Пельмени оживляют рацион: чем их дополнить и не навредить

Многие люди уверены, что пельмени — это "тяжёлая" еда, которая не приносит пользы. Однако нутрициологи всё чаще отмечают: при грамотном подходе даже такое традиционное блюдо можно сделать частью здорового рациона. Всё зависит от ингредиентов, способа приготовления и того, с чем вы их подаёте.
Классические мясные пельмени содержат:
полноценный белок, необходимый для мышц,
витамины группы B, поддерживающие нервную систему,
микроэлементы (железо, цинк, селен), важные для обмена веществ.
Белок в мясе легко усваивается, а вместе с зеленью и овощами пельмени становятся не только сытными, но и питательными.
Главные проблемы — это промышленное производство. Недорогие варианты часто включают:
избыток соли (повышает давление),
трансжиры (нагрузка на сердце),
тесто из муки высшего сорта (высокий гликемический индекс).
Такие пельмени могут вызывать резкие скачки сахара и провоцировать набор веса.
|Вариант
|Состав
|Влияние на здоровье
|Домашние, цельнозерновые
|Мясо, цельнозерновая мука, минимум соли
|Полезнее, дольше насыщают
|Промышленные дешёвые
|Соль, трансжиры, мука высшего сорта
|Повышение давления, риск ожирения
|Пельмени с овощами или рыбой
|Лёгкий белок, клетчатка
|Хорошо усваиваются, меньше калорий
Выбирайте фарш сами — курица, индейка, рыба или постная говядина.
Используйте цельнозерновую или гречневую муку.
Добавляйте в фарш зелень и овощи (лук, шпинат, морковь).
Варите или готовьте на пару, а не жарьте.
Контролируйте порции: 150-200 г достаточно для взрослого.
Подавайте с салатом или овощами, а не с майонезом.
Ешьте пельмени днём, когда пищеварение наиболее активно.
Ошибка: жарить пельмени на масле.
Последствие: лишние калории, нагрузка на печень.
Альтернатива: варка или приготовление на пару.
Ошибка: есть пельмени на ужин.
Последствие: тяжесть и плохой сон.
Альтернатива: обеденное время.
Ошибка: покупать самые дешёвые замороженные.
Последствие: трансжиры и соль.
Альтернатива: домашние или фермерские полуфабрикаты.
Можно использовать постное мясо или рыбу, часть теста заменить листами овощей (например, кабачком или баклажаном), а порции уменьшить. Отлично подходят пельмени на пару с салатом.
|Плюсы
|Минусы
|Источник белка и минералов
|Риск переедания
|Сытное блюдо, легко готовить
|Высокий калораж при жарке
|Можно сделать полезными дома
|Промышленные часто вредны
Можно ли есть пельмени на диете?
Да, если они приготовлены из цельнозерновой муки и постного мяса, в разумной порции.
Сколько калорий в порции?
В среднем 150-200 г пельменей содержат 250-350 ккал, всё зависит от состава.
Чем заменить майонез?
Соусом на основе йогурта, сметаны с зеленью или соевым соусом.
Миф: пельмени — всегда вредно.
Правда: домашние варианты с правильным составом могут быть полезными.
Миф: тесто всегда калорийное.
Правда: цельнозерновая мука снижает гликемический индекс.
Миф: пельмени нельзя есть вечером.
Правда: можно, но только в малой порции и с лёгким гарниром.
Тяжёлая еда вечером мешает сну. Лёгкие пельмени с овощами на обед, наоборот, улучшают настроение: насыщают и не вызывают сонливости.
Первые пельмени появились в Китае более 1800 лет назад.
В Сибири их традиционно готовили впрок и хранили на морозе.
Современные шеф-повара создают пельмени с суперфудами: киноа, шпинатом, семенами чиа.
