть сырую тыкву?
Да, но в небольших количествах и тонко нарезанную, например, в салате.

Как хранить тыкву?
В прохладном месте, целые плоды сохраняются до 2-3 месяцев.

Какая тыква полезнее — крупная или маленькая?
Мелкие сорта с яркой кожурой содержат больше каротина и витаминов.

Мифы и правда

  • Миф: Тыква — это только десертный овощ.
    Правда: Её используют и в супах, гарнирах, хлебе и даже напитках.

  • Миф: Тыква повышает сахар в крови.
    Правда: В умеренных количествах она помогает регулировать уровень глюкозы.

  • Миф: В семечках нет пользы.
    Правда: Они богаты магнием, цинком и омега-3 кислотами.

3 интересных факта

  1. Тыква содержит больше калия, чем банан.

  2. В Мексике семечки используют как лекарственное средство от паразитов.

  3. Самая большая тыква в мире весила более 1200 кг.

Исторический контекст

Тыква родом из Америки и выращивалась ещё за несколько тысяч лет до нашей эры. Для индейцев это был основной продукт питания наряду с кукурузой и фасолью. В Европу овощ попал в XVI веке и сначала воспринимался как корм для скота. Со временем он прочно вошёл в кухню разных стран: от итальянских равиоли с тыквой до восточноевропейских каш и запеканок.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
