Когда стресс становится убийцей: главные сигналы, что сердце не выдерживает

Здоровье

Стресс является одной из ключевых причин сосудистых реакций организма, способных спровоцировать серьезные проблемы с сердцем. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-кардиолог, гериатр, профессор, доктор медицинских наук Юрий Конев.

"Стресс — это прежде всего сосудистая реакция организма. Одна из его опасных форм — спазм сосудов. Если при этом уже есть хронический процесс, например атеросклероз, стресс может привести к закупорке сосудов и формированию тромба. Тромб в коронарных артериях приводит к некрозу сердечной мышцы, что и является инфарктом", — пояснил эксперт.

Конев выделил ряд симптомов, которые могут сигнализировать о том, что сердце испытывает серьезную нагрузку:

"Среди признаков, которые могут свидетельствовать о том, что сердце не справляется, — сжимающая боль за грудиной, резкая одышка и падение артериального давления. При их появлении важно как можно скорее обратиться к врачу, чтобы избежать серьезных последствий", — подчеркнул кардиолог.

Говоря о профилактике, он отметил важность здорового образа жизни и эмоциональной стабильности.

"Стараться избегать стрессовых ситуаций, безусловно, важно, но в современном мире это удаётся не всегда. Поэтому ключевыми мерами остаются здоровый сон, полноценный отдых и рациональное питание. Все это снижает уровень гормонов стресса и помогает поддерживать работу сердца", — заключил Конев.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
