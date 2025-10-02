Усталость, которая превращается в болезнь: скрытая цена недосыпа — деменция ближе, чем кажется

Недостаток сна давно считается фактором риска для здоровья, но новые исследования добавляют тревожные детали. Учёные из Каролинского института (Швеция) выяснили, что плохой сон напрямую связан с ускорением старения мозга. По данным масштабного анализа, мозг людей, которые регулярно не высыпаются, выглядит старше их реального возраста.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Недосып и старение мозга

Как сон влияет на мозг

Сон — это не просто отдых. Во время ночного сна активируются системы, которые очищают мозг от токсинов, восстанавливают нейронные связи и поддерживают работу памяти. Если человек систематически не доспит, то в его организме повышается уровень воспалительных процессов. Они же становятся причиной ускоренного износа клеток мозга.

Кроме того, исследования показывают, что хронический недосып может негативно отражаться на сердечно-сосудистой системе, а это косвенно ухудшает питание мозга и увеличивает риск нейродегенеративных заболеваний.

"Плохой сон давно ассоциируется с риском развития деменции", — сообщили авторы исследования.

Что показало исследование

В проекте приняли участие более 27 тысяч человек среднего и пожилого возраста из Британского биобанка. Участникам проводили МРТ-сканирование и оценивали качество сна. Результаты оказались весьма показательными: снижение оценки качества сна всего на один балл соответствовало увеличению "возраста мозга" на шесть месяцев.

То есть человек мог быть, например, 60-летним по паспорту, но его мозг выглядел на 61 год.

Учёные также проверили уровень скрытого воспаления. Оказалось, что оно объясняет около 10% влияния недосыпа на ускоренное старение мозга. Остальная часть, по мнению специалистов, может быть связана с нарушением работы системы выведения продуктов обмена во сне.

Сон и состояние мозга

Качество сна "Возраст" мозга Основные риски Хороший (7-8 часов, без пробуждений) Соответствует хронологическому возрасту Норма, низкий риск когнитивных нарушений Умеренный (частые пробуждения, 5-6 часов) +0,5-1 год к реальному возрасту Утомляемость, снижение концентрации Плохой (менее 5 часов) +1-2 года Ускоренное старение мозга, риск деменции, сердечно-сосудистые осложнения Советы как улучшить сон Создайте режим. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные. Откажитесь от кофеина и алкоголя вечером. Эти стимуляторы сбивают биоритмы. Используйте гаджеты минимум за час до сна: смартфоны и телевизор подавляют выработку мелатонина. Поддерживайте прохладный и тёмный климат в спальне. Оптимальная температура — около 18-20 °C. Займитесь релаксацией — дыхательные практики, тёплый душ или чашка травяного чая помогут подготовить организм ко сну. Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка: работа допоздна за компьютером.

→ Альтернатива: мягкие средства — мелатонин, успокаивающие травяные чаи, СПА-процедуры. Работа не отпускает А что если человек вынужден спать мало из-за работы? В этом случае важно использовать короткие дневные сессии отдыха (power nap на 20 минут), чтобы снизить уровень усталости. Но заменой полноценного сна это не станет. FAQ Как выбрать оптимальную продолжительность сна?

Большинству взрослых необходимо 7-9 часов сна. Всё, что меньше 6 часов, считается небезопасным для здоровья мозга. Сколько стоит улучшить сон?

Это почти бесплатно: помогает соблюдение режима, отказ от гаджетов перед сном, использование удобного матраса и подушки. Что лучше для сна: таблетки или натуральные средства?

Врачи советуют начинать с безопасных методов — травяные настои, дыхательные практики, витамины группы B. Таблетки используют только под контролем врача. Мифы и правда Миф: "Можно привыкнуть спать по 4 часа, и организму этого хватит".

Правда: алкоголь ухудшает качество сна и усиливает воспаление в организме. Сон и психология Недосып напрямую влияет на психическое состояние. Люди, которые регулярно спят меньше нормы, чаще сталкиваются с тревожностью, раздражительностью и депрессией. Это замыкает круг: стресс ухудшает сон, а плохой сон усиливает стресс. Три интересных факта Во сне мозг "сортирует" воспоминания и переводит их из кратковременной памяти в долговременную. Лишение сна на 24 часа снижает концентрацию внимания сильнее, чем 0,8 промилле алкоголя в крови. Люди, которые недосыпают, быстрее набирают вес, так как меняется баланс гормонов аппетита. Недостаток сна — это не просто усталость и раздражительность, а серьёзный фактор риска для здоровья мозга. Исследования показывают, что регулярный недосып ускоряет его старение, повышает вероятность деменции и нарушений памяти. Чтобы сохранить ясность ума и снизить риски, важно соблюдать режим сна, создавать комфортные условия для отдыха и вовремя корректировать привычки, мешающие нормальному восстановлению организма.