Битва экстрасенсов вместо психотерапии: как псевдопсихологи крадут ваше здоровье и деньги

Эзотерика давно стала частью массовой культуры: гороскопы, гадания, расклады на картах таро кажутся безобидным развлечением. Но проблема начинается там, где гадалки и тарологи начинают подменять собой психологов и терапевтов. Сегодня псевдоспециалисты научились выглядеть профессионально: у них дипломы, ассоциации и даже "научные" публикации. Однако доверять им психическое здоровье — опасно.
Психология — это наука с чёткой методологией, доказательной базой и этическими стандартами. Психолог не раздаёт советы направо и налево. Его задача — помочь клиенту разобраться в своих проблемах, используя психотерапевтические методы: когнитивно-поведенческую терапию, гештальт-терапию, психоанализ и другие.
"Психолог не даёт рекомендаций, он помогает клиенту решить проблемы с помощью психотерапевтических методов", — сказала психолог Елена Шварц.
Эти методы признаны крупными ассоциациями психотерапевтов: Всемирной или Европейской. Но на фоне официальных школ появляются параллельные организации, например Национальная ассоциация специалистов метафизических практик. Они создают иллюзию науки, но по сути продвигают эзотерические подходы.
Суть эзотерической психологии в том, что клиенту не нужно брать на себя ответственность. Его проблемы "объясняются" звёздами, кармой или родовыми программами. И там же — готовое решение: кристаллы, карты, числа.
Астропсихологи составляют натальные карты и находят ответы в планетах. Цифровые психологи читают "код души". Родологи ищут причину проблем в поступках предков. Квантовые психологи обещают менять реальность силой мысли.
На настоящей консультации клиент говорит сам и учится понимать себя. У эзотерика всё наоборот: он выдаёт готовые формулы и объяснения, которые звучат убедительно, но не имеют научного подтверждения.
|Подход
|Настоящая психология
|Эзотерическая психология
|Основа
|Доказательная база, исследования
|Личные интерпретации, вера
|Методы
|КПТ, психоанализ, гештальт
|Гороскопы, карты, родовые программы
|Результат
|Работа с мыслями, поведением, эмоциями
|Объяснения внешними силами
|Ответственность клиента
|Высокая — изменения зависят от него
|Минимальная — "решают звёзды"
Ошибка: довериться "астропсихологу".
Последствие: потеря времени и денег, риск усугубить проблемы.
Альтернатива: обратиться к сертифицированному психотерапевту.
Ошибка: лечить депрессию "силой мысли".
Последствие: ухудшение состояния и игнорирование медицинской помощи.
Альтернатива: доказательная терапия и, при необходимости, медикаменты.
Ошибка: верить в "родовые программы".
Последствие: чувство вины и беспомощности.
Альтернатива: работа над личными установками с психологом.
А если эзотерика всё-таки помогает? Парадокс в том, что некоторым людям становится легче. Но это связано не с магией, а с эффектом плацебо: вера в помощь действительно может дать временное облегчение. Проблема в том, что корень трудностей остаётся нетронутым.
|Плюсы
|Минусы
|Может создать иллюзию поддержки
|Нет доказанной эффективности
|Дешевле некоторых психотерапий
|Риск усугубления психических проблем
|Быстрый "ответ" на вопросы
|Подмена реальной терапии
|Эмоциональная разрядка
|Потеря времени и средств
Не рекомендуется: эзотерика мешает фокусироваться на реальной работе над собой.
Они отвлекают от доказательной терапии, могут усугубить психические расстройства.
Ищите его в реестре профессиональных ассоциаций и проверяйте образование.
Миф: эзотерическая психология основана на древних знаниях.
Правда: большинство направлений придумано в XX веке.
Миф: квантовая психология — это наука.
Правда: она использует термины из физики без научного смысла.
Миф: родология помогает понять себя.
Правда: нет исследований, подтверждающих её эффективность.
Поэтому, выбирая помощь для души и разума, стоит полагаться на доказательную психологию, а не на обещания эзотериков, чтобы сохранить здоровье и не потерять время.
