Витамины в ледяной ловушке: раскрыта реальная правда о пользе замороженных овощей и ягод

Чтобы зимой не тратить лишние деньги на клубнику или ломать голову, где хранить урожай кабачков, многие хозяйки прибегают к заморозке овощей и ягод. Этот способ давно стал популярным, но до сих пор вызывает споры: действительно ли такие заготовки сохраняют пользу? Разберёмся в этом детально.
ВОЗ советует ежедневно употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в любом виде — свежем, тушёном, запечённом или даже в компоте. Главное — регулярность. Ведь именно в растительной пище содержится огромное количество витаминов, антиоксидантов и других соединений, которые поддерживают здоровье.
Исследования показывают, что флавоноиды в ягодах укрепляют сердце и сосуды. Поэтому важно, чтобы полезные вещества сохранялись независимо от формы хранения продуктов.
Учёные из Калифорнийского университета сравнили содержание витаминов в свежих и замороженных овощах. Изучали кукурузу, морковь, брокколи, шпинат, горох, фасоль, клубнику и чернику. Внимание уделялось витаминам С, В2, Е и β-каротину. Оказалось, что показатели практически совпадают, а иногда замороженные продукты даже выигрывали — ведь свежие овощи при хранении в холодильнике теряют часть полезных веществ.
Антиоксиданты после заморозки тоже остаются, хотя их количество зависит от условий обработки.
|Продукты
|Свежие
|Замороженные
|Витамин С
|Снижается при хранении
|Сохраняется
|Витамин В2
|Присутствует
|Аналогичный уровень
|Витамин Е
|Может снижаться
|Минимальные потери
|β-каротин
|Постепенно разрушается
|Удерживается дольше
|Антиоксиданты
|Чувствительны к свету и воздуху
|Сохраняются при правильной заморозке
Ошибка: замораживание без бланширования.
Последствие: овощи теряют вкус, цвет и витамины.
Альтернатива: предварительная обработка кипятком.
Ошибка: хранение при температуре выше -18 °C.
Последствие: продукты портятся быстрее.
Альтернатива: морозильная камера с терморегулятором.
Ошибка: повторная заморозка продуктов, долго лежавших при комнатной температуре.
Последствие: размножение бактерий.
Альтернатива: размораживать только в холодильнике.
Просто сложить овощи в морозилку недостаточно. Ферменты продолжают работать даже при низких температурах, из-за чего меняются вкус и структура. Поэтому профессиональная шоковая заморозка, используемая в магазинах, выигрывает у домашних заготовок.
|Замороженные овощи и ягоды
|Плюсы
|Минусы
|Магазинные
|Сохраняют витамины, безопасны, доступны круглый год
|Дороже домашних заготовок
|Домашние
|Экономия, контроль качества
|Требуют бланширования и аккуратного хранения
Нет, кроме редких исключений. Без обработки вкус и цвет ухудшаются.
В среднем от 8 до 12 месяцев. Овощи — до года.
По содержанию витаминов они практически равны, но замороженные удобнее и дольше сохраняют пользу.
Миф: замороженные продукты бесполезны.
Правда: в них сохраняется большинство витаминов.
Миф: повторная заморозка всегда опасна.
Правда: если размораживались в холодильнике и не стояли дольше двух часов — можно заморозить снова.
Миф: ягоды безопасны без обработки.
Правда: домашние заготовки могут содержать бактерии, поэтому их лучше дополнительно прогревать.
Итак, замороженные овощи и ягоды — это удобный и безопасный способ круглый год получать витамины и антиоксиданты без потери качества и пользы.
