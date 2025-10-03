Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Небывалый интерес: что заставляет фермеров Краснодарского края переходить на озимый горох
Лондон — за, Нью-Йорк — против: как Нетребко обнажила раскол в западной культуре
Итальянцы бросили вызов немцам: стиль и цена против репутации
Хотите сгибаться как йог? Несколько минут растяжки в день — и мышцы перестанут ворчать
Рэпер Пи Диди и его тёмное прошлое: за какие деяния музыкант принёс публичное покаяние
Красный устарел, чёрный надоел: вот чем оттенок вишнёвая кола неожиданно покорил салоны и соцсети
В России предложили повысить пенсии до 35 тысяч: новая цифра для миллионов
Этот десерт пахнет детством: манные биточки снова покоряют кухни
Любопытная история происхождения: в честь какого киногероя на самом деле назвали Квентина Тарантино

Город атакует дыхание: какие продукты снижают воспаление и защищают лёгкие

Здоровье

Здоровое питание давно связывают с профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и нормализацией обмена веществ. Однако новое исследование показало: правильный рацион способен влиять и на дыхательную систему. Употребление фруктов помогает защитить лёгкие от вредного воздействия загрязнённого воздуха.

Ассортимент свежих фруктов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ассортимент свежих фруктов

Результаты анализа данных более чем 200 000 участников британской биобазы здоровья (UK Biobank) показали: женщины, которые ели мало фруктов, сильнее страдали от последствий загрязнения воздуха. Те же, кто регулярно включал фрукты в рацион, имели более сохранённую функцию лёгких.

"Антиоксиданты и витамины во фруктах помогают бороться с воспалениями, вызванными загрязнением воздуха", — отметили авторы исследования, слова которых приводит origo.hu.

Как фрукты защищают дыхательную систему

В воздухе крупных городов содержатся частицы PM2.5 — микроскопические загрязнители размером менее 2,5 микрометров. Они легко проникают в дыхательные пути и вызывают воспаление, повреждают ткани лёгких, ускоряют старение и повышают риск хронических заболеваний.

Фрукты богаты витамином С, каротиноидами, полифенолами и другими антиоксидантами. Эти вещества снижают уровень воспаления, нейтрализуют свободные радикалы и помогают лёгким противостоять внешним вредным факторам.

Сравнение: низкое и высокое потребление фруктов

Уровень потребления фруктов Снижение объёма лёгких при высоком загрязнении Риски
Низкий (редкое употребление) Минус 78 мл жизненной ёмкости лёгких Выраженная одышка, риск ХОБЛ
Высокий (регулярное употребление) Минус 57 мл Более мягкое снижение функций, лучшая переносимость нагрузок

Советы шаг за шагом: как включить фрукты в рацион для здоровья лёгких

  1. Начинайте день с фруктов. Яблоко, груша или цитрусовые в качестве завтрака насыщают антиоксидантами.

  2. Добавляйте в перекусы. Горсть ягод или банан заменят сладости и поддержат уровень энергии.

  3. Комбинируйте с овощами. Салаты из моркови и яблок, шпината и апельсина работают вдвойне эффективно.

  4. Выбирайте сезонные продукты. Они содержат максимум полезных веществ и меньше консервантов.

  5. Старайтесь есть разнообразно. Учёные советуют включать не менее 30 видов фруктов и овощей в неделю.

ТОП-5 фруктов для защиты лёгких

Фрукт Чем полезен для дыхательной системы Дополнительные эффекты
Ягоды (черника, малина, клубника) Высокое содержание полифенолов и антоцианов снижает воспаление и защищает ткани лёгких Улучшают работу сосудов, поддерживают иммунитет
Цитрусовые (апельсины, мандарины, лимоны) Рекордное количество витамина С укрепляет лёгкие и повышает устойчивость к инфекциям Повышают усвоение железа, улучшают состояние кожи
Киви Содержит больше витамина С, чем апельсин, и много калия Поддерживает работу сердца и сосудов, улучшает сон
Виноград (особенно тёмный) Ресвератрол и флавоноиды защищают клетки от окислительного стресса Улучшают микроциркуляцию, полезны для мозга
Яблоки Богаты кверцетином, который укрепляет дыхательные пути и снижает аллергические реакции Регулируют уровень сахара в крови, поддерживают микробиоту

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: есть фрукты только в виде соков.
    Последствие: избыток сахара, минимум клетчатки.
    Альтернатива: свежие фрукты или смузи с мякотью.

  • Ошибка: ограничиваться только яблоками или бананами.
    Последствие: нехватка разнообразных микроэлементов.
    Альтернатива: включать ягоды, цитрусовые, киви, виноград.

  • Ошибка: есть фрукты после плотного ужина.
    Последствие: брожение и дискомфорт.
    Альтернатива: употреблять их за 1-2 часа до основного приёма пищи или в качестве лёгкой закуски.

А что если…

  • Что если заменить часть фруктов сухофруктами? Это хороший вариант зимой, но стоит учитывать повышенную калорийность.

  • Что если нет доступа к свежим фруктам? Подойдут замороженные — они сохраняют витамины.

  • Что если есть аллергия на цитрусовые? Можно выбрать яблоки, груши, виноград или ягоды.

Плюсы и минусы фруктовой защиты

Плюсы Минусы
Улучшение функции лёгких Эффект проявляется не сразу
Снижение воспаления и окислительного стресса Требует регулярного употребления
Поддержка иммунитета Некоторые фрукты дороги вне сезона
Доступность и универсальность Избыток фруктозы может быть вреден при диабете

FAQ

Сколько фруктов нужно есть в день?
В среднем 2-3 порции (около 300-400 г).

Подойдут ли замороженные фрукты?
Да, они почти не теряют витаминов.

Могут ли фрукты полностью защитить от загрязнения воздуха?
Нет, но они снижают последствия для организма.

Какие фрукты самые полезные для лёгких?
Ягоды, цитрусовые, киви, виноград — благодаря высокому содержанию антиоксидантов.

Мифы и правда

  • Миф: витамины в таблетках заменяют фрукты.
    Правда: фрукты содержат комплекс веществ, которые работают лучше вместе.

  • Миф: фрукты вечером вредны.
    Правда: при умеренном количестве их можно есть и вечером, главное — не сразу после плотного ужина.

  • Миф: только женщины нуждаются в фруктах для лёгких.
    Правда: они полезны всем, просто у женщин эффект оказался более выраженным.

Интересные факты

  1. В 100 г киви витамина С больше, чем в апельсине.

  2. Люди, которые едят более 5 порций фруктов в день, реже страдают простудами.

  3. Исследования показывают: фрукты снижают не только воспаление, но и уровень стресса.

Исторический контекст

Традиции употребления фруктов для здоровья лёгких встречались ещё в древних культурах. В Китае рекомендовалось есть груши при кашле, в Индии применяли виноград при одышке, а в Средиземноморье лимоны считались средством для укрепления дыхательной системы. Современные исследования лишь подтверждают опыт предков, показывая, что диета, богатая фруктами, помогает сохранять дыхательные пути здоровыми даже в условиях загрязнённого воздуха.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Еда и рецепты
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Наука и техника
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Россия закроет небо над Ираном и Ираком. Израилю надо задуматься Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Последние материалы
Больше не по карману? На сколько выросли цены на корма для животных в России
Два урожая вместо одного: оригинальный приём поможет превратить огород в золотую жилу
Роскошная жизнь под арестом: суд заморозил активы Аквариума и Азии Транс Трэвэл на 999 млн рублей
Джон Стюарт ворвался в монолог Джимми Киммела: как комики ответили на угрозы Трампа
Космос на скорости гигабита: российские студенты создают модем, который ускорит передачу данных малых спутников
Владельцам собак приготовиться: в Госдуму внесен список из 12 пород, которых могут запретить в квартирах
Как перестать бояться мнения окружающих: путь к уверенности и внутренней опоре
Минус боли и плюс уверенность: пресс и спина становятся сильнее без зала благодаря этой тренировке
Сладость борется с остеопорозом: венгерский пирог, в котором кальция больше, чем в сыре и молоке
Беременная Муцениеце без прикрас: звезда раскрыла свой вес и рассказала о состоянии накануне родов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.