Сон и микробы сговариваются: почему по утрам портится дыхание

Утренний неприятный запах изо рта знаком почти каждому. Причина его появления кроется не только в плохой гигиене, но и в естественных процессах, происходящих во время сна.
"Во сне вырабатывается меньше слюны, особенно если дыхание происходит через рот. В результате микробы быстро размножаются на языке и слизистой, вызывая зловонный запах и горький привкус", — объяснила стоматолог С. Ахмед.
Она уточнила, что неприятные ощущения могут меняться: солоноватый или металлический привкус часто связан с патологиями носовых пазух, когда слизь стекает в горло. Кисловатый вкус может указывать на ночной "тихий" рефлюкс.
Доктор подчеркнула, что свежесть дыхания зависит от качества сна: при апноэ и частых пробуждениях вкус и обоняние искажаются, и человек хуже различает вкусы днём.
Недавно стоматолог Я. Дьячкова добавила, что даже привычки пережёвывания пищи напрямую влияют на здоровье зубов и общее самочувствие.
|Причина
|Характерный привкус
|Механизм
|Недостаток слюны
|Горький, затхлый
|Микробы активно размножаются
|Дыхание через рот
|Сухость, неприятный запах
|Пересыхание слизистой
|Патологии пазух
|Солоноватый, металлический
|Слизь с микробами стекает в горло
|"Тихий" рефлюкс
|Кисловатый
|Попадание желудочного сока в глотку
|Нарушения сна (апноэ)
|Изменение вкуса
|Снижение восприятия ароматов
Чистите зубы и язык не только вечером, но и утром.
Используйте ополаскиватель без спирта — он сохраняет баланс микрофлоры.
Следите за увлажнением воздуха в спальне, особенно зимой.
Пейте стакан воды перед сном и после пробуждения.
При проблемах с пазухами или частом рефлюксе обратитесь к врачу.
Ошибка: Отказ от чистки языка.
Последствие: Накопление бактерий и налёта, усугубление запаха.
Альтернатива: Использовать специальный скребок для языка.
Ошибка: Злоупотребление жвачкой для маскировки запаха.
Последствие: Раздражение желудка и перегрузка челюсти.
Альтернатива: Сахарозаменители в мятных пастилках или натуральные травяные полоскания.
В таком случае проблема может быть связана с хроническими болезнями — гайморитом, гастритом или нарушением работы ЖКТ. Сигналом для обращения к врачу является стойкий запах, не устраняемый ни гигиеной, ни диетой.
|Плюсы
|Минусы
|Освежают дыхание
|Некоторые содержат спирт, сушат слизистую
|Уничтожают часть микробов
|Не устраняют причину запаха
|Удобны в применении
|Возможны аллергические реакции
|Разнообразие вкусов и форм
|Цена выше зубной пасты
Как часто нужно чистить зубы, чтобы избежать запаха?
Дважды в день, плюс полоскание и чистка языка.
Может ли диета влиять на запах изо рта?
Да, продукты с чесноком, луком, алкоголем усиливают запах.
Что лучше использовать — жвачку или ополаскиватель?
Ополаскиватель эффективнее: он не только маскирует, но и снижает количество микробов.
Миф: Запах изо рта — это всегда проблема желудка.
Правда: Чаще всего причина — сухость во рту и бактериальный налёт.
Миф: Утренний запах можно полностью устранить.
Правда: Его можно значительно уменьшить, но лёгкий аромат — естественный процесс.
Миф: Чем жёстче зубная щётка, тем лучше чистка.
Правда: Слишком жёсткая щётка травмирует дёсны и не решает проблему запаха.
За ночь количество бактерий в полости рта увеличивается в несколько раз.
У женщин в период гормональных колебаний запах бывает сильнее.
Язык — основное место скопления налёта, а не зубы.
В древнем Египте для устранения запаха изо рта использовали смесь мирры и корицы. В Древнем Китае применяли полоскания с зелёным чаем, а в Европе Средневековья жевали петрушку. Современные ополаскиватели стали доступными лишь в XX веке, но проблема утреннего запаха остаётся актуальной до сих пор.
