На грани жизни: какие симптомы требуют немедленного вызова скорой

7:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно словам кардиолога Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константина Крулева, в некоторых случаях предварительный диагноз можно поставить уже по телефону.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сердце и кардиограмма

Это возможно, если пациент точно и чётко описывает своё состояние и озвучивает ключевые симптомы. Важность таких симптомов невозможно переоценить — они могут стать решающими в своевременном оказании помощи.

Опасные симптомы, требующие немедленного внимания

"Например, отпадают все вопросы, если человек говорит, что болит сердце и отдаёт в обе руки", — пояснил Крулев.

Это явный признак, который в большинстве случаев сигнализирует о проблемах с коронарным руслом. По словам кардиолога, это может предшествовать серьёзным патологиям, таким как стеноз артерий, который может привести к инфаркту. В одном из случаев, когда пациентка сообщила о боли в груди, было выявлено, что у неё в передней межжелудочковой артерии был уже 95% стеноз, что потребовало немедленного вмешательства.

Ключевой симптом помогает выявить серьёзные заболевания на ранней стадии, предотвращая развитие инфаркта и других сердечных заболеваний. Крулев подчёркивает, что в таких случаях необходимо как можно быстрее обратиться за помощью, так как это может спасти жизнь.

Симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем

Некоторые симптомы, которые должны насторожить и побудить к немедленному обращению к врачу:

Боль в груди, которая отдаёт в плечо, руку или шею. Одышка, особенно при физической нагрузке или в покое. Головокружение или обмороки, особенно при резких движениях. Нарушения в работе сердца — учащённый или нерегулярный пульс. Боль, усиливающаяся при движении, как в случае с пациентом Крулева.

Не только сердечные симптомы

Интересный случай привёл сам Крулев, рассказывая о 63-летнем пациенте, который долго страдал от гипертонической болезни. В последние годы он не жаловался на повышенное давление, и все казалось стабильным. Однако недавно, во время телефонного разговора с врачом, мужчина сообщил о боли в животе. Сначала боль ощущалась в области желудка, но затем переместилась вниз, в область пупка. Пациент добавил, что боль усиливается при попытке встать или начать двигаться, а в положении лежа она уходит.

Врач по телефону сразу же порекомендовал вызвать скорую помощь, поскольку боль, которая усиливается при движении и уходит в покое, является тревожным симптомом. Впоследствии оказалось, что пациенту требовалась срочная операция по поводу острого аппендицита. Благодаря вниманию к симптомам, врачи смогли избежать серьёзных осложнений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: откладывать визит к врачу при болях в груди, считая, что это не столь серьёзно.

Последствие: пропуск важного катастрофического события, например, инфаркта.

Альтернатива: при первых признаках боли в груди немедленно обратиться за медицинской помощью.

Ошибка: не принимать во внимание болезненные симптомы, такие как боль в животе и боль при движении.

Последствие: развитие серьёзных заболеваний, таких как аппендицит или другие острые заболевания.

Альтернатива: при проявлении подобных симптомов — вызов скорой помощи для точной диагностики.

Плюсы и минусы обращения к врачу по телефону

Плюсы Минусы Быстрое реагирование на серьёзные симптомы Невозможность точной диагностики без физического осмотра Возможность получения первичной консультации Не все симптомы можно оценить по телефону Возможность избежать тяжелых последствий В некоторых случаях консультация не заменяет реальный осмотр врача

Советы для пациентов

Не игнорировать болевые ощущения. Если боль усиливается при движении или не уходит в покое — это серьёзный сигнал. Будьте точными при описании симптомов. Сообщите врачу все детали — как начинается боль, где она локализуется, в каком положении становится легче или хуже. Не откладывайте визит к врачу. Даже если симптом исчез — лучше пройти обследование, чтобы исключить опасные состояния.

Часто задаваемые вопросы

1. Что делать, если болит в груди

Немедленно вызовите скорую помощь. Боль в груди может быть симптомом сердечного приступа или других серьёзных заболеваний.

2. Можно ли поставить диагноз по телефону

Некоторые симптомы, такие как боль в груди или животе, могут быть диагностированы по телефону, но точный диагноз всегда требует осмотра специалиста.

3. Как понять, что боль в животе — это аппендицит

Боль, которая усиливается при движении и не уходит в покое, может быть признаком аппендицита. Если есть такие симптомы — немедленно обращайтесь в больницу.

Мифы и правда

Миф. Боль в груди всегда проходит сама, и не нужно обращаться к врачу.

Правда. Боль в груди, особенно отдающая в руку или шею, может быть признаком сердечного приступа, и игнорировать её опасно.

Миф. Боль в животе не требует срочного вмешательства.

Правда. Боль в животе, усиливающаяся при движении, может быть признаком аппендицита или других острых заболеваний, требующих немедленного вмешательства.

Исторический контекст

Ранние наблюдения за сердечными заболеваниями и их симптомами начали фиксироваться в медицине ещё в XIX веке, когда врачи стали уделять внимание связи болей в груди с проблемами сердца. Современная диагностика стала возможной благодаря улучшению методов медицинского оборудования и развитию технологий, позволяющих ставить диагнозы с высокой точностью. В последние десятилетия мобильные консультации становятся всё более популярными, позволяя людям получить помощь даже на расстоянии.

3 интересных факта

В некоторых случаях, как показано в исследовании, именно телефонная консультация может стать первым шагом к спасению жизни. Врач может распознать не только сердечные заболевания, но и проблемы с желудочно-кишечным трактом, если пациент точно описывает свои симптомы. Современные технологии позволяют врачам дистанционно отслеживать состояние пациента и принимать оперативные меры.

Внимательное отношение к своему здоровью и способность правильно интерпретировать симптомы — ключ к своевременному диагностированию и предотвращению серьёзных заболеваний. Хотя телефонная консультация не заменяет полного осмотра, она может стать первым шагом на пути к правильному диагнозу и спасению жизни. При первых признаках боли в груди, животе или других тревожных симптомах не стоит откладывать визит к врачу — лучше получить консультацию заранее, чем столкнуться с опасными последствиями позднее.