Лекарство или яд? Что скрывают популярные народные методы лечения

Даже безопасные на первый взгляд народные методы лечения могут причинить вред при неправильном применении или при наличии противопоказаний. Об этом Pravda.Ru рассказала врач общей практики Наталья Бублик.

Фото: commons.wikimedia.org by Крисморозова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бады

По ее словам, особенно важно учитывать состояние здоровья перед использованием любых средств — в том числе трав и биологически активных добавок (БАД). Без грамотной оценки рисков они могут не только не помочь, но и ухудшить состояние.

"Например, пижма, полынь или гвоздика, используемые как противопаразитарные средства, стимулируют отток желчи. При наличии закупорки желчных протоков это приводит к ухудшению самочувствия. Подобные случаи показывают, что при применении любых препаратов важно учитывать противопоказания", — пояснила врач.

Бублик подчеркнула, что народная медицина имеет право на существование, но ее эффективность напрямую зависит от квалификации специалиста.

"Травами, используемыми в лечебных целях, должны заниматься либо наследственные знахари, передающие опыт из поколения в поколение, либо специалисты, имеющие диплом государственного образца в фитотерапии. Без таких знаний применение лекарственных трав может быть рискованным", — отметила она.

Эксперт также предостерегла от массового использования БАДов, активно продвигаемых через соцсети и телевидение.

"Часто такие средства оказываются пустышкой, а в худших случаях наносят вред. Например, широко рекламируемый хлорофилл в ряде случаев является просто краской и не обладает лечебными свойствами", — заключила Бублик.