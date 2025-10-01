Витамины в ледяной ловушке: раскрыта реальная правда о пользе замороженных овощей и ягод

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:31
Здоровье

Чтобы зимой не тратить лишние деньги на клубнику или ломать голову, где хранить урожай кабачков, многие хозяйки прибегают к заморозке овощей и ягод. Этот способ давно стал популярным, но до сих пор вызывает споры: действительно ли такие заготовки сохраняют пользу? Разберёмся в этом детально.

заморозка малины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
заморозка малины

Польза овощей и фруктов: мнение экспертов

ВОЗ советует ежедневно употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в любом виде — свежем, тушёном, запечённом или даже в компоте. Главное — регулярность. Ведь именно в растительной пище содержится огромное количество витаминов, антиоксидантов и других соединений, которые поддерживают здоровье.

Исследования показывают, что флавоноиды в ягодах укрепляют сердце и сосуды. Поэтому важно, чтобы полезные вещества сохранялись независимо от формы хранения продуктов.

Свежие или замороженные: в чём разница

Учёные из Калифорнийского университета сравнили содержание витаминов в свежих и замороженных овощах. Изучали кукурузу, морковь, брокколи, шпинат, горох, фасоль, клубнику и чернику. Внимание уделялось витаминам С, В2, Е и β-каротину. Оказалось, что показатели практически совпадают, а иногда замороженные продукты даже выигрывали — ведь свежие овощи при хранении в холодильнике теряют часть полезных веществ.

Антиоксиданты после заморозки тоже остаются, хотя их количество зависит от условий обработки.

Продукты Свежие Замороженные
Витамин С Снижается при хранении Сохраняется
Витамин В2 Присутствует Аналогичный уровень
Витамин Е Может снижаться Минимальные потери
β-каротин Постепенно разрушается Удерживается дольше
Антиоксиданты Чувствительны к свету и воздуху Сохраняются при правильной заморозке

Советы шаг за шагом: как замораживать дома

  • Используйте отдельную морозильную камеру с температурой не выше -18 °C.
  • Перед заморозкой овощи бланшируйте 2-5 минут в кипятке или на пару.
  • Сразу же охладите в ледяной воде.
  • Упакуйте порционно в герметичные пакеты или контейнеры.
  • Ягоды можно замораживать без обработки, но лучше подержать их минуту в воде при 85 °C для безопасности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: замораживание без бланширования.
    Последствие: овощи теряют вкус, цвет и витамины.
    Альтернатива: предварительная обработка кипятком.

  • Ошибка: хранение при температуре выше -18 °C.
    Последствие: продукты портятся быстрее.
    Альтернатива: морозильная камера с терморегулятором.

  • Ошибка: повторная заморозка продуктов, долго лежавших при комнатной температуре.
    Последствие: размножение бактерий.
    Альтернатива: размораживать только в холодильнике.

А что если замораживать по-быстрому

Просто сложить овощи в морозилку недостаточно. Ферменты продолжают работать даже при низких температурах, из-за чего меняются вкус и структура. Поэтому профессиональная шоковая заморозка, используемая в магазинах, выигрывает у домашних заготовок.

Плюсы и минусы

Замороженные овощи и ягоды Плюсы Минусы
Магазинные Сохраняют витамины, безопасны, доступны круглый год Дороже домашних заготовок
Домашние Экономия, контроль качества Требуют бланширования и аккуратного хранения

FAQ

Можно ли замораживать овощи без бланширования

Нет, кроме редких исключений. Без обработки вкус и цвет ухудшаются.

Сколько можно хранить замороженные ягоды

В среднем от 8 до 12 месяцев. Овощи — до года.

Что лучше: свежие или замороженные

По содержанию витаминов они практически равны, но замороженные удобнее и дольше сохраняют пользу.

Мифы и правда

  • Миф: замороженные продукты бесполезны.
    Правда: в них сохраняется большинство витаминов.

  • Миф: повторная заморозка всегда опасна.
    Правда: если размораживались в холодильнике и не стояли дольше двух часов — можно заморозить снова.

  • Миф: ягоды безопасны без обработки.
    Правда: домашние заготовки могут содержать бактерии, поэтому их лучше дополнительно прогревать.

3 интересных факта

  • Бланширование снижает потерю витаминов при хранении.
  • В замороженной чернике иногда больше антиоксидантов, чем в свежей.
  • В древности овощи сохраняли в снегу и льду, создавая прототип современных морозильников.

Исторический контекст

  • Древние китайцы уже более 3000 лет назад использовали лёд для хранения продуктов.
  • В России до XIX века рыбу и ягоды замораживали в ледниках, вырубленных в земле.
  • Первая коммерческая технология шоковой заморозки была предложена Кларенсом Бердзаем в 1930-х годах.

Итак, замороженные овощи и ягоды — это удобный и безопасный способ круглый год получать витамины и антиоксиданты без потери качества и пользы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
