Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вирус может прилететь из-за одного клика: как вовремя распознать угрозу
Посадили куст смородины — а весной собрали ведро ягод: секрет осеннего старта
Когда золото ценилось меньше железа: новая находка переворачивает историю металлургии
Не всё полезно в холода: почему зимний спорт может стать смертельно опасным
Живой товар: кто наживается на контрабанде экзотических животных в России и как это остановить
Иран, Россия и Турция присматриваются: что будет с ураном в Нигере
Апокалипсис без взрывов: мир умирает медленно, и эта катастрофа страшнее, чем внезапный конец света
В России отменили показ фильма, получившего Золотую пальмовую ветвь в Каннах: что известно
Конфликт на пределе: в Финляндии потребовали срочно начинать мирные переговоры

Лекарство или яд? Что скрывают популярные народные методы лечения

Здоровье

Даже безопасные на первый взгляд народные методы лечения могут причинить вред при неправильном применении или при наличии противопоказаний. Об этом Pravda.Ru рассказала врач общей практики Наталья Бублик.

Бады
Фото: commons.wikimedia.org by Крисморозова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бады

По ее словам, особенно важно учитывать состояние здоровья перед использованием любых средств — в том числе трав и биологически активных добавок (БАД). Без грамотной оценки рисков они могут не только не помочь, но и ухудшить состояние.

"Например, пижма, полынь или гвоздика, используемые как противопаразитарные средства, стимулируют отток желчи. При наличии закупорки желчных протоков это приводит к ухудшению самочувствия. Подобные случаи показывают, что при применении любых препаратов важно учитывать противопоказания", — пояснила врач.

Бублик подчеркнула, что народная медицина имеет право на существование, но ее эффективность напрямую зависит от квалификации специалиста.

"Травами, используемыми в лечебных целях, должны заниматься либо наследственные знахари, передающие опыт из поколения в поколение, либо специалисты, имеющие диплом государственного образца в фитотерапии. Без таких знаний применение лекарственных трав может быть рискованным", — отметила она.

Эксперт также предостерегла от массового использования БАДов, активно продвигаемых через соцсети и телевидение.

"Часто такие средства оказываются пустышкой, а в худших случаях наносят вред. Например, широко рекламируемый хлорофилл в ряде случаев является просто краской и не обладает лечебными свойствами", — заключила Бублик.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Авто
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
Наука и техника
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Домашние животные
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Популярное
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Книги играют с памятью: одни истории живут столетиями, другие исчезают мгновенно Игорь Буккер Туск ведёт Польшу к катастрофе, объявляя ультиматум России Любовь Степушова Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Последние материалы
Апокалипсис без взрывов: мир умирает медленно, и эта катастрофа страшнее, чем внезапный конец света
В России отменили показ фильма, получившего Золотую пальмовую ветвь в Каннах: что известно
Конфликт на пределе: в Финляндии потребовали срочно начинать мирные переговоры
Дмитрий Быков* заочно приговорён к 7 годам колонии — в чём обвинили писателя
Лекарство или яд? Что скрывают популярные народные методы лечения
Эти лепёшки съедают быстрее, чем они остывают: попробуйте — и забудете про пиццу
Россиян предупреждают о шестидневке: ноябрь начнётся не с отдыха
Уникальная мордочка как отпечаток пальца: как ИИ узнаёт питомцев на фото и возвращает их домой
Длина не прибавляется, пока кожа головы задыхается: ошибки, которые блокируют рост волос
Балкон вместо зимнего сада: хитрый способ спасти лимон и сохранить урожай
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.