Тыква хранит осенний секрет: 8 причин есть её каждый день

Тыква — один из самых ярких символов осени и одновременно один из самых полезных овощей. Её мякоть и семечки насыщены витаминами, минералами и антиоксидантами, которые оказывают благотворное воздействие на весь организм.
"Тыква является источником витаминов, клетчатки и антиоксидантов", — отметил диетолог Джонатан Пёртелл.
Эксперт перечислил восемь ключевых причин включить этот овощ в ежедневный рацион.
|Овощ
|Калории (на 100 г)
|Клетчатка (г)
|Витамины
|Особенности
|Тыква
|26
|2
|A, C, E
|Много бета-каротина
|Морковь
|35
|2,8
|A, K
|Улучшает зрение
|Картофель
|77
|2
|C, B6
|Богат крахмалом
|Кабачок
|24
|1
|C, B9
|Лёгкий и диетический
|Брокколи
|34
|2,6
|C, K, фолат
|Сильный антиоксидант
Здоровье глаз. Бета-каротин преобразуется в витамин А, укрепляет сетчатку и снижает риск катаракты.
Крепкий иммунитет. Витамины A, C и E в сочетании с клетчаткой поддерживают защиту организма.
Поддержка сердца. Калий, кальций и магний нормализуют давление и уменьшают риск инфаркта.
Хорошее пищеварение. Клетчатка регулирует работу кишечника.
Контроль веса. Сытный овощ с низкой калорийностью помогает похудению.
Красивая кожа. Антиоксиданты защищают от ультрафиолета, улучшают текстуру кожи.
Профилактика онкологии. Исследования показывают, что бета-каротин может снижать риск некоторых видов рака.
Регуляция сахара. Тыква и её семечки помогают контролировать уровень глюкозы.
Добавляйте тыкву в каши или смузи.
Запекайте кусочками в духовке с пряностями.
Используйте в супах-пюре для сытности.
Пробуйте делать тыквенные котлеты или оладьи.
Ешьте семечки как перекус — они полезны для сосудов.
Ошибка: Употреблять только очищенную мякоть.
Последствие: Потеря клетчатки и антиоксидантов из кожицы.
Альтернатива: Готовить кусочки с кожурой.
Ошибка: Подслащивать тыкву сахаром или сгущёнкой.
Последствие: Повышение калорийности и скачки глюкозы.
Альтернатива: Использовать мёд или специи (корица, мускатный орех).
Ошибка: Жарить на масле.
Последствие: Потеря витаминов и лишние калории.
Альтернатива: Запекание или тушение.
Её можно "спрятать" в привычных блюдах: добавить в овощные котлеты, крем-супы или смешать с картофелем в пюре. Тыква легко принимает вкус специй и соусов, поэтому даже те, кто не любит сладковатый оттенок, могут найти вариант приготовления по душе.
|Плюсы
|Минусы
|Низкокалорийная и сытная
|Может вызывать аллергию
|Богата витаминами и минералами
|У некоторых — вздутие или дискомфорт
|Универсальна в кулинарии
|Требует термообработки для мягкости
|Подходит для диетического питания
|Не всем нравится сладковатый вкус
Можно ли есть сырую тыкву?
Да, но в небольших количествах и тонко нарезанную, например, в салате.
Как хранить тыкву?
В прохладном месте, целые плоды сохраняются до 2-3 месяцев.
Какая тыква полезнее — крупная или маленькая?
Мелкие сорта с яркой кожурой содержат больше каротина и витаминов.
Миф: Тыква — это только десертный овощ.
Правда: Её используют и в супах, гарнирах, хлебе и даже напитках.
Миф: Тыква повышает сахар в крови.
Правда: В умеренных количествах она помогает регулировать уровень глюкозы.
Миф: В семечках нет пользы.
Правда: Они богаты магнием, цинком и омега-3 кислотами.
Тыква содержит больше калия, чем банан.
В Мексике семечки используют как лекарственное средство от паразитов.
Самая большая тыква в мире весила более 1200 кг.
Тыква родом из Америки и выращивалась ещё за несколько тысяч лет до нашей эры. Для индейцев это был основной продукт питания наряду с кукурузой и фасолью. В Европу овощ попал в XVI веке и сначала воспринимался как корм для скота. Со временем он прочно вошёл в кухню разных стран: от итальянских равиоли с тыквой до восточноевропейских каш и запеканок.
