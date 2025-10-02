Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Испания в красной зоне: как Ибица справляется с потопом, которого не видели 70 лет
За год до статуса востребовано: как Варна-Батуми стала связующим звеном между Европой и Азией
От любви к отстранённости: тревожные сигналы, что ваш питомец теряет радость жизни
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Осенью клубника думает о весне: как заложить богатый урожай уже сейчас и избежать ошибок на грядке
Мини-набор в сумочке: палочка-выручалочка для макияжа и свежести на ходу
Под маской блеска: почему Киркоров засыпает под хорроры и просыпается с тревогой
Секрет ленивого десерта: мягкий шоколадный кекс в кружке с тягучей прослойкой внутри удивит даже гурманов
Это упражнение задействует пресс, спину и ягодицы одновременно — и всё без зала

Тайна активного долголетия: как эндокринологи учат обманывать старение и сохранять силу после 60 лет

3:51
Здоровье

Почему одни люди в 70 лет участвуют в марафонах, а другие уже в 60 с трудом встают со стула? Секрет не только в наследственности, но и в работе гормональной системы. В НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова открыли новое гериатрическое отделение, где изучают, как эндокринные заболевания влияют на скорость старения, и помогают пациентам сохранить активность на долгие годы.

Активная старость и гормональное здоровье
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Активная старость и гормональное здоровье

Гормоны — дирижёры нашего организма

С возрастом выработка многих гормонов снижается. У мужчин падает уровень тестостерона, у женщин — эстрогена, слабее работает гормон роста, ухудшается сон из-за дефицита мелатонина. Всё это напрямую связано с потерей мышечной массы, снижением сил и ускоренным износом организма.

"Любые хронические болезни и стресс работают как ускорители старения. Они заставляют эндокринную систему работать на износ, а это приводит к гормональному дисбалансу", — объясняет академик, директор НМИЦ эндокринологии РАН Наталья Мокрышева.

Почему диабетики стареют быстрее

Особенно заметна связь между эндокринными нарушениями и старением у пациентов с диабетом.

"У трети мужчин с диабетом второго типа снижен тестостерон. Его дефицит усиливает инсулинорезистентность и ускоряет набор веса. Получается замкнутый круг, усугубляющий и течение диабета, и процессы старения", — отмечает Мокрышева.

Гериатрия + эндокринология: новый подход

В новом отделении НМИЦ внимание уделяют не только пожилым людям старше 60 лет, но и старческим пациентам и долгожителям. Здесь специалисты оценивают не столько паспортный, сколько биологический возраст.

"Паспортные цифры не отражают реального состояния организма. Мы выявляем слабые места и составляем персональную траекторию здорового долголетия — от лекарственной терапии до адаптации домашнего пространства", — рассказывает врач-гериатр Александра Лузина.

В команду входят эндокринологи, гериатры, психологи, диетологи и специалисты по ЛФК.

Главные угрозы зрелого возраста

Одним из самых коварных состояний врачи называют саркопению — прогрессирующую потерю мышечной массы. Она вызывает слабость, повышает риск падений и переломов.

"Для человека с остеопорозом даже лёгкое падение может закончиться тяжёлым переломом и потерей независимости. Наша задача — не только лечить кости, но и укреплять мышцы, работать с равновесием и другими факторами риска", — подчеркивает Наталья Мокрышева.

6 советов для долгой активной жизни

Александра Лузина выделяет универсальные правила, которые помогут каждому замедлить старение:

  1. Больше движения — прогулки по 20 минут в день, силовые упражнения и тренировка равновесия.
  2. Белок каждый день — 1-1,2 г/кг массы тела, плюс достаточный питьевой режим.
  3. Безопасный дом — уберите коврики, установите поручни и яркое освещение.
  4. Тренируйте мозг — учите стихи, играйте на музыкальных инструментах, решайте задачи.
  5. Общайтесь — социальная активность защищает от депрессии и изоляции.
  6. Контролируйте давление — особенно опасны резкие скачки при вставании.

Старение — это не приговор, а естественный процесс, которым можно управлять. Правильная работа с гормональными нарушениями, комплексная поддержка специалистов и здоровый образ жизни помогают не только продлить годы жизни, но и наполнить их энергией, движением и радостью.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Маленькие динозавры XXI века: кто в небе научился выживать по законам рептилий
Домашние животные
Маленькие динозавры XXI века: кто в небе научился выживать по законам рептилий
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Садоводство, цветоводство
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Новости спорта
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Война на морских просторах: сколько танкеров окажется в ловушке Макрона в ближайшие дни? Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Пять растений для октябрьского чуда: весной сад взорвётся цветами без вашей помощи
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Удручающее состояние: Андрей Малахов нашёл заброшенные могилы звёзд советского кино
Удручающее состояние: Андрей Малахов нашёл заброшенные могилы звёзд советского кино
Последние материалы
Испания в красной зоне: как Ибица справляется с потопом, которого не видели 70 лет
За год до статуса востребовано: как Варна-Батуми стала связующим звеном между Европой и Азией
От любви к отстранённости: тревожные сигналы, что ваш питомец теряет радость жизни
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Осенью клубника думает о весне: как заложить богатый урожай уже сейчас и избежать ошибок на грядке
Мини-набор в сумочке: палочка-выручалочка для макияжа и свежести на ходу
Под маской блеска: почему Киркоров засыпает под хорроры и просыпается с тревогой
Секрет ленивого десерта: мягкий шоколадный кекс в кружке с тягучей прослойкой внутри удивит даже гурманов
Это упражнение задействует пресс, спину и ягодицы одновременно — и всё без зала
Бизнес на первом этаже — это война с соседями: одна ошибка может стоить вам миллионы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.