Яйца против инфаркта: кардиологи показали, что главный миф о питании трещит по швам

5:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дискуссии о том, сколько яиц можно есть в день без вреда для здоровья, не утихают десятилетиями. Одни уверяют, что яйца — это "бомба с холестерином", другие называют их суперфудом. Новые крупные исследования в кардиологии меняют устоявшиеся представления: продукт, который многие считали сомнительным, на самом деле оказался менее опасным, чем думали раньше.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Яйца на столе

Почему яйца всегда были под подозрением

Яйцо — это концентрат питательных веществ: белок, витамины A, D, E, группа B, а также ценные антиоксиданты — лютеин и зеаксантин. Однако именно высокое содержание холестерина долгое время делало этот продукт объектом нападок. Старые рекомендации ограничивали количество яиц до 2-3 в неделю, особенно для людей с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Сегодня учёные указывают: холестерин из яиц влияет на уровень липопротеидов крови куда слабее, чем считалось. Гораздо большее значение имеют насыщенные жиры и трансжиры, которые человек получает из переработанных продуктов, маргарина, фастфуда или жирного мяса.

Новые данные от кардиологов

Мета-анализы последних лет и исследование 2023 года, включившее более 500 тысяч участников, не выявили связи между умеренным потреблением яиц и ростом сердечно-сосудистых рисков.

У здоровых людей до 2-3 яиц в день не повышают вероятность атеросклероза или инфарктов. Главное — учитывать общую картину питания и образа жизни: наличие физических нагрузок, уровень сахара в крови, количество переработанных жиров.

"Умеренное потребление яиц не связано с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний", — заявили авторы исследования.

Сравнение: старые и новые подходы

Подход Старая рекомендация Современная позиция Количество яиц 2-3 яйца в неделю До 2-3 яиц в день Холестерин Главный враг сердца Влияние минимальное Риски Рост инфаркта и инсульта Не доказано при умеренном потреблении Взгляд на продукт Опасный Ценный источник нутриентов

Советы шаг за шагом

Если у вас нет проблем с сердцем и диабета, спокойно включайте яйца в рацион ежедневно.

Выбирайте способы приготовления: варёные и пашот полезнее жареных.

Сочетайте яйца с овощами, чтобы усилить пользу и снизить калорийность блюда.

Избегайте сочетаний с беконом и жирными соусами — они нивелируют все плюсы.

Помните: разнообразие важнее, чем количество. Яйца должны быть частью сбалансированного меню.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: есть жареную яичницу с беконом каждый день.

Последствие: избыток насыщенных жиров и холестерина.

Альтернатива: варёные яйца или омлет на пару с зеленью.

Ошибка: полностью исключить яйца из рациона.

Последствие: дефицит витаминов и антиоксидантов.

Альтернатива: употреблять 1-2 яйца ежедневно, если нет противопоказаний.

Ошибка: считать яйца "волшебным продуктом для здоровья".

Последствие: перекос в питании.

Альтернатива: включать яйца как часть разнообразного рациона.

А что если…

А что если вы привыкли к завтраку из трёх яиц каждый день? Новые исследования подтверждают: если вы здоровы, это не принесёт вреда. Но если в семье были случаи сердечно-сосудистых заболеваний, лучше обсудить индивидуальную норму с врачом. У людей с наследственной гиперхолестеринемией или диабетом 2 типа яйца в больших количествах могут усугубить состояние.

Плюсы и минусы яиц

Плюсы Минусы Ценный источник белка Высокое содержание холестерина Богаты витаминами и минералами Возможная аллергия Поддерживают здоровье глаз (лютеин, зеаксантин) Риски для людей с наследственными нарушениями обмена Доступный и недорогой продукт Польза зависит от способа приготовления

FAQ

Сколько яиц можно есть здоровому человеку

До 2-3 в день без увеличения сердечно-сосудистых рисков.

Можно ли есть яйца при диабете 2 типа

Лучше ограничить количество до 3-4 в неделю и обсудить с врачом.

Что полезнее — белок или желток

Белок — источник чистого протеина, желток — кладезь витаминов и антиоксидантов. Убирать желток нет смысла.

Мифы и правда

Миф: яйца резко повышают уровень холестерина.

Правда: влияние пищевого холестерина минимально.

Миф: безопасная норма — не больше одного яйца в день.

Правда: современные исследования позволяют до трёх.

Миф: лучше есть только белки.

Правда: именно в желтке содержатся витамины и полезные жиры.

Интересные факты

В яйцах содержится почти полный набор аминокислот, необходимых человеку.

Лютеин из желтков усваивается лучше, чем из овощей.

Исторический контекст

В 1960-70-х годах врачи впервые начали предупреждать о вреде яиц из-за холестерина.

В 1990-х появились первые сомнения в этой теории, но рекомендации оставались строгими.

К 2020-м годам крупные исследования доказали безопасность умеренного потребления яиц.

Яйца могут быть частью здорового рациона, если употреблять их с умом, выбирая правильный способ приготовления и сохраняя баланс в питании.