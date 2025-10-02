Простая замена в рационе и организм начнёт молодеть: еда, которая работает лучше кремов и таблеток

Сохранить молодость и энергию возможно не только с помощью спорта и ухода за собой. Рацион играет ключевую роль: некоторые привычные продукты незаметно запускают процессы, ведущие к преждевременному старению. Эксперты в области питания предупреждают: то, что мы кладём на тарелку, напрямую отражается на состоянии кожи, сосудов и общем долголетии.
Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова подчеркнула, что причиной раннего старения становятся сахар, соль, алкоголь и продукты с насыщенными жирами. Опасность кроется и в колбасных изделиях, сливочном масле, фастфуде, жирном красном мясе и молочной продукции.
"Есть компоненты, которые массово приводят к большому числу заболеваний и в совокупности сокращают жизнь", — сказала диетолог Нурия Дианова.
Особенно негативно влияет сочетание колбасных изделий с жареной пищей. Классический завтрак из сосисок с яичницей, по словам специалиста, — один из самых вредных вариантов, сообщает издание "Абзац".
Полный отказ от продуктов с высокой степенью переработки может улучшить состояние кожи, снизить давление и нагрузку на сердце. Многие отмечают прибавку энергии и снижение массы тела без строгих диет.
Как выбрать безопасные колбасные изделия?
Лучше вовсе исключить их. Если без них не обойтись, выбирайте продукт с минимальным составом, без фосфатов и сои.
Сколько стоит перейти на "гарвардскую тарелку"?
Рацион может быть бюджетным: крупы, сезонные овощи, рыба и курица доступны по цене.
Что лучше: молочные продукты или растительные аналоги?
Растительное молоко легче усваивается и подходит при непереносимости лактозы. Однако йогурт и кефир без сахара полезны для микрофлоры кишечника.
Сохранение молодости и предупреждение преждевременного старения во многом зависят от ежедневного рациона. Отказ от сахара, избытка соли, алкоголя, колбасных изделий и фастфуда в пользу овощей, цельных круп, рыбы и нежирного мяса помогает укрепить здоровье, продлить активность и улучшить качество жизни.
