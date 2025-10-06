Яйца против инфаркта: кардиологи показали, что главный миф о питании трещит по швам

Дискуссии о том, сколько яиц можно есть в день без вреда для здоровья, не утихают десятилетиями. Одни уверяют, что яйца — это "бомба с холестерином", другие называют их суперфудом. Новые крупные исследования в кардиологии меняют устоявшиеся представления: продукт, который многие считали сомнительным, на самом деле оказался менее опасным, чем думали раньше.
Яйцо — это концентрат питательных веществ: белок, витамины A, D, E, группа B, а также ценные антиоксиданты — лютеин и зеаксантин. Однако именно высокое содержание холестерина долгое время делало этот продукт объектом нападок. Старые рекомендации ограничивали количество яиц до 2-3 в неделю, особенно для людей с риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Сегодня учёные указывают: холестерин из яиц влияет на уровень липопротеидов крови куда слабее, чем считалось. Гораздо большее значение имеют насыщенные жиры и трансжиры, которые человек получает из переработанных продуктов, маргарина, фастфуда или жирного мяса.
Мета-анализы последних лет и исследование 2023 года, включившее более 500 тысяч участников, не выявили связи между умеренным потреблением яиц и ростом сердечно-сосудистых рисков.
У здоровых людей до 2-3 яиц в день не повышают вероятность атеросклероза или инфарктов. Главное — учитывать общую картину питания и образа жизни: наличие физических нагрузок, уровень сахара в крови, количество переработанных жиров.
"Умеренное потребление яиц не связано с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний", — заявили авторы исследования.
|Подход
|Старая рекомендация
|Современная позиция
|Количество яиц
|2-3 яйца в неделю
|До 2-3 яиц в день
|Холестерин
|Главный враг сердца
|Влияние минимальное
|Риски
|Рост инфаркта и инсульта
|Не доказано при умеренном потреблении
|Взгляд на продукт
|Опасный
|Ценный источник нутриентов
Ошибка: есть жареную яичницу с беконом каждый день.
Последствие: избыток насыщенных жиров и холестерина.
Альтернатива: варёные яйца или омлет на пару с зеленью.
Ошибка: полностью исключить яйца из рациона.
Последствие: дефицит витаминов и антиоксидантов.
Альтернатива: употреблять 1-2 яйца ежедневно, если нет противопоказаний.
Ошибка: считать яйца "волшебным продуктом для здоровья".
Последствие: перекос в питании.
Альтернатива: включать яйца как часть разнообразного рациона.
А что если вы привыкли к завтраку из трёх яиц каждый день? Новые исследования подтверждают: если вы здоровы, это не принесёт вреда. Но если в семье были случаи сердечно-сосудистых заболеваний, лучше обсудить индивидуальную норму с врачом. У людей с наследственной гиперхолестеринемией или диабетом 2 типа яйца в больших количествах могут усугубить состояние.
|Плюсы
|Минусы
|Ценный источник белка
|Высокое содержание холестерина
|Богаты витаминами и минералами
|Возможная аллергия
|Поддерживают здоровье глаз (лютеин, зеаксантин)
|Риски для людей с наследственными нарушениями обмена
|Доступный и недорогой продукт
|Польза зависит от способа приготовления
До 2-3 в день без увеличения сердечно-сосудистых рисков.
Лучше ограничить количество до 3-4 в неделю и обсудить с врачом.
Белок — источник чистого протеина, желток — кладезь витаминов и антиоксидантов. Убирать желток нет смысла.
Миф: яйца резко повышают уровень холестерина.
Правда: влияние пищевого холестерина минимально.
Миф: безопасная норма — не больше одного яйца в день.
Правда: современные исследования позволяют до трёх.
Миф: лучше есть только белки.
Правда: именно в желтке содержатся витамины и полезные жиры.
Яйца могут быть частью здорового рациона, если употреблять их с умом, выбирая правильный способ приготовления и сохраняя баланс в питании.
