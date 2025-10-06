Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из глубины тысячелетий: гробница Аменхотепа III открывает свои двери туристам
Жестокость порождает жестокость: как воспитание наказаниями превращает собаку в опасного зверя
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Китайский премиум, который удивил даже скептиков: как Tank 700 превзошёл ожидания
Как один спорный момент определил исход дерби ЦСКА – Спартак: мнение эксперта
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Обычный автомобиль — необычная реакция: почему продажа машины Галкина* разозлила Бородина
Рынок ожил, когда никто не верил: Мосбиржа оттолкнулась от дна — и это только начало
Земляника готовит реванш: что сделать, чтобы в следующем году грядки взорвались ягодами

Никотин против технологий: эти интернет-методы увеличивают шансы бросить курить на 110%

4:51
Здоровье

Бросить курить сложно, но цифровые технологии заметно повышают шансы. Учёные из Сычуаньского университета в Китае проверили, какие онлайн-инструменты помогают справиться с никотиновой зависимостью лучше всего. Оказалось, что успех зависит не только от выбранного метода, но и от возраста курильщика.

Работа за ноутбуком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Работа за ноутбуком

Что показало исследование

Специалисты изучили работу сайтов, мобильных приложений, чатов и других каналов. Выяснилось: для людей младше 40 лет больше всего пользы приносят персонализированные программы — индивидуальные приложения и онлайн-тренинги.

  • Использование мобильных приложений повышало шансы бросить на 110%.
  • СМС-сообщения увеличивали вероятность успеха на 54%.
  • Телефонные звонки давали прирост примерно на 56%.

Для курильщиков старше 40 лет картина иная: лидерами оказались телефонные звонки и СМС. Эффективность этих методов достигала 83 и 89% соответственно.

В обеих возрастных группах лучше всего работали многокомпонентные программы, где объединялись сразу несколько способов поддержки.

"Лучшие результаты показывали краткосрочные курсы до трёх месяцев. Длительные попытки снижали эффект", — отметили авторы исследования.

Сравнение по возрасту

Метод До 40 лет После 40 лет
Мобильные приложения +110% шанс успеха Менее эффективно
СМС-сообщения +54% +89%
Телефонные звонки +56% +83%
Комбинированные программы Лучший результат Лучший результат

Советы шаг за шагом

  • Выберите подходящий метод: приложения, звонки, чаты.
  • Определите срок — 3 месяца оптимальны для отказа.
  • Добавьте дополнительный элемент: консультации врача или групповые чаты.

При сиюминутном желании закурить сделайте паузу:

  • отсчитайте 5 минут;
  • сделайте 10 глубоких вдохов;
  • выпейте стакан воды;
  • отвлекитесь — прогулка, душ, книга.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Длительные онлайн-курсы (более 6 месяцев) → падение мотивации → ограничьте срок программой до 3 месяцев.
  • Полагаться только на СМС → низкая вовлечённость → подключите звонки или чат поддержки.
  • Игнорировать медицинскую помощь → высокий риск срыва → используйте консультации врачей или онлайн-курсы при поликлиниках.

А что если попробовать без технологий

Классический способ "сила воли" редко срабатывает. По статистике, только 3-5% курильщиков бросают без поддержки. Онлайн-методы, даже простые СМС, увеличивают вероятность отказа в разы.

Плюсы и минусы цифровых программ

Плюсы Минусы
Доступность 24/7 Требует смартфона и интернета
Персонализация Может отвлекать уведомлениями
Поддержка в группе Риск зависимости от гаджетов
Доказанная эффективность Не подходит тем, кто не доверяет цифровым сервисам

FAQ

Можно ли бросить курить только с помощью приложений

Да, но результат выше при комбинированных программах.

Сколько длится курс

Оптимально — до 3 месяцев. Более длительные программы снижают эффективность.

Работают ли такие методы в России

Да, доступны онлайн-курсы и чаты поддержки на базе медучреждений и общественных проектов.

Мифы и правда

  • Онлайн-методы подходят только молодым — миф, СМС и звонки эффективны и после 40 лет.
  • Если не бросил за месяц, значит, не получится — миф, для организма нужны недели и месяцы.
  • Сигареты вредят меньше, чем стресс от отказа — миф, последствия курения опаснее.

Интересные факты

  • Одна сигарета сокращает жизнь примерно на 15 минут.
  • Через сутки после отказа уровень кислорода в крови возвращается в норму.

Исторический контекст

  • В середине XX века курение считалось "нормой": сигареты рекламировали даже врачи.
  • В 1980-х годах начались первые глобальные кампании ВОЗ против табака.
  • Сегодня в большинстве стран запрещена реклама сигарет и курение в общественных местах.

Вывод напрашивается сам: онлайн-программы не заменяют силу воли, но становятся тем самым инструментом, который помогает пройти самый трудный путь отказа от сигарет без одиночества и срыва.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Четыре тонны ярости и силы: кто на самом деле правит пищевой цепочкой Земли
Домашние животные
Четыре тонны ярости и силы: кто на самом деле правит пищевой цепочкой Земли
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Наука и техника
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Волшебство ночного неба: комета Леммон подарит зрелище, которого не увидят наши потомки
Наука и техника
Волшебство ночного неба: комета Леммон подарит зрелище, которого не увидят наши потомки
Популярное
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки

Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.

Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Луна — не просто спутник, а архив погибшей цивилизации: новые снимки поставили учёных в тупик
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова
Куры на стероидах: во Вьетнаме растят птиц с ногами, как у слонов, и продают их дороже айфона
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Последние материалы
Как один спорный момент определил исход дерби ЦСКА – Спартак: мнение эксперта
Китайский премиум, который удивил даже скептиков: как Tank 700 превзошёл ожидания
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Обычный автомобиль — необычная реакция: почему продажа машины Галкина* разозлила Бородина
Рынок ожил, когда никто не верил: Мосбиржа оттолкнулась от дна — и это только начало
Земляника готовит реванш: что сделать, чтобы в следующем году грядки взорвались ягодами
Революция на кухне: зачем отказываться от плиты в пользу быстрой конвекции — раскроем секрет
Никотин против технологий: эти интернет-методы увеличивают шансы бросить курить на 110%
Маска для лица: уход, который должен был напитать кожу, но превратился в источник усталости и раздражения
Цена спокойного понедельника — 5 минут в воскресенье: этот ритуал спасёт ваши нервы на всю неделю
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.