Никотин против технологий: эти интернет-методы увеличивают шансы бросить курить на 110%

Бросить курить сложно, но цифровые технологии заметно повышают шансы. Учёные из Сычуаньского университета в Китае проверили, какие онлайн-инструменты помогают справиться с никотиновой зависимостью лучше всего. Оказалось, что успех зависит не только от выбранного метода, но и от возраста курильщика.
Специалисты изучили работу сайтов, мобильных приложений, чатов и других каналов. Выяснилось: для людей младше 40 лет больше всего пользы приносят персонализированные программы — индивидуальные приложения и онлайн-тренинги.
Для курильщиков старше 40 лет картина иная: лидерами оказались телефонные звонки и СМС. Эффективность этих методов достигала 83 и 89% соответственно.
В обеих возрастных группах лучше всего работали многокомпонентные программы, где объединялись сразу несколько способов поддержки.
"Лучшие результаты показывали краткосрочные курсы до трёх месяцев. Длительные попытки снижали эффект", — отметили авторы исследования.
|Метод
|До 40 лет
|После 40 лет
|Мобильные приложения
|+110% шанс успеха
|Менее эффективно
|СМС-сообщения
|+54%
|+89%
|Телефонные звонки
|+56%
|+83%
|Комбинированные программы
|Лучший результат
|Лучший результат
При сиюминутном желании закурить сделайте паузу:
Классический способ "сила воли" редко срабатывает. По статистике, только 3-5% курильщиков бросают без поддержки. Онлайн-методы, даже простые СМС, увеличивают вероятность отказа в разы.
|Плюсы
|Минусы
|Доступность 24/7
|Требует смартфона и интернета
|Персонализация
|Может отвлекать уведомлениями
|Поддержка в группе
|Риск зависимости от гаджетов
|Доказанная эффективность
|Не подходит тем, кто не доверяет цифровым сервисам
Да, но результат выше при комбинированных программах.
Оптимально — до 3 месяцев. Более длительные программы снижают эффективность.
Да, доступны онлайн-курсы и чаты поддержки на базе медучреждений и общественных проектов.
Вывод напрашивается сам: онлайн-программы не заменяют силу воли, но становятся тем самым инструментом, который помогает пройти самый трудный путь отказа от сигарет без одиночества и срыва.
