Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сутулость исчезает, как будто её и не было: простое упражнение, которое спасает спину
Интеллект без позвоночника: животное, которое переиграло человека в камуфляже и логике
Кроссовер с русским характером: Москвич 8 сочетает современные опции и выгодную цену
Больше никаких дверей: эта душевая зона перевернула представление о комфорте в ванной
Не упустите шанс: города, где отдых после 60 превращается в настоящее волшебство
Клад, который не должен был существовать: археологи обнаружили тайник кельтов
Мифы о луке и чесноке, в которые верят даже опытные дачники — и теряют половину урожая
Нефтяная лихорадка: что скрывается за ростом буровых установок по всему миру
Мышечная боль после занятий: сигнал здоровья или тихий разрушитель тела, который нельзя игнорировать

Битва экстрасенсов вместо психотерапии: как псевдопсихологи крадут ваше здоровье и деньги

0:11
Здоровье

Эзотерика давно стала частью массовой культуры: гороскопы, гадания, расклады на картах таро кажутся безобидным развлечением. Но проблема начинается там, где гадалки и тарологи начинают подменять собой психологов и терапевтов. Сегодня псевдоспециалисты научились выглядеть профессионально: у них дипломы, ассоциации и даже "научные" публикации. Однако доверять им психическое здоровье — опасно.

Девушка на приеме у лжепсихолога
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка на приеме у лжепсихолога

Настоящая психология и её отличие от псевдопрактик

Психология — это наука с чёткой методологией, доказательной базой и этическими стандартами. Психолог не раздаёт советы направо и налево. Его задача — помочь клиенту разобраться в своих проблемах, используя психотерапевтические методы: когнитивно-поведенческую терапию, гештальт-терапию, психоанализ и другие.

"Психолог не даёт рекомендаций, он помогает клиенту решить проблемы с помощью психотерапевтических методов", — сказала психолог Елена Шварц.

Эти методы признаны крупными ассоциациями психотерапевтов: Всемирной или Европейской. Но на фоне официальных школ появляются параллельные организации, например Национальная ассоциация специалистов метафизических практик. Они создают иллюзию науки, но по сути продвигают эзотерические подходы.

Кто такие психологи-эзотерики

Суть эзотерической психологии в том, что клиенту не нужно брать на себя ответственность. Его проблемы "объясняются" звёздами, кармой или родовыми программами. И там же — готовое решение: кристаллы, карты, числа.

Астропсихологи составляют натальные карты и находят ответы в планетах. Цифровые психологи читают "код души". Родологи ищут причину проблем в поступках предков. Квантовые психологи обещают менять реальность силой мысли.

На настоящей консультации клиент говорит сам и учится понимать себя. У эзотерика всё наоборот: он выдаёт готовые формулы и объяснения, которые звучат убедительно, но не имеют научного подтверждения.

Сравнение: наука и эзотерика

Подход Настоящая психология Эзотерическая психология
Основа Доказательная база, исследования Личные интерпретации, вера
Методы КПТ, психоанализ, гештальт Гороскопы, карты, родовые программы
Результат Работа с мыслями, поведением, эмоциями Объяснения внешними силами
Ответственность клиента Высокая — изменения зависят от него Минимальная — "решают звёзды"

Советы шаг за шагом

  • Перед записью проверьте образование специалиста. Диплом должен быть из аккредитованного вуза, а не частного "института метафизики".
  • Уточните, в каких методах работает психолог. Он обязан назвать признанные школы психотерапии.
  • Насторожитесь, если вам обещают быстрый результат "по уникальной методике".
  • Ищите информацию о специалисте в профессиональных ассоциациях.
  • Если вам говорят о карме, чакрах или звёздах, лучше прервать контакт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: довериться "астропсихологу".
    Последствие: потеря времени и денег, риск усугубить проблемы.
    Альтернатива: обратиться к сертифицированному психотерапевту.

  • Ошибка: лечить депрессию "силой мысли".
    Последствие: ухудшение состояния и игнорирование медицинской помощи.
    Альтернатива: доказательная терапия и, при необходимости, медикаменты.

  • Ошибка: верить в "родовые программы".
    Последствие: чувство вины и беспомощности.
    Альтернатива: работа над личными установками с психологом.

А что если…

А если эзотерика всё-таки помогает? Парадокс в том, что некоторым людям становится легче. Но это связано не с магией, а с эффектом плацебо: вера в помощь действительно может дать временное облегчение. Проблема в том, что корень трудностей остаётся нетронутым.

Плюсы и минусы обращения к эзотерикам

Плюсы Минусы
Может создать иллюзию поддержки Нет доказанной эффективности
Дешевле некоторых психотерапий Риск усугубления психических проблем
Быстрый "ответ" на вопросы Подмена реальной терапии
Эмоциональная разрядка Потеря времени и средств

FAQ

Можно ли совмещать психотерапию и эзотерические практики

Не рекомендуется: эзотерика мешает фокусироваться на реальной работе над собой.

Чем опасны такие практики

Они отвлекают от доказательной терапии, могут усугубить психические расстройства.

Как проверить психолога

Ищите его в реестре профессиональных ассоциаций и проверяйте образование.

Мифы и правда

  • Миф: эзотерическая психология основана на древних знаниях.
    Правда: большинство направлений придумано в XX веке.

  • Миф: квантовая психология — это наука.
    Правда: она использует термины из физики без научного смысла.

  • Миф: родология помогает понять себя.
    Правда: нет исследований, подтверждающих её эффективность.

3 интересных факта

  • Термин "астропсихология" появился в 1936 году, но научного признания так и не получил.
  • Родология была придумана в Екатеринбурге в 1990-х и активно продвигается как "новая наука".
  • Теория квантового сознания Пенроуза и Хамероффа была быстро раскритикована учёными.

Исторический контекст

  • В 1930-е годы эзотерические идеи стали активно проникать в психологию, в том числе через астропсихологию.
  • В России 1990-е стали "золотым временем" для эзотерики: Чумак, Кашпировский и Глоба собирали огромные аудитории.
  • Популярность квантовой психологии связана с неверной интерпретацией квантовой физики.

Поэтому, выбирая помощь для души и разума, стоит полагаться на доказательную психологию, а не на обещания эзотериков, чтобы сохранить здоровье и не потерять время.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Удар был точным, но последствия пугают: астероид меняет траекторию без видимой причины
Наука и техника
Удар был точным, но последствия пугают: астероид меняет траекторию без видимой причины
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Домашние животные
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Крылья в три метра, зубы длиной с палец и челюсти на две тонны: монстры, живущие рядом с нами
Домашние животные
Крылья в три метра, зубы длиной с палец и челюсти на две тонны: монстры, живущие рядом с нами
Популярное
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя

Плащеносная акула — живое ископаемое с многовековой историей. Узнайте, как этот загадочный хищник пережил миллионы лет и сохранил свои секреты.

Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Потенциальный НЛО приближается к Земле: его поведение не укладывается в законы физики
Живой кошмар рядом: 9 реальных животных, чьи зубы, когти и привычки пугают сильнее фильмов ужасов
Живой кошмар рядом: 9 реальных животных, чьи зубы, когти и привычки пугают сильнее фильмов ужасов
Последние материалы
Интеллект без позвоночника: животное, которое переиграло человека в камуфляже и логике
Кроссовер с русским характером: Москвич 8 сочетает современные опции и выгодную цену
Больше никаких дверей: эта душевая зона перевернула представление о комфорте в ванной
Не упустите шанс: города, где отдых после 60 превращается в настоящее волшебство
Клад, который не должен был существовать: археологи обнаружили тайник кельтов
Мифы о луке и чесноке, в которые верят даже опытные дачники — и теряют половину урожая
Нефтяная лихорадка: что скрывается за ростом буровых установок по всему миру
Мышечная боль после занятий: сигнал здоровья или тихий разрушитель тела, который нельзя игнорировать
Брокколи: перестаньте выбрасывать стебли — раскрываем кулинарный секрет
Энергия поколений: Александр Буйнов раскрыл тайну своей фамилии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.