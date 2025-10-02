Тайна активного долголетия: как эндокринологи учат обманывать старение и сохранять силу после 60 лет

Почему одни люди в 70 лет участвуют в марафонах, а другие уже в 60 с трудом встают со стула? Секрет не только в наследственности, но и в работе гормональной системы. В НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова открыли новое гериатрическое отделение, где изучают, как эндокринные заболевания влияют на скорость старения, и помогают пациентам сохранить активность на долгие годы.

Гормоны — дирижёры нашего организма

С возрастом выработка многих гормонов снижается. У мужчин падает уровень тестостерона, у женщин — эстрогена, слабее работает гормон роста, ухудшается сон из-за дефицита мелатонина. Всё это напрямую связано с потерей мышечной массы, снижением сил и ускоренным износом организма.

"Любые хронические болезни и стресс работают как ускорители старения. Они заставляют эндокринную систему работать на износ, а это приводит к гормональному дисбалансу", — объясняет академик, директор НМИЦ эндокринологии РАН Наталья Мокрышева.

Почему диабетики стареют быстрее

Особенно заметна связь между эндокринными нарушениями и старением у пациентов с диабетом.

"У трети мужчин с диабетом второго типа снижен тестостерон. Его дефицит усиливает инсулинорезистентность и ускоряет набор веса. Получается замкнутый круг, усугубляющий и течение диабета, и процессы старения", — отмечает Мокрышева.

Гериатрия + эндокринология: новый подход

В новом отделении НМИЦ внимание уделяют не только пожилым людям старше 60 лет, но и старческим пациентам и долгожителям. Здесь специалисты оценивают не столько паспортный, сколько биологический возраст.

"Паспортные цифры не отражают реального состояния организма. Мы выявляем слабые места и составляем персональную траекторию здорового долголетия — от лекарственной терапии до адаптации домашнего пространства", — рассказывает врач-гериатр Александра Лузина.

В команду входят эндокринологи, гериатры, психологи, диетологи и специалисты по ЛФК.

Главные угрозы зрелого возраста

Одним из самых коварных состояний врачи называют саркопению — прогрессирующую потерю мышечной массы. Она вызывает слабость, повышает риск падений и переломов.

"Для человека с остеопорозом даже лёгкое падение может закончиться тяжёлым переломом и потерей независимости. Наша задача — не только лечить кости, но и укреплять мышцы, работать с равновесием и другими факторами риска", — подчеркивает Наталья Мокрышева.

6 советов для долгой активной жизни

Александра Лузина выделяет универсальные правила, которые помогут каждому замедлить старение:

Больше движения — прогулки по 20 минут в день, силовые упражнения и тренировка равновесия. Белок каждый день — 1-1,2 г/кг массы тела, плюс достаточный питьевой режим. Безопасный дом — уберите коврики, установите поручни и яркое освещение. Тренируйте мозг — учите стихи, играйте на музыкальных инструментах, решайте задачи. Общайтесь — социальная активность защищает от депрессии и изоляции. Контролируйте давление — особенно опасны резкие скачки при вставании.

Старение — это не приговор, а естественный процесс, которым можно управлять. Правильная работа с гормональными нарушениями, комплексная поддержка специалистов и здоровый образ жизни помогают не только продлить годы жизни, но и наполнить их энергией, движением и радостью.