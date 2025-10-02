Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рапопорт раскрыл правду о Глушенкове: сможет ли звезда Зенита заблистать в Европе
Каркас, мешковина или ничего: простой тест, нужен ли вашей туе зимний плащ
Пасмурный плен: Москва готовится к затяжным дождям
Боль в коленях и пальцах: настоящая причина скрыта на кухне — тихий враг здоровья из холодильника
Культ немецкого автогиганта под угрозой: Kia K4 уже называют «корейским убийцей легенд»
Когда любовь убивает: почему самая полезная для нас еда становится отравой для кошек и собак
Стирка превратилась в испытание? Вот как 2 копеечных средства, которые есть у всех на кухне, вернут свежесть
Почему сахар в России скоро станет роскошью: главные факторы роста цен
80-летняя туристка провела 5 дней в лесу в Германии: история удивительного выживания

Простая замена в рационе и организм начнёт молодеть: еда, которая работает лучше кремов и таблеток

4:07
Здоровье

Сохранить молодость и энергию возможно не только с помощью спорта и ухода за собой. Рацион играет ключевую роль: некоторые привычные продукты незаметно запускают процессы, ведущие к преждевременному старению. Эксперты в области питания предупреждают: то, что мы кладём на тарелку, напрямую отражается на состоянии кожи, сосудов и общем долголетии.

Вредные и полезные продукты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вредные и полезные продукты

Продукты несут скрытую угрозу

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова подчеркнула, что причиной раннего старения становятся сахар, соль, алкоголь и продукты с насыщенными жирами. Опасность кроется и в колбасных изделиях, сливочном масле, фастфуде, жирном красном мясе и молочной продукции.

"Есть компоненты, которые массово приводят к большому числу заболеваний и в совокупности сокращают жизнь", — сказала диетолог Нурия Дианова.

Особенно негативно влияет сочетание колбасных изделий с жареной пищей. Классический завтрак из сосисок с яичницей, по словам специалиста, — один из самых вредных вариантов, сообщает издание "Абзац".

Советы шаг за шагом: как перестроить питание

  1. Заменяйте колбасу и сосиски на запечённую курицу или индейку.
  2. Вместо сливочного масла используйте оливковое.
  3. Снизьте количество соли: замените её пряностями, лимонным соком, сушёным чесноком.
  4. Ограничьте сладости: включите в рацион фрукты и сухофрукты.
  5. Сделайте ставку на "гарвардскую тарелку": половина тарелки — овощи и фрукты, четверть — сложные углеводы, четверть — белки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: завтрак из сосисок и яичницы.
    Последствие: избыточные жиры и соль ускоряют старение сосудов.
    Альтернатива: омлет с овощами и кусочек цельнозернового хлеба.
  • Ошибка: перекусы сладостями и выпечкой.
    Последствие: скачки сахара, риск диабета и ожирения.
    Альтернатива: яблоко, горсть орехов или йогурт без сахара.
  • Ошибка: частые фастфуд-ужины.
    Последствие: хроническое воспаление в организме.
    Альтернатива: домашний салат с курицей или рыбой.

Полный отказ

Полный отказ от продуктов с высокой степенью переработки может улучшить состояние кожи, снизить давление и нагрузку на сердце. Многие отмечают прибавку энергии и снижение массы тела без строгих диет.

FAQ

Как выбрать безопасные колбасные изделия?
Лучше вовсе исключить их. Если без них не обойтись, выбирайте продукт с минимальным составом, без фосфатов и сои.

Сколько стоит перейти на "гарвардскую тарелку"?
Рацион может быть бюджетным: крупы, сезонные овощи, рыба и курица доступны по цене.

Что лучше: молочные продукты или растительные аналоги?
Растительное молоко легче усваивается и подходит при непереносимости лактозы. Однако йогурт и кефир без сахара полезны для микрофлоры кишечника.

Мифы и правда

  • Миф: "Сливочное масло полезнее растительных масел".
    Правда: оливковое и льняное масла богаты полезными омега-3 и омега-6.
  • Миф: "Соль нужна организму, значит, её можно есть без ограничений".
    Правда: суточная норма — не более 5 г. Избыток ведёт к гипертонии.
  • Миф: "Фастфуд безопасен, если не злоупотреблять".
    Правда: даже редкие приёмы могут негативно влиять на сосуды.

Сохранение молодости и предупреждение преждевременного старения во многом зависят от ежедневного рациона. Отказ от сахара, избытка соли, алкоголя, колбасных изделий и фастфуда в пользу овощей, цельных круп, рыбы и нежирного мяса помогает укрепить здоровье, продлить активность и улучшить качество жизни.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Домашние животные
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Домашние животные
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Запах исчезает за 3 дня: средство за копейки спасает выгребную яму и работает до самой весны
Садоводство, цветоводство
Запах исчезает за 3 дня: средство за копейки спасает выгребную яму и работает до самой весны
Популярное
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути

Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.

MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Война на морских просторах: сколько танкеров окажется в ловушке Макрона в ближайшие дни? Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Последние материалы
ВС РФ получила машины апокалипсиса: в США восхитились мощью новой версии БМПТ
Рапопорт раскрыл правду о Глушенкове: сможет ли звезда Зенита заблистать в Европе
Каркас, мешковина или ничего: простой тест, нужен ли вашей туе зимний плащ
Пасмурный плен: Москва готовится к затяжным дождям
Боль в коленях и пальцах: настоящая причина скрыта на кухне — тихий враг здоровья из холодильника
Простая замена в рационе и организм начнёт молодеть: еда, которая работает лучше кремов и таблеток
Культ немецкого автогиганта под угрозой: Kia K4 уже называют «корейским убийцей легенд»
Когда любовь убивает: почему самая полезная для нас еда становится отравой для кошек и собак
Стирка превратилась в испытание? Вот как 2 копеечных средства, которые есть у всех на кухне, вернут свежесть
Почему сахар в России скоро станет роскошью: главные факторы роста цен
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.