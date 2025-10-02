Миллионы окрашенных голов и один вопрос: может ли краска для волос провоцировать рак

Сегодня окрашивание волос стало привычной процедурой для миллионов людей. По статистике, более половины женщин и примерно десятая часть мужчин старше 40 лет регулярно используют краски для волос. Но вместе с популярностью не исчезают и вопросы: может ли краска вызвать рак и насколько безопасны современные составы?
Все красители делятся на три категории: перманентные, полуперманентные и временные. Две последние действуют поверхностно — они обволакивают волос и быстро смываются, что делает их относительно безопасными.
Перманентные краски меняют цвет изнутри. Для этого:
В 1970-е годы выяснилось, что часть использовавшихся тогда красителей из группы ароматических аминов обладают канцерогенными свойствами. Производители отказались от них, заменив на более безопасные аналоги — PPD (парафенилендиамин), PTD (толуол-2,5-диамин) и его сульфат. В малых концентрациях они считаются безопасными, хотя именно они чаще всего вызывают аллергию.
Наиболее распространённая реакция — аллергический контактный дерматит. Он проявляется зудом, покраснением кожи головы и лица, иногда отёком. Чаще всего такие реакции связаны именно с PPD и PTDS.
Американское общество контактного дерматита назвало PTDS "главным аллергеном 2025 года".
В тяжёлых случаях аллергия может привести к воспалению кожи головы и выпадению волос. Также у парикмахеров встречаются респираторные симптомы — одышка и хрипы из-за постоянного контакта с порошковыми осветлителями (персульфатами).
Метаанализ 2010 года показал, что у парикмахеров с 10-летним стажем риск развития рака мочевого пузыря выше в 2 раза. Однако последние шведские исследования не нашли подтверждения этому у современных мастеров. Для обычных людей, красящих волосы дома, такой связи не выявлено.
Старые составы с канцерогенными аминами могли повышать риск лимфомы. Но исследования 2020 года, изучавшие современные краски, такой связи не подтвердили.
Связь остаётся спорной. Наблюдательное исследование с участием 117 тысяч женщин показало возможную ассоциацию между регулярным окрашиванием и отдельными типами рака груди. Учёные из Университета Северной Каролины также отметили умеренное повышение риска при использовании перманентных красок. Однако абсолютные цифры были невысоки.
|Фактор
|Старые краски (до 1980-х)
|Современные краски
|Ароматические амины
|Канцерогенны
|Исключены из состава
|Риск рака мочевого пузыря
|Выше
|Не подтверждён
|Аллергия
|Часто
|Часто (PPD, PTDS)
|Респираторные проблемы
|У парикмахеров
|Возможны при работе с порошками
Ошибка: окрашивание на повреждённой коже.
Последствие: сильная аллергия.
Альтернатива: дождаться заживления.
Ошибка: превышение времени выдержки.
Последствие: ожог кожи головы.
Альтернатива: строго следовать инструкции.
Ошибка: использование краски без теста.
Последствие: непредсказуемая реакция.
Альтернатива: тест на аллергию за сутки.
Частое окрашивание само по себе не доказано как фактор рака, но увеличивает риск аллергических реакций и повреждения волос. Профессионалы советуют делать перерывы между процедурами не менее 4-6 недель.
|Перманентные краски
|Плюсы
|Минусы
|Стойкий цвет
|Держится до 6-8 недель
|Риск аллергии
|Широкая палитра
|Можно изменить образ
|Возможны повреждения волос
|Доступность
|Продаются повсюду
|Аллергены в составе
Большинство врачей не запрещают, но рекомендуют выбирать краски без аммиака и красить реже.
Хна и басма реже вызывают аллергию, но могут сушить волосы и давать неожиданный оттенок.
Нет, современные составы считаются условно безопасными, если соблюдать правила.
Миф: краска всегда вызывает рак.
Правда: современные составы не классифицируются как канцерогены.
Миф: аллергия бывает только у чувствительных людей.
Правда: она может развиться у любого, даже после многолетнего использования.
Миф: органическая краска полностью безопасна.
Правда: натуральные красители тоже способны вызывать аллергию.
Современные краски для волос при разумном использовании и соблюдении мер предосторожности остаются относительно безопасными, а риск серьёзных заболеваний связан скорее с профессией парикмахера, чем с домашним окрашиванием.
