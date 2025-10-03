Листья дарят красоту и энергию: почему шпинат ценнее модных витаминов из аптек

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:27
Здоровье

Шпинат — простой и доступный листовой овощ, который часто недооценивают. При низкой калорийности он содержит большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов. Именно поэтому врачи и нутрициологи советуют включать его в рацион на постоянной основе.

Лёгкий суп-пюре из шпината
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лёгкий суп-пюре из шпината

Почему стоит регулярно есть шпинат

Полезен для фигуры

В 100 г шпината всего около 23 калорий. При этом листья быстро насыщают, помогают контролировать аппетит и подходят для низкокалорийных диет. Главное — не портить продукт жирными соусами или жаркой.

Источник витамина К

Одна порция шпината покрывает суточную норму витамина К более чем в три раза. Этот элемент необходим для здоровья костей, обмена веществ и правильной работы почек.

Поддержка иммунитета

Шпинат богат антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений и помогают организму реже болеть.

Железо

В порции шпината содержится до четверти суточной нормы железа. Этот микроэлемент отвечает за транспорт кислорода в крови и защищает от анемии.

Энергия и тонус

Весной многие страдают от упадка сил и сонливости. Регулярное употребление шпината помогает восполнить ресурсы и вернуть энергию.

Красота и молодость

Бета-каротин, витамины А и С поддерживают кожу и волосы, замедляют возрастные изменения и улучшают внешний вид.

Сравнение: шпинат и другие листовые овощи

Продукт Калорийность (100 г) Витамин К Особенности
Шпинат 23 ккал >300% нормы Много железа и антиоксидантов
Салат-латук 15 ккал ~100% нормы Лёгкий вкус, меньше микроэлементов
Руккола 25 ккал ~150% нормы Выраженный вкус, много кальция
Капуста кейл 35 ккал >500% нормы Очень высокая концентрация витаминов

Советы шаг за шагом

  1. Добавляйте шпинат в салаты без жирных заправок.

  2. Используйте листья в смузи вместе с фруктами.

  3. Тушите шпинат с чесноком и оливковым маслом как гарнир.

  4. Добавляйте в омлеты, пасту и супы для повышения питательности.

  5. Замораживайте шпинат порциями — так его легко использовать круглый год.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Жарить шпинат на сильном огне → Потеря витаминов → Лёгкое тушение или приготовление на пару.
• Добавлять слишком много соли и соусов → Потеря пользы для фигуры → Заправлять лимонным соком или оливковым маслом.
• Есть редко и нерегулярно → Эффект для здоровья минимален → Включать шпинат в рацион хотя бы 2-3 раза в неделю.

А что если…

А что если не нравится вкус шпината? Его можно смешивать с более ароматными продуктами — например, добавлять в зелёные смузи, омлеты или пасту. В готовом блюде вкус листьев становится мягче.

Плюсы и минусы шпината

Плюсы Минусы
Мало калорий, много витаминов Содержит щавелевую кислоту (нежелателен при проблемах с почками)
Улучшает иммунитет и обмен веществ Быстро портится, требует свежести
Поддерживает красоту кожи и волос При тепловой обработке часть витаминов теряется

FAQ

Можно ли есть шпинат каждый день?
Да, но в разумных количествах. Лучше чередовать с другими зелёными овощами.

Подходит ли шпинат для детского питания?
Да, начиная примерно с 8-9 месяцев, в небольших количествах.

Можно ли есть шпинат сырым?
Да, именно в свежем виде сохраняется максимум витаминов.

Мифы и правда

• Миф: шпинат содержит рекордное количество железа.
Правда: железо есть, но в форме, которая усваивается хуже, чем из мяса.

• Миф: шпинат можно хранить долго.
Правда: он быстро теряет витамины, лучше использовать в первые дни.

• Миф: шпинат полезен абсолютно всем.
Правда: при болезнях почек и камнях в них стоит ограничить из-за щавелевой кислоты.

3 интересных факта

  1. Ошибка в XIX веке в расчётах содержания железа в шпинате привела к мифу о его "суперсиле" (тот самый пример с "запятой в не том месте").

  2. Герой мультфильмов Попай получил свою силу именно от шпината — это сделало овощ культовым в США.

  3. В кулинарии используют не только листья, но и стебли шпината, которые отлично подходят для супов и рагу.

Исторический контекст

• Родиной шпината считается Персия (современный Иран).
• В Европу он попал в Средние века через Испанию и быстро стал популярным овощем.
• Сегодня шпинат выращивают по всему миру, а в США даже отмечают "Национальный день шпината" (26 марта).

Шпинат — это не просто зелень для украшения тарелки, а настоящий кладезь пользы. Его регулярное употребление укрепляет здоровье, поддерживает фигуру и улучшает внешний вид.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

