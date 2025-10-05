Полезные привычки подводят организм: эти продукты не оправдывают ожиданий

Сегодня в информационном пространстве появляется множество советов о правильном питании. Однако не все привычки, которые принято считать полезными, действительно помогают укрепить здоровье. Некоторые из них, напротив, могут оказаться лишними или даже вредными.
"На первом месте среди сомнительных привычек находятся вегетарианские заменители мяса, прошедшие глубокую переработку. Часто в их составе содержится большое количество соли, консервантов и других добавок, что повышает риск заболеваний сердца и сосудов", — пояснила диетолог М. Купреева в беседе с HuffPost.
По её словам, многие продукты, которые позиционируются как здоровые, на деле не приносят организму значимой пользы. Среди них — каши быстрого приготовления, промышленные соки, протеиновые батончики и даже привычка есть только яичные белки.
|Привычка
|Что думают о пользе
|Реальность
|Вегетарианские заменители мяса
|Полезный белковый продукт
|Содержат консерванты, соль и добавки
|Каши быстрого приготовления
|Лёгкий источник энергии
|Высокий гликемический индекс, мало клетчатки
|Промышленные соки
|Витамины и свежесть
|Много сахара, минимум питательных веществ
|Протеиновые батончики
|Полезный перекус
|Подходят только при нагрузках, лучше цельные продукты
|Яйца без желтка
|Снижение жиров и холестерина
|Потеря витаминов и минералов
Вместо заменителей мяса используйте бобовые: нут, фасоль, чечевицу.
Каши лучше готовить из цельных зёрен — овсянки, гречки, перловки.
Соки заменяйте цельными фруктами или смузи на основе йогурта.
Протеиновые батончики оставьте для редких случаев, а в повседневности выбирайте орехи или творог.
Яйца употребляйте целиком — именно в желтке содержатся витамины A, D, Е и холин.
Ошибка: Употреблять каши быстрого приготовления каждый день.
Последствие: Резкие скачки сахара и чувство голода через пару часов.
Альтернатива: Варить каши из цельных круп.
Ошибка: Отказываться от яичных желтков.
Последствие: Недостаток жирорастворимых витаминов.
Альтернатива: Употреблять яйца целиком при отсутствии медицинских противопоказаний.
Ошибка: Делать ставку на промышленные соки.
Последствие: Повышенный риск лишнего веса.
Альтернатива: Есть свежие фрукты или готовить овощные смузи.
Смена пищевых привычек не всегда сложна. К примеру, замена батончика горстью орехов не только насыщает, но и снабжает организм полезными жирами и минералами. А приготовленная с вечера каша из цельного зерна может стать отличным завтраком без лишнего сахара.
|Плюсы
|Минусы
|Удобство и быстрота
|Высокое содержание добавок
|Доступность
|Скрытые сахара и соль
|Яркая упаковка и маркетинг
|Недостаток витаминов и клетчатки
|Разнообразие вкусов
|Калорийность выше ожидаемой
Стоит ли полностью отказаться от протеиновых батончиков?
Нет, они могут быть полезны в дороге или после тренировки, но не должны заменять полноценную еду.
Что лучше — сок или фрукт?
Фрукт: он содержит клетчатку и меньше сахара.
Можно ли есть каши быстрого приготовления детям?
Желательно ограничивать: в них мало пользы и много быстрых углеводов.
Миф: Белки полезнее желтков.
Правда: Желток содержит больше витаминов и полезных жиров.
Миф: Соки всегда источник витаминов.
Правда: В пакетированных соках почти нет витаминов, но много сахара.
Миф: Любая вегетарианская еда полезнее мяса.
Правда: Продукты глубокой переработки могут быть вреднее.
В одной порции промышленного сока сахара больше, чем в газировке.
Яичный желток — один из редких природных источников витамина D.
В кашах быстрого приготовления содержание клетчатки в 2-3 раза ниже, чем в цельных.
