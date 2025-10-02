Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инжир стал символом плодородия: чем древний плод полезен и какие тайные риски несёт
Калужский козырь: Tenet T4 обещает доступные запчасти и проблемы для конкурентов
Питаетесь правильно, а жир не уходит? Вот список продуктов, которые мешают прогрессу
Материал мечты? Чешский стартап создал материал для космоса, печатаемый на обычном принтере
Тина Канделаки — о старости и ошибке бывшего мужа: как телеведущая в 50 лет выглядит лучше, чем в 30
Китайские горки от Пекина? Крупнейшая австралийская компания BHP под ударом из-за железной руды
Пьёшь ради пользы — получаешь и риск: что таит чайный гриб помимо пробиотиков
Водителей загоняют в угол: закон оставит их без работы и пассажиров без такси
Овсянникова набирала по 40 тысяч подписчиков в день — и Бородина нажала кнопку, которая стала ударом

Миллионы окрашенных голов и один вопрос: может ли краска для волос провоцировать рак

0:38
Здоровье

Сегодня окрашивание волос стало привычной процедурой для миллионов людей. По статистике, более половины женщин и примерно десятая часть мужчин старше 40 лет регулярно используют краски для волос. Но вместе с популярностью не исчезают и вопросы: может ли краска вызвать рак и насколько безопасны современные составы?

Закрашивание седых корней
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Закрашивание седых корней

Как работает краска для волос

Все красители делятся на три категории: перманентные, полуперманентные и временные. Две последние действуют поверхностно — они обволакивают волос и быстро смываются, что делает их относительно безопасными.

Перманентные краски меняют цвет изнутри. Для этого:

  • Щёлочь (аммиак или моноэтаноламин) открывает чешуйки кутикулы.
  • Перекись водорода разрушает натуральный пигмент — меланин.
  • Промежуточные красители и краскообразующие вещества создают новые молекулы цвета, которые остаются в структуре волоса.

В 1970-е годы выяснилось, что часть использовавшихся тогда красителей из группы ароматических аминов обладают канцерогенными свойствами. Производители отказались от них, заменив на более безопасные аналоги — PPD (парафенилендиамин), PTD (толуол-2,5-диамин) и его сульфат. В малых концентрациях они считаются безопасными, хотя именно они чаще всего вызывают аллергию.

Побочные эффекты

Наиболее распространённая реакция — аллергический контактный дерматит. Он проявляется зудом, покраснением кожи головы и лица, иногда отёком. Чаще всего такие реакции связаны именно с PPD и PTDS.

Американское общество контактного дерматита назвало PTDS "главным аллергеном 2025 года".

В тяжёлых случаях аллергия может привести к воспалению кожи головы и выпадению волос. Также у парикмахеров встречаются респираторные симптомы — одышка и хрипы из-за постоянного контакта с порошковыми осветлителями (персульфатами).

Может ли краска спровоцировать рак

Рак мочевого пузыря

Метаанализ 2010 года показал, что у парикмахеров с 10-летним стажем риск развития рака мочевого пузыря выше в 2 раза. Однако последние шведские исследования не нашли подтверждения этому у современных мастеров. Для обычных людей, красящих волосы дома, такой связи не выявлено.

Неходжкинская лимфома

Старые составы с канцерогенными аминами могли повышать риск лимфомы. Но исследования 2020 года, изучавшие современные краски, такой связи не подтвердили.

Рак молочной железы

Связь остаётся спорной. Наблюдательное исследование с участием 117 тысяч женщин показало возможную ассоциацию между регулярным окрашиванием и отдельными типами рака груди. Учёные из Университета Северной Каролины также отметили умеренное повышение риска при использовании перманентных красок. Однако абсолютные цифры были невысоки.

Фактор Старые краски (до 1980-х) Современные краски
Ароматические амины Канцерогенны Исключены из состава
Риск рака мочевого пузыря Выше Не подтверждён
Аллергия Часто Часто (PPD, PTDS)
Респираторные проблемы У парикмахеров Возможны при работе с порошками

Советы шаг за шагом: безопасное окрашивание

  • Делайте тест на аллергию перед использованием новой краски.
  • Пользуйтесь перчатками и хорошо проветривайте помещение.
  • Строго соблюдайте инструкцию и не передерживайте состав.
  • Никогда не используйте краску для волос на бровях и ресницах.
  • Не окрашивайте волосы при раздражении кожи головы.
  • Выбирайте продукцию известных брендов, где состав контролируется.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: окрашивание на повреждённой коже.
    Последствие: сильная аллергия.
    Альтернатива: дождаться заживления.

  • Ошибка: превышение времени выдержки.
    Последствие: ожог кожи головы.
    Альтернатива: строго следовать инструкции.

  • Ошибка: использование краски без теста.
    Последствие: непредсказуемая реакция.
    Альтернатива: тест на аллергию за сутки.

А что если красить часто

Частое окрашивание само по себе не доказано как фактор рака, но увеличивает риск аллергических реакций и повреждения волос. Профессионалы советуют делать перерывы между процедурами не менее 4-6 недель.

Плюсы и минусы

Перманентные краски Плюсы Минусы
Стойкий цвет Держится до 6-8 недель Риск аллергии
Широкая палитра Можно изменить образ Возможны повреждения волос
Доступность Продаются повсюду Аллергены в составе

FAQ

Можно ли красить волосы во время беременности

Большинство врачей не запрещают, но рекомендуют выбирать краски без аммиака и красить реже.

Правда ли, что натуральные красители безопаснее

Хна и басма реже вызывают аллергию, но могут сушить волосы и давать неожиданный оттенок.

Нужно ли бояться перманентной краски

Нет, современные составы считаются условно безопасными, если соблюдать правила.

Мифы и правда

  • Миф: краска всегда вызывает рак.
    Правда: современные составы не классифицируются как канцерогены.

  • Миф: аллергия бывает только у чувствительных людей.
    Правда: она может развиться у любого, даже после многолетнего использования.

  • Миф: органическая краска полностью безопасна.
    Правда: натуральные красители тоже способны вызывать аллергию.

3 интересных факта

  • В Древнем Египте волосы окрашивали хной и смесью свинца с гашёной известью.
  • Первые стойкие синтетические краски появились в XIX веке после открытия парафенилендиамина.
  • В 2020-х рынок натуральных красителей вырос почти вдвое из-за моды на "чистую косметику".

Исторический контекст

  • В античности использовали настои растений и минералы для изменения цвета волос.
  • После 1970-х формулы красок изменились, из состава исключили канцерогенные амины.

Современные краски для волос при разумном использовании и соблюдении мер предосторожности остаются относительно безопасными, а риск серьёзных заболеваний связан скорее с профессией парикмахера, чем с домашним окрашиванием.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Домашние животные
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Домашние животные
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Домашние животные
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Популярное
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Последние материалы
Материал мечты? Чешский стартап создал материал для космоса, печатаемый на обычном принтере
Тина Канделаки — о старости и ошибке бывшего мужа: как телеведущая в 50 лет выглядит лучше, чем в 30
Китайские горки от Пекина? Крупнейшая австралийская компания BHP под ударом из-за железной руды
Пьёшь ради пользы — получаешь и риск: что таит чайный гриб помимо пробиотиков
Водителей загоняют в угол: закон оставит их без работы и пассажиров без такси
Овсянникова набирала по 40 тысяч подписчиков в день — и Бородина нажала кнопку, которая стала ударом
Дерево, которое сможет пережить морозы до –40 °C и всё равно даст сладкие плоды
Биотин, масло и стеклянная пилочка — формула здоровых ногтей
Зачем ехать на Лошинь в бархатный сезон: трюфели, лангустины и атмосфера античности
В контейнерах завелась плесень? Срочно сделайте это, и она вас больше не побеспокоит
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.