Спешка портит ужин и здоровье: эти продукты нельзя готовить прямо из морозилки

Экономия времени на кухне — распространённая практика. Многие хозяйки и вовсе кладут замороженные продукты сразу в духовку или на сковородку. Однако специалисты по безопасности питания предупреждают: такой способ приготовления может быть не только неэффективным, но и опасным.
По словам экспертов организации по защите прав потребителей Which?, заморозка действительно помогает продлить срок годности и сохранить вкус продуктов. Но если пропустить этап размораживания, еда готовится неравномерно, и это создаёт благоприятную среду для размножения опасных бактерий.
В список продуктов, которые нельзя готовить прямо из морозилки, вошли курица, сосиски, мясной фарш, морепродукты и домашние замороженные блюда.
|Продукт
|Можно готовить сразу
|Нужно размораживать
|Готовые наггетсы
|✔
|Сырая курица
|✔
|Сосиски магазинные (с пометкой)
|✔
|Сосиски замороженные дома
|✔
|Мясной фарш
|✔
|Креветки, моллюски
|✔
|Домашние блюда (запеканки, лазанья)
|✔
Переложите продукты из морозилки в холодильник за 12-24 часа до готовки.
Для ускорения процесса используйте контейнер с прохладной водой, меняя её каждые 30 минут.
Воспользуйтесь режимом разморозки в микроволновке, но начинайте готовить сразу же.
Никогда не оставляйте еду размораживаться при комнатной температуре дольше двух часов.
Разделяйте продукты на порции — так они оттают быстрее и безопаснее.
Ошибка: Готовить курицу прямо из морозилки.
Последствие: Сырые участки внутри, риск заражения сальмонеллой.
Альтернатива: Разморозка в холодильнике в течение суток.
Ошибка: Бросать плотный блок фарша на сковородку.
Последствие: Неравномерная термообработка и риск отравления.
Альтернатива: Замораживать фарш порционно и размораживать заранее.
Ошибка: Запекать замороженную лазанью домашнего приготовления.
Последствие: Холодный центр и выживание бактерий.
Альтернатива: Разморозка и последующая готовка при высокой температуре.
Если времени нет совсем, можно использовать только те продукты, для которых производитель прямо указывает возможность готовки без разморозки — например, готовые наггетсы, овощные смеси или специально подготовленные сосиски. Во всех остальных случаях безопаснее выделить время на размораживание.
|Плюсы
|Минусы
|Сохраняет свежесть и питательность
|Требует времени на размораживание
|Удобно хранить впрок
|Нарушение правил может вызвать болезни
|Снижает количество отходов
|Не все продукты подходят для заморозки
|Удобно делить на порции
|Теряется текстура некоторых продуктов
Можно ли размораживать продукты при комнатной температуре?
Нежелательно: в таких условиях бактерии размножаются очень быстро.
Как быстрее всего разморозить мясо?
В микроволновке с функцией разморозки, но готовить нужно сразу же.
Можно ли повторно замораживать продукты?
Нет, повторная заморозка ухудшает качество и повышает риск отравлений.
Миф: Заморозка убивает все бактерии.
Правда: Она лишь замедляет их рост, но не уничтожает полностью.
Миф: Любой продукт можно готовить из морозилки.
Правда: Некоторые требуют обязательной разморозки.
Миф: Вода — лучший способ разморозить еду.
Правда: Да, но только если менять воду регулярно и не использовать тёплую.
Самая низкая зафиксированная температура хранения продуктов — минус 196 °C (в жидком азоте).
В Японии распространены автоматы с замороженными готовыми блюдами, которые продаются уже порционно.
Первые промышленные морозильники появились в 1920-х годах и стали революцией в пищевой промышленности.
Заморозка как метод сохранения продуктов известна с древности: в Сибири и на Аляске мясо и рыбу хранили в снегу и льду. В XIX веке начали использовать ледники, а в XX веке появились электрические морозильники. С этого времени замороженные продукты стали неотъемлемой частью повседневного питания.
Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.