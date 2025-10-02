Осенний вызов для пожилых: почему пожилым людям жизненно важны прививки против гриппа и пневмококка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:09
Здоровье

Пожилым людям рекомендуется своевременно проходить вакцинацию для защиты от таких опасных инфекций, как грипп, пневмококковая инфекция, дифтерия и столбняк. Прививки являются важной мерой профилактики и помогают снизить риск заболеваний, которые могут быть особенно опасны для людей старшего возраста.

Вакцинация медицинских работников Москвы от COVID-19
Фото: mos.ru by официальный сайт Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Вакцинация медицинских работников Москвы от COVID-19

Почему вакцинация важна для пожилых людей?

По данным Роспотребнадзора, грипп и пневмококковая инфекция представляют собой серьёзную угрозу для здоровья пожилых людей. Их иммунная система ослаблена возрастными изменениями, и они более восприимчивы к инфекциям. Прививки становятся необходимой мерой защиты, способствующей уменьшению числа госпитализаций и смертельных случаев, связанных с этими заболеваниями.

Какие прививки рекомендуются?

  1. Прививка от гриппа.
    Грипп является сезонным заболеванием, которое может вызвать серьёзные осложнения, особенно у пожилых людей. Рекомендуется делать прививку ежегодно, чтобы обеспечить надёжную защиту на весь эпидемический сезон. Прививку лучше делать в начале осени, чтобы организм успел выработать иммунитет до начала пика заболеваемости.
  2. Прививка от пневмококковой инфекции.
    Пневмококковая инфекция может привести к пневмонии, менингиту и другим серьёзным заболеваниям, которые особенно опасны для людей с ослабленным иммунитетом. Вакцинацию от пневмококковой инфекции рекомендуется проводить раз в пять лет, особенно людям с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом.
  3. Прививки от дифтерии и столбняка.
    Эти инфекции представляют собой опасность для всех возрастных групп, но для пожилых людей они могут быть особенно тяжёлыми. Вакцинацию от этих заболеваний рекомендуется повторять каждые 10 лет.

Плюсы и минусы вакцинации для пожилых людей

Плюсы Минусы
Защита от серьёзных заболеваний (грипп, пневмококк, дифтерия, столбняк) Возможные краткосрочные побочные эффекты (болезненность в месте инъекции, слабость)
Снижение риска осложнений и госпитализаций Не все прививки эффективны для людей с сильно ослабленным иммунитетом
Обезопасит в период эпидемий и сезонных вспышек инфекций Требуется регулярная вакцинация, что может быть неудобно

Советы для пожилых людей

  1. Обратитесь к врачу. Прежде чем делать прививку, обсудите её с лечащим врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания.
  2. Пройдите вакцинацию в начале осени. Это даст вашему организму достаточно времени для выработки иммунитета.
  3. Следите за рекомендациями по ревакцинации. Некоторые прививки, например, от пневмококковой инфекции, нужно повторять каждые пять лет.
  4. Не игнорируйте вакцинацию от дифтерии и столбняка. Эта прививка необходима раз в 10 лет.

Часто задаваемые вопросы 

1. Когда лучше делать прививку от гриппа?

Прививку от гриппа рекомендуется делать в начале осени, чтобы иммунная система успела подготовиться до начала эпидемического сезона.

2. Сколько раз в жизни нужно делать прививку от пневмококковой инфекции?

Прививку от пневмококковой инфекции нужно делать раз в пять лет, особенно если у вас есть хронические заболевания или ослабленная иммунная система.

3. Можно ли вакцинироваться, если у меня хронические заболевания?

Да, прививки необходимы для защиты от инфекций. Однако перед вакцинацией проконсультируйтесь с врачом, чтобы убедиться, что прививка не повлияет на ваше состояние.

4. Есть ли противопоказания для вакцинации?

Противопоказания могут быть в случае острых заболеваний или аллергии на компоненты вакцины. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы избежать возможных рисков.

Мифы и правда

  • Миф: Вакцинация — это лишняя нагрузка на организм пожилого человека.
  • Правда: Вакцинация помогает организму справляться с инфекциями, снижая риск тяжёлых заболеваний и осложнений.
  • Миф: Прививки могут вызвать болезни, от которых они защищают.
  • Правда: Современные вакцины безопасны и не вызывают заболеваний, они помогают организму предотвратить инфекционные заболевания.
  • Миф: Прививка от гриппа вызывает грипп.
  • Правда: Прививки от гриппа не могут вызвать сам грипп, так как в вакцине содержится только инактивированный вирус или его фрагменты.

Вакцинация — это важный шаг для защиты здоровья пожилых людей, особенно в период эпидемий и холодных месяцев. Прививки от гриппа, пневмококковой инфекции, дифтерии и столбняка помогут значительно снизить риски заболеваний и улучшат качество жизни. Регулярное обновление прививок и консультации с врачом — залог вашей безопасности и здоровья.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
