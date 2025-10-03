Правильное дыхание против переедания: избавьтесь от лишних килограммов без усилий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:28
Здоровье

Есть на бегу, за ноутбуком или в состоянии стресса — привычка, знакомая многим. Такой подход мешает нормальному пищеварению: парасимпатическая нервная система, отвечающая за расслабление и переработку пищи, не активируется. В итоге появляются неприятные ощущения: тяжесть, изжога, вздутие живота, ощущение "камня" в желудке.

спортсмен ест
Фото: freepik by Drazen Zigic
спортсмен ест

Медики и диетологи отмечают, что проблема заключается не только в том, что мы едим, но и в том, как именно мы садимся за стол и дышим во время трапезы.

"Одна из проблем заключается в том, что мы не прислушиваемся к сигналам организма о насыщении", — сказала анестезиолог Соль де ла Торре.

Почему дыхание так важно для усвоения пищи

Когда мы едим слишком быстро или в состоянии напряжения, диафрагма напрягается, дыхание становится поверхностным, а это затрудняет работу органов пищеварения. Появляется гипервентиляция, перегружается желудок и кишечник, нарушается процесс усвоения пищи.

Для восстановления равновесия полезно включать осознанное дыхание: это своего рода "кнопка перезагрузки" для нервной системы.

"Кислород участвует в сгорании пищи; правильное дыхание помогает лучше усваивать пищу", — подчеркивает диетолог Фран Сабаль, которого цитирует tn. com.ar.

Сравнение: привычная еда против осознанного потребления пищи

Подход к еде Особенности Результат
Есть быстро и невнимательно Спешка, большие порции, стресс Тяжесть, вздутие, переедание
Есть медленно и с дыханием Осознанность, паузы, небольшие порции Лёгкость, лучшая усвояемость, меньше переедания

Практический план: 4 правила за столом

  1. Перед едой. Сядьте прямо, расслабьте плечи, сделайте три глубоких вдоха. Выпейте стакан воды.

  2. Во время еды. Делайте вдох между укусами, жуйте медленно, не отвлекайтесь на телефон или телевизор.

  3. После еды. Сделайте ещё три глубоких вдоха, чтобы включить парасимпатическую систему.

  4. Дополнительно. Сервируйте пищу небольшими порциями, не ставьте все блюда сразу — так проще избежать переедания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: есть стоя или сгорбившись.
    Последствие: сдавливается диафрагма, затрудняется пищеварение.
    Альтернатива: сидеть прямо, ноги упираются в пол, плечи расслаблены.

  • Ошибка: игнорировать сигналы насыщения.
    Последствие: переедание, тяжесть, изжога.
    Альтернатива: есть медленно, ждать 10-20 минут, пока мозг "поймёт", что вы сыты.

  • Ошибка: есть на фоне тревоги.
    Последствие: стресс мешает усвоению пищи.
    Альтернатива: сделать дыхательные упражнения перед трапезой.

А что если…

  • Что если у вас нет времени на долгий обед? Сделайте хотя бы 2-3 глубоких вдоха перед началом.

  • Что если едите в компании? Попробуйте общий ритуал: перед едой — пауза и глубокий вдох.

  • Что если страдаете от изжоги? Уберите переедание и уделите внимание позе и дыханию.

Плюсы и минусы дыхательных практик

Плюсы Минусы
Улучшают пищеварение Требуют привычки
Снижают тревожность Не всегда удобно в обществе
Помогают есть меньше Эффект накапливается не сразу
Поддерживают микробиоту Нужна дисциплина

FAQ

Какое дыхание лучше использовать?
Диафрагмальное: вдох на 2-3 секунды, выдох в 2 раза дольше.

Можно ли дышать так во время еды?
Да, достаточно делать вдох между укусами.

Сколько раз в день практиковать?
Желательно при каждом приёме пищи, но даже один раз в день улучшит состояние.

Помогает ли дыхание при вздутии?
Да, расслабление диафрагмы снижает спазмы кишечника.

Мифы и правда

  • Миф: важно только то, что мы едим.
    Правда: то, как мы едим, напрямую влияет на усвоение пищи.

  • Миф: дыхание не связано с пищеварением.
    Правда: через нервную систему дыхание регулирует работу ЖКТ.

  • Миф: достаточно просто есть меньше.
    Правда: важно ещё и как именно — медленно, в спокойном состоянии.

Интересные факты

  1. В японской культуре есть правило "хара хачи бу" — вставать из-за стола слегка голодным.

  2. В Италии долгие семейные обеды сопровождаются неторопливым разговором — это тоже снижает риск переедания.

  3. Осознанное дыхание активно используется в диетотерапии при синдроме раздражённого кишечника.

Исторический контекст

Осознанное дыхание во время еды — практика, которой следовали ещё в древних культурах. В индийской аюрведе рекомендовалось начинать трапезу с дыхательных упражнений. В дзен-буддизме обеды сопровождались медитацией и размеренным дыханием. В Европе же традиция долгих застолий изначально имела не только социальный, но и физиологический смысл: еда усваивалась лучше, когда её принимали медленно.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
