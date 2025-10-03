Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как превратить дичь в королевское блюдо: раскройте вкус с помощью соусов
Гравитационный взрыв года: сверхновая с чёрной дырой изменила статистику космических катастроф
Спортивный туризм взрывает рынок: бронирования растут быстрее рекордов на финише
Небывалый интерес: что заставляет фермеров Краснодарского края переходить на озимый горох
Лондон — за, Нью-Йорк — против: как Нетребко обнажила раскол в западной культуре
Город атакует дыхание: какие продукты снижают воспаление и защищают лёгкие
Итальянцы бросили вызов немцам: стиль и цена против репутации
Хотите сгибаться как йог? Несколько минут растяжки в день — и мышцы перестанут ворчать
Рэпер Пи Диди и его тёмное прошлое: за какие деяния музыкант принёс публичное покаяние

Сладость борется с остеопорозом: венгерский пирог, в котором кальция больше, чем в сыре и молоке

5:35
Здоровье

Венгерская кухня славится своими яркими вкусами и насыщенными десертами. Одним из символов этой традиции является маковый пирог — сладость, которую подают как на праздники, так и в повседневной жизни. Но мало кто знает, что этот десерт не только радует вкусом, но и приносит пользу для здоровья костей.

булочки с маком
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
булочки с маком

Секрет в маковых семенах. Они содержат рекордное количество кальция, фосфора, магния, железа и цинка — минералов, которые укрепляют костную ткань и снижают риск остеопороза. В 100 граммах мака кальция даже больше, чем в молоке! Именно поэтому маковые блюда так ценны для женщин, детей и людей старшего возраста, сообщает 168.hu.

Ингредиенты для классического венгерского макового пирога

  • 250 г муки

  • 150 г сахара (можно заменить тростниковым или кокосовым)

  • 3 яйца

  • 150 г сливочного масла или маргарина

  • 200 г молотого мака

  • 200 мл молока

  • 1 пакетик разрыхлителя (10 г)

  • Щепотка соли

  • 1 ч. л. ванильного сахара

  • Цедра одного лимона (по желанию)

Сравнение: маковый пирог против других десертов

Десерт Особенности вкуса Содержание кальция Влияние на здоровье костей
Маковый пирог Насыщенный, орехово-сладкий Очень высокое Укрепляет кости, снижает риск остеопороза
Чизкейк Кремовый, сладкий Среднее Польза зависит от сыра
Шоколадный торт Богатый вкус, много сахара Низкое Польза минимальная
Ореховый штрудель Хрустящий, калорийный Среднее Содержит магний и фосфор

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте основу. Взбейте яйца с сахаром до пышной массы, затем введите размягчённое масло.

  2. Смешайте сухие ингредиенты. В отдельной миске соедините муку, разрыхлитель, соль и ванильный сахар.

  3. Объедините смеси. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты к яичной массе, чередуя с молоком.

  4. Добавьте мак. Вмешайте молотый мак и, при желании, лимонную цедру.

  5. Выпекание. Перелейте тесто в форму, застеленную бумагой, и выпекайте при 180 °C около 35-40 минут.

  6. Подача. Остудите пирог, украсьте сахарной пудрой или глазурью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать немолотый мак.
    Последствие: жёсткая текстура, вкус менее насыщенный.
    Альтернатива: всегда молоть мак в кофемолке перед выпечкой.

  • Ошибка: пересушить пирог в духовке.
    Последствие: сухой и крошливый десерт.
    Альтернатива: проверять готовность зубочисткой и не передерживать.

  • Ошибка: слишком много сахара.
    Последствие: теряется ореховый вкус мака.
    Альтернатива: часть сахара заменить мёдом или стевией.

А что если…

  • Что если заменить часть муки на миндальную? Пирог получится более ароматным и безглютеновым.

  • Что если добавить орехи? Миндаль или грецкие орехи усилят пользу для костей.

  • Что если убрать масло? Его можно заменить йогуртом или пюре из банана.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Высокое содержание кальция и магния Достаточно калорийный десерт
Традиционный вкус венгерской кухни Содержит сахар и масло
Можно готовить в разных вариациях Мак доступен не во всех странах
Полезен для костей и сердца Нельзя часто есть в больших количествах

FAQ

Правда ли, что мак содержит наркотические вещества?
Семена содержат лишь следы алкалоидов и безопасны в кулинарии.

Можно ли готовить без молока?
Да, замените его на растительное (овсяное или миндальное).

Сколько кальция в маке?
Более 1400 мг на 100 г — в 10 раз больше, чем в молоке.

Можно ли хранить пирог?
Да, до 3 дней в холодильнике, лучше в закрытом контейнере.

Мифы и правда

  • Миф: мак опасен для здоровья.
    Правда: кулинарный мак безопасен, если употреблять его умеренно.

  • Миф: кальций содержится только в молочных продуктах.
    Правда: в маке его гораздо больше, чем в молоке.

  • Миф: мак можно есть без ограничений.
    Правда: из-за калорийности его стоит есть в меру.

Интересные факты

  1. В Венгрии маковый пирог подают на Рождество как символ богатства и здоровья.

  2. В 100 г мака — больше кальция, чем в 100 г сыра.

  3. Мак используют не только в выпечке, но и в пастах, соусах и даже напитках.

Исторический контекст

В Центральной Европе мак использовали ещё в Средние века. В Венгрии и Чехии он стал главным ингредиентом рождественских сладостей, а в Австрии — штруделей. Считалось, что мак приносит удачу и богатство. В то же время в ряде стран выращивание мака строго контролировалось из-за содержания опиоидных алкалоидов. Сегодня маковый пирог остаётся символом венгерской кухни и соединяет в себе гастрономию и здоровье.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Гнездо-музей: стервятники 650 лет оберегали тайну, которая потрясла исследователей
Наука и техника
Гнездо-музей: стервятники 650 лет оберегали тайну, которая потрясла исследователей
Окна скинули одежду: интерьер оживает, когда вместо занавесок выбирают стильные экорешения
Недвижимость
Окна скинули одежду: интерьер оживает, когда вместо занавесок выбирают стильные экорешения
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Россия закроет небо над Ираном и Ираком. Израилю надо задуматься Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Последние материалы
Больше не по карману? На сколько выросли цены на корма для животных в России
Два урожая вместо одного: оригинальный приём поможет превратить огород в золотую жилу
Роскошная жизнь под арестом: суд заморозил активы Аквариума и Азии Транс Трэвэл на 999 млн рублей
Джон Стюарт ворвался в монолог Джимми Киммела: как комики ответили на угрозы Трампа
Космос на скорости гигабита: российские студенты создают модем, который ускорит передачу данных малых спутников
Владельцам собак приготовиться: в Госдуму внесен список из 12 пород, которых могут запретить в квартирах
Как перестать бояться мнения окружающих: путь к уверенности и внутренней опоре
Минус боли и плюс уверенность: пресс и спина становятся сильнее без зала благодаря этой тренировке
Сладость борется с остеопорозом: венгерский пирог, в котором кальция больше, чем в сыре и молоке
Беременная Муцениеце без прикрас: звезда раскрыла свой вес и рассказала о состоянии накануне родов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.