Яйца против инфаркта: кардиологи показали, что главный миф о питании трещит по швам

5:58
Здоровье

Дискуссии о том, сколько яиц можно есть в день без вреда для здоровья, не утихают десятилетиями. Одни уверяют, что яйца — это "бомба с холестерином", другие называют их суперфудом. Новые крупные исследования в кардиологии меняют устоявшиеся представления: продукт, который многие считали сомнительным, на самом деле оказался менее опасным, чем думали раньше.

Яйца на столе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Яйца на столе

Почему яйца всегда были под подозрением

Яйцо — это концентрат питательных веществ: белок, витамины A, D, E, группа B, а также ценные антиоксиданты — лютеин и зеаксантин. Однако именно высокое содержание холестерина долгое время делало этот продукт объектом нападок. Старые рекомендации ограничивали количество яиц до 2-3 в неделю, особенно для людей с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Сегодня учёные указывают: холестерин из яиц влияет на уровень липопротеидов крови куда слабее, чем считалось. Гораздо большее значение имеют насыщенные жиры и трансжиры, которые человек получает из переработанных продуктов, маргарина, фастфуда или жирного мяса.

Новые данные от кардиологов

Мета-анализы последних лет и исследование 2023 года, включившее более 500 тысяч участников, не выявили связи между умеренным потреблением яиц и ростом сердечно-сосудистых рисков.

У здоровых людей до 2-3 яиц в день не повышают вероятность атеросклероза или инфарктов. Главное — учитывать общую картину питания и образа жизни: наличие физических нагрузок, уровень сахара в крови, количество переработанных жиров.

"Умеренное потребление яиц не связано с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний", — заявили авторы исследования.

Сравнение: старые и новые подходы

Подход Старая рекомендация Современная позиция
Количество яиц 2-3 яйца в неделю До 2-3 яиц в день
Холестерин Главный враг сердца Влияние минимальное
Риски Рост инфаркта и инсульта Не доказано при умеренном потреблении
Взгляд на продукт Опасный Ценный источник нутриентов

Советы шаг за шагом

  • Если у вас нет проблем с сердцем и диабета, спокойно включайте яйца в рацион ежедневно.
  • Выбирайте способы приготовления: варёные и пашот полезнее жареных.
  • Сочетайте яйца с овощами, чтобы усилить пользу и снизить калорийность блюда.
  • Избегайте сочетаний с беконом и жирными соусами — они нивелируют все плюсы.
  • Помните: разнообразие важнее, чем количество. Яйца должны быть частью сбалансированного меню.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: есть жареную яичницу с беконом каждый день.
    Последствие: избыток насыщенных жиров и холестерина.
    Альтернатива: варёные яйца или омлет на пару с зеленью.

  • Ошибка: полностью исключить яйца из рациона.
    Последствие: дефицит витаминов и антиоксидантов.
    Альтернатива: употреблять 1-2 яйца ежедневно, если нет противопоказаний.

  • Ошибка: считать яйца "волшебным продуктом для здоровья".
    Последствие: перекос в питании.
    Альтернатива: включать яйца как часть разнообразного рациона.

А что если…

А что если вы привыкли к завтраку из трёх яиц каждый день? Новые исследования подтверждают: если вы здоровы, это не принесёт вреда. Но если в семье были случаи сердечно-сосудистых заболеваний, лучше обсудить индивидуальную норму с врачом. У людей с наследственной гиперхолестеринемией или диабетом 2 типа яйца в больших количествах могут усугубить состояние.

Плюсы и минусы яиц

Плюсы Минусы
Ценный источник белка Высокое содержание холестерина
Богаты витаминами и минералами Возможная аллергия
Поддерживают здоровье глаз (лютеин, зеаксантин) Риски для людей с наследственными нарушениями обмена
Доступный и недорогой продукт Польза зависит от способа приготовления

FAQ

Сколько яиц можно есть здоровому человеку

До 2-3 в день без увеличения сердечно-сосудистых рисков.

Можно ли есть яйца при диабете 2 типа

Лучше ограничить количество до 3-4 в неделю и обсудить с врачом.

Что полезнее — белок или желток

Белок — источник чистого протеина, желток — кладезь витаминов и антиоксидантов. Убирать желток нет смысла.

Мифы и правда

  • Миф: яйца резко повышают уровень холестерина.
    Правда: влияние пищевого холестерина минимально.

  • Миф: безопасная норма — не больше одного яйца в день.
    Правда: современные исследования позволяют до трёх.

  • Миф: лучше есть только белки.
    Правда: именно в желтке содержатся витамины и полезные жиры.

Интересные факты

  • В яйцах содержится почти полный набор аминокислот, необходимых человеку.
  • Лютеин из желтков усваивается лучше, чем из овощей.

Исторический контекст

  • В 1960-70-х годах врачи впервые начали предупреждать о вреде яиц из-за холестерина.
  • В 1990-х появились первые сомнения в этой теории, но рекомендации оставались строгими.
  • К 2020-м годам крупные исследования доказали безопасность умеренного потребления яиц.

Яйца могут быть частью здорового рациона, если употреблять их с умом, выбирая правильный способ приготовления и сохраняя баланс в питании.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
