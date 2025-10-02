На грани жизни: какие симптомы требуют немедленного вызова скорой

Согласно словам кардиолога Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константина Крулева, в некоторых случаях предварительный диагноз можно поставить уже по телефону.
Это возможно, если пациент точно и чётко описывает своё состояние и озвучивает ключевые симптомы. Важность таких симптомов невозможно переоценить — они могут стать решающими в своевременном оказании помощи.
"Например, отпадают все вопросы, если человек говорит, что болит сердце и отдаёт в обе руки", — пояснил Крулев.
Это явный признак, который в большинстве случаев сигнализирует о проблемах с коронарным руслом. По словам кардиолога, это может предшествовать серьёзным патологиям, таким как стеноз артерий, который может привести к инфаркту. В одном из случаев, когда пациентка сообщила о боли в груди, было выявлено, что у неё в передней межжелудочковой артерии был уже 95% стеноз, что потребовало немедленного вмешательства.
Ключевой симптом помогает выявить серьёзные заболевания на ранней стадии, предотвращая развитие инфаркта и других сердечных заболеваний. Крулев подчёркивает, что в таких случаях необходимо как можно быстрее обратиться за помощью, так как это может спасти жизнь.
Некоторые симптомы, которые должны насторожить и побудить к немедленному обращению к врачу:
Интересный случай привёл сам Крулев, рассказывая о 63-летнем пациенте, который долго страдал от гипертонической болезни. В последние годы он не жаловался на повышенное давление, и все казалось стабильным. Однако недавно, во время телефонного разговора с врачом, мужчина сообщил о боли в животе. Сначала боль ощущалась в области желудка, но затем переместилась вниз, в область пупка. Пациент добавил, что боль усиливается при попытке встать или начать двигаться, а в положении лежа она уходит.
Врач по телефону сразу же порекомендовал вызвать скорую помощь, поскольку боль, которая усиливается при движении и уходит в покое, является тревожным симптомом. Впоследствии оказалось, что пациенту требовалась срочная операция по поводу острого аппендицита. Благодаря вниманию к симптомам, врачи смогли избежать серьёзных осложнений.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрое реагирование на серьёзные симптомы
|Невозможность точной диагностики без физического осмотра
|Возможность получения первичной консультации
|Не все симптомы можно оценить по телефону
|Возможность избежать тяжелых последствий
|В некоторых случаях консультация не заменяет реальный осмотр врача
Немедленно вызовите скорую помощь. Боль в груди может быть симптомом сердечного приступа или других серьёзных заболеваний.
Некоторые симптомы, такие как боль в груди или животе, могут быть диагностированы по телефону, но точный диагноз всегда требует осмотра специалиста.
Боль, которая усиливается при движении и не уходит в покое, может быть признаком аппендицита. Если есть такие симптомы — немедленно обращайтесь в больницу.
Внимательное отношение к своему здоровью и способность правильно интерпретировать симптомы — ключ к своевременному диагностированию и предотвращению серьёзных заболеваний. Хотя телефонная консультация не заменяет полного осмотра, она может стать первым шагом на пути к правильному диагнозу и спасению жизни. При первых признаках боли в груди, животе или других тревожных симптомах не стоит откладывать визит к врачу — лучше получить консультацию заранее, чем столкнуться с опасными последствиями позднее.
