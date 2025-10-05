Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самый простой способ приготовить ресторанную треску за 25 – без сковород, запаха и суеты на кухне
Змеи становятся тенью природы: их тело полностью синхронизируется с холодом
Маленькая привычка — огромная разница: как замедлить рост кутикулы и сохранить маникюр
В темноте дешевле не станет: ФАС разработала проект роста цен на электричество до конца 2027 года
Пыль на кузове держится крепче, чем кажется: секрет невидимой грязи на машине
Как комедия Кин-дза-дза едва не потеряла своё культовое название: что скрывает эта история
Могила морских чудовищ найдена в Европе: в Швейцарии нашли убийцу древних морей
Израильские военные и жестокое обращение с Гретой Тунберг: что произошло в море — правда всплыла
Сон и микробы сговариваются: почему по утрам портится дыхание

Грудка теряет лидерство: эта часть курицы оказалась ценнее для здоровья

4:48
Здоровье

Курица остаётся одним из самых востребованных продуктов в мире. Её ценят за доступность, универсальность и высокое содержание белка. Однако споры о том, какая часть тушки действительно самая полезная, не утихают уже много лет. Многие привыкли считать лидером куриную грудку, но эксперты по питанию всё чаще обращают внимание на другую часть — вырезку.

Куриная тушка
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Куриная тушка

"Куриная вырезка — это тонкий кусок мяса, расположенный под грудкой. Его ключевые преимущества — минимальное содержание жира, нежная текстура и сочность, в отличие от часто сухой грудки", — пояснила диетолог Кэти Дракфорд.

По её словам, вырезка выигрывает в том числе и по показателям питательности. На 100 граммов приходится всего около 110 калорий, 25 граммов белка и всего 1 грамм жира. Это делает продукт отличным выбором для тех, кто следит за фигурой, занимается спортом или придерживается принципов правильного питания.

Сравнение частей курицы

Чтобы понять, чем вырезка отличается от других частей курицы, достаточно взглянуть на её состав и особенности.

Часть курицы Калорийность (на 100 г) Белки (г) Жиры (г) Особенности
Вырезка ~110 25 1 Нежная, быстро готовится
Грудка ~120 23 2-3 Может быть сухой
Бедро ~180 20 10 Более сочное, но жирное
Крыло ~200 18 13 Содержит много кожи
Голень ~170 19 9 Сытная, но менее диетическая

Советы шаг за шагом: как включить куриную вырезку в рацион

  1. Готовьте её на пару — так сохраняется максимум питательных веществ.

  2. Добавляйте в салаты с овощами для лёгкого ужина.

  3. Используйте в пасте и супах вместо жирных сортов мяса.

  4. Запекайте в духовке с оливковым маслом и пряностями.

  5. Для перекуса можно обжарить вырезку на гриле без масла.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Жарить вырезку в большом количестве масла.

  • Последствие: Резкий рост калорийности и нагрузки на печень.

  • Альтернатива: Использовать гриль или аэрогриль.

  • Ошибка: Хранить вырезку больше двух суток в холодильнике.

  • Последствие: Потеря свежести и рост бактерий.

  • Альтернатива: Замораживание порциями и использование по мере необходимости.

А что если заменить грудку на вырезку?

Для тех, кто привык готовить именно из грудки, переход на вырезку станет приятным открытием. Вкус будет мягче, текстура сочнее, а калорийность — даже ниже. При этом время приготовления сократится, так как куски меньше и готовятся быстрее.

Плюсы и минусы куриной вырезки

Плюсы Минусы
Низкая калорийность Цена выше, чем у грудки
Высокое содержание белка Быстро портится
Минимум жира Не всегда есть в продаже
Лёгкость приготовления Требует аккуратности, легко пересушить

FAQ

Как выбрать свежую куриную вырезку?
Она должна быть светлого оттенка без тёмных пятен, упругая и с лёгким запахом.

Сколько стоит куриная вырезка?
Цена зависит от региона, но в среднем на 20-30% выше грудки.

Что лучше для похудения — грудка или вырезка?
Вырезка содержит меньше калорий и жира, поэтому подходит для диетического питания.

Мифы и правда

  • Миф: Самая полезная часть курицы — только грудка.
    Правда: Вырезка содержит меньше жира и легче усваивается.

  • Миф: Куриная кожа полезна для суставов.
    Правда: Она в основном состоит из жира и повышает калорийность.

  • Миф: При заморозке мясо теряет все витамины.
    Правда: При правильном хранении ценность продукта почти не снижается.

3 интересных факта

  1. Куриная вырезка часто используется в спортивном питании, так как легко усваивается.

  2. В Азии вырезку ценят выше, чем грудку, считая её деликатесом.

  3. В диетологии её рекомендуют даже при заболеваниях ЖКТ, так как мясо мягкое и нежное.

Исторический контекст

Курица всегда считалась одним из самых доступных источников белка. В древности её мясо было признаком достатка и подавалось на праздники. В Европе в средние века предпочитали жирные части тушки, а постные куски оставляли беднякам. Сегодня ситуация изменилась: именно диетические части, такие как вырезка, ценятся особенно высоко среди тех, кто заботится о здоровье.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Удар был точным, но последствия пугают: астероид меняет траекторию без видимой причины
Наука и техника
Удар был точным, но последствия пугают: астероид меняет траекторию без видимой причины
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Домашние животные
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Популярное
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами

Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.

Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин Не Египет и не Месопотамия: истоки цивилизации нашли в Дагестане Игорь Буккер Враг врага моего: Путина и Трампа объединяют не только переговоры по Украине, но и Джордж Сорос Михаил Дёмин
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Последние материалы
Как комедия Кин-дза-дза едва не потеряла своё культовое название: что скрывает эта история
Могила морских чудовищ найдена в Европе: в Швейцарии нашли убийцу древних морей
Израильские военные и жестокое обращение с Гретой Тунберг: что произошло в море — правда всплыла
Сон и микробы сговариваются: почему по утрам портится дыхание
Гонконг, о котором никто не говорит: где небоскрёбы сменяются джунглями и тишиной
Как заставить деньги работать: ключ к накоплению капитала раскрыт
Стена дронов не спасет? Польша раскрыла главную уязвимость ЕС
Тревога ползёт по коже быстрее морщин: хроника незаметного старения от постоянного стресса
Рыбный пирог, который не требует кулинарных талантов — готовится сам и всегда удаётся
Мелкие ветки — большой урожай: осенняя хитрость, которая вернёт почве силы — лучше любых удобрений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.