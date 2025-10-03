Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тёплый кокон превращается в ловушку: всеми привычная плёнка губит растения быстрее мороза
Аккумуляторы, которые не держат заряд: массовый иск грозит репутации Toyota и Subaru
Сутулость — это новая зависимость: её можно победить движением, которое длится минуту
Тревожная кнопка внутри: как научиться отключать внутреннюю сигнализацию при стрессе
Плевок дороже удара копытом: почему верблюды выбрали грязное оружие для самозащиты
Жидкий блеск на мойке самообслуживания: секрет, почему авто выглядит дороже, чем стоит
Любимый ритуал рушит баланс: почему кофе на голодный желудок опасен
Станислав Садальский шокирован: запрет МИДа Латвии стал темой его ироничного поста
Обещали золотые горы, а оставили пустые кошельки: криптоловушка обобрала семью до нитки

Спешка портит ужин и здоровье: эти продукты нельзя готовить прямо из морозилки

4:40
Здоровье

Экономия времени на кухне — распространённая практика. Многие хозяйки и вовсе кладут замороженные продукты сразу в духовку или на сковородку. Однако специалисты по безопасности питания предупреждают: такой способ приготовления может быть не только неэффективным, но и опасным.

Сосиски
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сосиски

По словам экспертов организации по защите прав потребителей Which?, заморозка действительно помогает продлить срок годности и сохранить вкус продуктов. Но если пропустить этап размораживания, еда готовится неравномерно, и это создаёт благоприятную среду для размножения опасных бактерий.

В список продуктов, которые нельзя готовить прямо из морозилки, вошли курица, сосиски, мясной фарш, морепродукты и домашние замороженные блюда.

Сравнение: что можно и что нельзя готовить из морозилки

Продукт Можно готовить сразу Нужно размораживать
Готовые наггетсы  
Сырая курица  
Сосиски магазинные (с пометкой)  
Сосиски замороженные дома  
Мясной фарш  
Креветки, моллюски  
Домашние блюда (запеканки, лазанья)  

Советы шаг за шагом: как правильно размораживать продукты

  1. Переложите продукты из морозилки в холодильник за 12-24 часа до готовки.

  2. Для ускорения процесса используйте контейнер с прохладной водой, меняя её каждые 30 минут.

  3. Воспользуйтесь режимом разморозки в микроволновке, но начинайте готовить сразу же.

  4. Никогда не оставляйте еду размораживаться при комнатной температуре дольше двух часов.

  5. Разделяйте продукты на порции — так они оттают быстрее и безопаснее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Готовить курицу прямо из морозилки.

  • Последствие: Сырые участки внутри, риск заражения сальмонеллой.

  • Альтернатива: Разморозка в холодильнике в течение суток.

  • Ошибка: Бросать плотный блок фарша на сковородку.

  • Последствие: Неравномерная термообработка и риск отравления.

  • Альтернатива: Замораживать фарш порционно и размораживать заранее.

  • Ошибка: Запекать замороженную лазанью домашнего приготовления.

  • Последствие: Холодный центр и выживание бактерий.

  • Альтернатива: Разморозка и последующая готовка при высокой температуре.

А что если нет времени размораживать?

Если времени нет совсем, можно использовать только те продукты, для которых производитель прямо указывает возможность готовки без разморозки — например, готовые наггетсы, овощные смеси или специально подготовленные сосиски. Во всех остальных случаях безопаснее выделить время на размораживание.

Плюсы и минусы заморозки продуктов

Плюсы Минусы
Сохраняет свежесть и питательность Требует времени на размораживание
Удобно хранить впрок Нарушение правил может вызвать болезни
Снижает количество отходов Не все продукты подходят для заморозки
Удобно делить на порции Теряется текстура некоторых продуктов

FAQ

Можно ли размораживать продукты при комнатной температуре?
Нежелательно: в таких условиях бактерии размножаются очень быстро.

Как быстрее всего разморозить мясо?
В микроволновке с функцией разморозки, но готовить нужно сразу же.

Можно ли повторно замораживать продукты?
Нет, повторная заморозка ухудшает качество и повышает риск отравлений.

Мифы и правда

  • Миф: Заморозка убивает все бактерии.
    Правда: Она лишь замедляет их рост, но не уничтожает полностью.

  • Миф: Любой продукт можно готовить из морозилки.
    Правда: Некоторые требуют обязательной разморозки.

  • Миф: Вода — лучший способ разморозить еду.
    Правда: Да, но только если менять воду регулярно и не использовать тёплую.

3 интересных факта

  1. Самая низкая зафиксированная температура хранения продуктов — минус 196 °C (в жидком азоте).

  2. В Японии распространены автоматы с замороженными готовыми блюдами, которые продаются уже порционно.

  3. Первые промышленные морозильники появились в 1920-х годах и стали революцией в пищевой промышленности.

Исторический контекст

Заморозка как метод сохранения продуктов известна с древности: в Сибири и на Аляске мясо и рыбу хранили в снегу и льду. В XIX веке начали использовать ледники, а в XX веке появились электрические морозильники. С этого времени замороженные продукты стали неотъемлемой частью повседневного питания.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Собака молча умоляет о помощи: 5 неочевидных сигналов, которые хозяева списывают на усталость
Домашние животные
Собака молча умоляет о помощи: 5 неочевидных сигналов, которые хозяева списывают на усталость
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Наука и техника
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Гнездо-музей: стервятники 650 лет оберегали тайну, которая потрясла исследователей
Наука и техника
Гнездо-музей: стервятники 650 лет оберегали тайну, которая потрясла исследователей
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Война на морских просторах: сколько танкеров окажется в ловушке Макрона в ближайшие дни? Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Сказка или реальность: вот почему персик из косточки может стать крепче сортового
Сказка или реальность: вот почему персик из косточки может стать крепче сортового
Последние материалы
На Ямале растёт гигантская дыра, которая греет землю: что это значит для климата
Крошечные моллюски очищают воду так, как не справляются города: природный фильтр заменяет $1,7 млн расходов
Болезнь пишет черновик заранее: как учёные нашли ранние следы артрита
Как домашние выпады и отжимания превращаются в бесплатный абонемент на фитнес
Барбекю с ароматом вина: пробки нашли новое применение
От офиса до подиума: 5 способов превратить мешковатые джинсы в главный элемент стиля
Спешка портит ужин и здоровье: эти продукты нельзя готовить прямо из морозилки
Теплица под снегом: мелкая ошибка с фундаментом превращает её в ледяной холодильник
Сын Михаила Круга стал счастливым мужем: кто его избранница и какова их история любви
Главная дорога обманывает водителей: почему уверенность в приоритете часто кончается аварией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.