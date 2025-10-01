Диета-звезда под ударом: интервальное голодание разоблачили, раскрыв его скрытый вред и опасности

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Интервальное голодание всё чаще становится темой для споров. Одни считают его почти универсальным инструментом для похудения и оздоровления, другие видят в этом методе лишь новый виток старой идеи — ограничения калорий. Что на самом деле происходит в организме во время таких пауз, и есть ли у практики обратная сторона?

Интервальное голодание
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Интервальное голодание

Суть метода

Главный принцип интервального голодания — не столько в том, что человек ест, сколько в том, когда он это делает. Режим строится на чередовании периодов приёма пищи и голода.

Популярные схемы:

  • 16/8: еда в течение 8 часов, остальное время — голод. Самый удобный и распространённый вариант.
  • 18/6 и 20/4: более строгие режимы, где окно питания ещё меньше.
  • Eat-Stop-Eat: сутки без еды 1-2 раза в неделю. Чаще всего от ужина до ужина.
  • 5:2: два дня в неделю калорийность снижается до 500-600 ккал, остальные — питание в обычном режиме.

Что происходит с организмом

  • Рост гормона роста: это помогает не только сжигать жир, но и сохранять мышцы.
  • Снижение уровня инсулина: организм эффективнее использует жиры как источник энергии.
  • Аутофагия: клетки очищаются от повреждённых белков и обновляются.
  • Изменение активности генов: активируются гены, связанные с долголетием и защитой от болезней.

Как помогает похудеть

Основной эффект прост — ограничение калорий. Чем меньше часов остаётся на еду, тем сложнее набрать привычный объём пищи. Исследования показывают: за 12 недель люди на интервальном голодании теряют до 9% массы тела.

Сравнение режимов

Метод Сложность Эффект Кому подходит
16/8 Невысокая Постепенное снижение веса Новичкам
18/6, 20/4 Выше средней Более быстрый результат Опытным практикам
Eat-Stop-Eat Сложно соблюдать Выраженное снижение калорий Дисциплинированным
5:2 Средняя Гибкий контроль Тем, кто не любит строгие рамки

Советы шаг за шагом

  • Поддерживайте водный баланс — в периоды голода разрешены вода, травяные отвары, несладкий чай.
  • Заменяйте интенсивные тренировки на умеренные.
  • Планируйте меню так, чтобы в окне питания не было "пустых калорий".
  • Делайте акцент на белок — не менее 0,8 г на кг веса.
  • Выбирайте сложные углеводы, которые дольше поддерживают уровень сахара.
  • Отвлекайтесь делами — так проще переносить периоды без еды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: есть фастфуд в разрешённые часы.
    Последствие: набор веса, ухудшение обмена веществ.
    Альтернатива: цельные продукты, овощи, белок.

  • Ошибка: игнорировать воду.
    Последствие: обезвоживание и головные боли.
    Альтернатива: чистая вода, травяные настои.

  • Ошибка: сразу переходить к режиму 20/4.
    Последствие: стресс для организма.
    Альтернатива: начать с 12/12 и постепенно сокращать окно.

А что если переборщить с голодом

Чрезмерные паузы между приёмами пищи могут вызвать образование камней в желчном пузыре. Кроме того, строгие режимы повышают риск срывов и проблем с психикой — особенно у людей, склонных к расстройствам пищевого поведения.

Плюсы и минусы

Интервальное голодание Плюсы Минусы
Контроль веса Снижение калорийности, запуск аутофагии Подходит не всем
Улучшение чувствительности к инсулину Снижение риска диабета Риск камней в желчном пузыре
Простота Не нужно считать каждую калорию Возможны срывы и переедание
Влияние на здоровье Активизация "генов долголетия" Неоднозначные данные о риске для сердца

FAQ

Можно ли заниматься спортом во время голодания

Да, но лучше выбирать умеренные нагрузки.

Что пить в период голода

Воду, травяные отвары, несладкий чай. Всё без калорий.

Подходит ли этот метод всем

Нет, людям с хроническими заболеваниями стоит обсудить его с врачом.

Мифы и правда

  • Миф: интервальное голодание всегда продлевает жизнь.
    Правда: исследований пока мало, выводы неоднозначны.

  • Миф: можно есть всё, что угодно, в окно питания.
    Правда: качество еды играет ключевую роль.

  • Миф: этот режим безопасен для всех.
    Правда: при некоторых болезнях он может навредить.

3 интересных факта

  • Процесс аутофагии впервые подробно описал японский учёный Ёсинори Осумии, получивший Нобелевскую премию.
  • Первые упоминания о лечебном голодании встречаются ещё в трудах Гиппократа.
  • В XXI веке интервальное голодание стало одним из самых популярных запросов в поисковиках о диетах.

Исторический контекст

  • В Древней Греции врачи рекомендовали воздержание от пищи при болезнях.
  • В религиозных практиках посты использовались как форма очищения.
  • Современное "интервальное голодание" оформилось как метод лишь в конце XX века.

Поэтому интервальное голодание можно рассматривать лишь как инструмент, который работает при разумном подходе и внимании к собственному здоровью.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
