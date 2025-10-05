Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Железо без отдыха ржавеет: почему ежедневные тренировки с весом тормозят рост и разрушают прогресс
Кожа кричит SOS: эти симптомы указывают на острый дефицит витамина B6
Стоит ли бежать за сахаром? Заговор против покупателей или маркетинговый ход
Почему американцы не отдыхают, а атакуют мир — секрет их туристической философии
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Любимые фильмы великих режиссёров: как классика влияет на творчество Скорсезе, Спилберга и других
Тренировка, после которой вы не сможете вернуться в зал: ошибка, которую совершают почти все
Секрет раскрыт: почему Меркель рассмеялась в лицо требованиям Трампа о финансировании НАТО
Когда волк живёт в собаке: тёмная сторона алабая, о которой молчат заводчики

Полезные привычки подводят организм: эти продукты не оправдывают ожиданий

4:34
Здоровье

Сегодня в информационном пространстве появляется множество советов о правильном питании. Однако не все привычки, которые принято считать полезными, действительно помогают укрепить здоровье. Некоторые из них, напротив, могут оказаться лишними или даже вредными.

Завтрак в кровати
Фото: commons.wikimedia.org by Toa Heftiba heftiba, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Завтрак в кровати

"На первом месте среди сомнительных привычек находятся вегетарианские заменители мяса, прошедшие глубокую переработку. Часто в их составе содержится большое количество соли, консервантов и других добавок, что повышает риск заболеваний сердца и сосудов", — пояснила диетолог М. Купреева в беседе с HuffPost.

По её словам, многие продукты, которые позиционируются как здоровые, на деле не приносят организму значимой пользы. Среди них — каши быстрого приготовления, промышленные соки, протеиновые батончики и даже привычка есть только яичные белки.

Сравнение популярных "полезных" привычек

Привычка Что думают о пользе Реальность
Вегетарианские заменители мяса Полезный белковый продукт Содержат консерванты, соль и добавки
Каши быстрого приготовления Лёгкий источник энергии Высокий гликемический индекс, мало клетчатки
Промышленные соки Витамины и свежесть Много сахара, минимум питательных веществ
Протеиновые батончики Полезный перекус Подходят только при нагрузках, лучше цельные продукты
Яйца без желтка Снижение жиров и холестерина Потеря витаминов и минералов

Советы шаг за шагом: чем заменить

  1. Вместо заменителей мяса используйте бобовые: нут, фасоль, чечевицу.

  2. Каши лучше готовить из цельных зёрен — овсянки, гречки, перловки.

  3. Соки заменяйте цельными фруктами или смузи на основе йогурта.

  4. Протеиновые батончики оставьте для редких случаев, а в повседневности выбирайте орехи или творог.

  5. Яйца употребляйте целиком — именно в желтке содержатся витамины A, D, Е и холин.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Употреблять каши быстрого приготовления каждый день.

  • Последствие: Резкие скачки сахара и чувство голода через пару часов.

  • Альтернатива: Варить каши из цельных круп.

  • Ошибка: Отказываться от яичных желтков.

  • Последствие: Недостаток жирорастворимых витаминов.

  • Альтернатива: Употреблять яйца целиком при отсутствии медицинских противопоказаний.

  • Ошибка: Делать ставку на промышленные соки.

  • Последствие: Повышенный риск лишнего веса.

  • Альтернатива: Есть свежие фрукты или готовить овощные смузи.

А что если заменить привычные продукты?

Смена пищевых привычек не всегда сложна. К примеру, замена батончика горстью орехов не только насыщает, но и снабжает организм полезными жирами и минералами. А приготовленная с вечера каша из цельного зерна может стать отличным завтраком без лишнего сахара.

Плюсы и минусы модных заменителей

Плюсы Минусы
Удобство и быстрота Высокое содержание добавок
Доступность Скрытые сахара и соль
Яркая упаковка и маркетинг Недостаток витаминов и клетчатки
Разнообразие вкусов Калорийность выше ожидаемой

FAQ

Стоит ли полностью отказаться от протеиновых батончиков?
Нет, они могут быть полезны в дороге или после тренировки, но не должны заменять полноценную еду.

Что лучше — сок или фрукт?
Фрукт: он содержит клетчатку и меньше сахара.

Можно ли есть каши быстрого приготовления детям?
Желательно ограничивать: в них мало пользы и много быстрых углеводов.

Мифы и правда

  • Миф: Белки полезнее желтков.
    Правда: Желток содержит больше витаминов и полезных жиров.

  • Миф: Соки всегда источник витаминов.
    Правда: В пакетированных соках почти нет витаминов, но много сахара.

  • Миф: Любая вегетарианская еда полезнее мяса.
    Правда: Продукты глубокой переработки могут быть вреднее.

3 интересных факта

  1. В одной порции промышленного сока сахара больше, чем в газировке.

  2. Яичный желток — один из редких природных источников витамина D.

  3. В кашах быстрого приготовления содержание клетчатки в 2-3 раза ниже, чем в цельных.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Наука и техника
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Популярное
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами

Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.

Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Последние материалы
Железо без отдыха ржавеет: почему ежедневные тренировки с весом тормозят рост и разрушают прогресс
Кожа кричит SOS: эти симптомы указывают на острый дефицит витамина B6
Стоит ли бежать за сахаром? Заговор против покупателей или маркетинговый ход
Почему американцы не отдыхают, а атакуют мир — секрет их туристической философии
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Любимые фильмы великих режиссёров: как классика влияет на творчество Скорсезе, Спилберга и других
Тренировка, после которой вы не сможете вернуться в зал: ошибка, которую совершают почти все
Секрет раскрыт: почему Меркель рассмеялась в лицо требованиям Трампа о финансировании НАТО
Когда волк живёт в собаке: тёмная сторона алабая, о которой молчат заводчики
Беспощадный Оренбург: Слишковича отправили в отставку после 36 матчей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.